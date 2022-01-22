Антон Видокли: Это Космос — Анонсы

Музей современного искусства в Антверпене (M HKA) рад представить выставку Антона Видокли под названием Это космосВ экспозиции с 22 января по 1 мая 2022 года.

Художник Антон Федукли (1965, Москва) в настоящее время живет в Нью-Йорке и Берлине. его фильм Вечность для всех: трилогия российских космополитических фильмов (2014-17) исследует российский космологический феномен. первая часть трилогии)Это космос, 2014) рассматривает основы Вселенной. часть вторая (Коммунистическая революция была вызвана солнцем, 2015) исследует связи между космологией и политикой, а третий исследует (Бессмертие и воскресение для всех!(2017) Музей как место воскрешения – центральная космическая идея.

Русский универсализм основывался на умозрительных теориях русского философа Николая Федорова (1829-1903). Это революционное движение объединяет биополитику, утопию, космополитизм, радикальный гуманизм Просвещения, ортодоксальную христианскую духовность и музеологию и имеет общую миссию. Последняя трехмерна: полное физическое воскрешение мертвых, обретение бессмертия и, наконец, колонизация космоса; Все благодаря будущему прогрессу науки и техники. В своих фильмах Федукли анализирует влияние русского универсализма на ХХ век и измеряет его актуальность на сегодняшний день. Развитие космологических идей было резко прервано сталинскими чистками 1930-х годов, в ходе которых многие последователи движения были заключены в тюрьмы или казнены.

Сегодня интерес к русским космологическим проектам и идеям возрождается философскими наклонностями, переплетающимися с технической мыслью. Таким образом, художники и теоретики, такие как Антон Видокли, Арсений Зилеев, Анастасия Гачева и Борис Грейс, среди прочих, продолжают исследовать значение и потенциал современной эволюции космологии.