Антон Долин: Путин ведет войну против всего мира, а не только против Украины | Новости искусства и культуры

Антон Долин — самый известный кинокритик России и ведущий популярной программы на YouTube — «Радио Долин».

Когда его страна напала на Украину, против чего он был категорически против, ему начали поступать угрозы.

В Москве на двери его квартиры была нарисована военная символика — буква «З».

Дулин увидел в этом знак того, что ему нужно уходить — и быстро. Вместе с семьей он переехал в Латвию, где посещал кинофестивали и ведет еженедельную колонку для независимого новостного сайта «Медуза» об украинских фильмах.

Аль-Джазира спросила Дулина о его решении бежать из России, о чувстве коллективного стыда, ответственности и роли искусства во время войны.

Al Jazeera: Что вы чувствуете сейчас, размышляя о первых днях вторжения?

Антон Дулин: Ни одно из событий в моей личной жизни не было даже близко к тому, что я пережил 24 февраля. Конечно, уже несколько недель все читали, что может быть война, что собираются войска. Мне казалось, что человечество разделилось на тех, кто верил, что война может начаться, и тех, кто не верил. Вы среди них.

В конце концов, я буду осуждать себя за это. Я знал, что может сделать российское правительство. Я сказал себе: «У меня нет иллюзий!» Но я не верил [that the war would start]. Я думал, что они прагматичны. Но я был неправ.

Al Jazeera: Что вы имеете в виду под прагматиками?

Долин: [Starting a war] Это движение против прагматизма, а также жестокое преступление. [When] Я видел, как это произошло, и тогда я понял, что России, по крайней мере, такой, какой мы ее знаем, пришел конец.

Не все это понимают в России, но понятно, что то, что сейчас происходит, — конец всему хорошему там.

Аль-Джазира: Гарантирует ли президент Владимир Путин победу, к которой он стремится? То есть Россия выиграет эту войну против Украины?

Долин: Войну, которую Путин сейчас ведет против всего мира, а не только против Украины, нельзя выиграть ни при каких обстоятельствах. Просто не могу.

Все постсоветские институты, связанные с культурой, человечностью, представлением о России как о демократии — обо всем этом можно забыть. Его придется перестраивать, воссоздавать в новом состоянии, которое возникнет после капитуляции Путина, его падения, его исчезновения, его краха. Я не знаю, что с ним будет.

Война — это всегда начало конца.

Al Jazeera: Почему вы решили уехать из России? Был ли спусковой крючок вандализмом в двери вашей квартиры?

Долин: Мое решение уйти было чисто техническим. Когда я понял, что способы сопротивляться системе — обращаться к моей большой аудитории, говорить правду, говорить то, что я думаю — больше не доступны для меня, потому что существует закон, запрещающий это, я понял, что должен уйти.

Al Jazeera: Вы боялись остаться?

Долин: ошеломленный. Я боялся, что окажусь один, в абсолютном меньшинстве, и на меня будут нападать все, в том числе и близкие мне люди. Тогда я, конечно, боялся власти — я против нее, но бороться с пропагандистской машиной воюющего государства бессмысленно.

Как вы думаете, кто-то был бы счастлив увидеть букву Z, написанную на его двери? С ним в вас сразу видят предателя. Это было ужасно. Никто этого не хочет. Итак, если бы у вас была возможность уйти, чтобы избежать этих в значительной степени неизвестных опасностей, что бы вы выбрали?

Аль-Джазира: В первые недели войны сайты социальных сетей были заполнены русскими, которые писали о своем коллективном позоре…

Долин: Ответственность — Да, я это понимаю. Стыд? Да, но это то, что люди называют «испанским позором», когда садишься [in jail] другим людям, потому что вы каким-то образом чувствуете себя вовлеченным. Стыд — это эмоция. «Мне не стыдно, я боролся с Путиным, как мог, я ни в чем не виноват», — говорят многие мои друзья, знатные и роскошные знаменитости.

Другие говорят: «Я согласен с Путиным, он все делает правильно, и мне не стыдно».

Я не верю в коллективный позор. Но коллективная ответственность? конечно.

Провинившегося заключенного отправляют в карцер, иногда в карцер отправляют всю группу заключенных, хотя только одного [responsible] …в такой ситуации мы сейчас находимся. Дальше будет хуже, конечно.

Al Jazeera: Вы кинокритик. Как бы вы описали роль искусства во время конфликта?

Дулин: Где бы вы ни нашли место для искусства. Но мне сейчас тяжело смотреть фильмы, поэтому я смотрю документальные фильмы и пишу о них, потому что они ближе к реальности. Специальные фильмы об Украине, о восьмилетней войне.

Я не позволяю себе отвлекаться и не считаю это этичным. Но некоторым это нужно. Этим людям необходимо убежать от реальности. Это также работает.

Аль-Джазира: Украинские книги и фильмы становятся все более популярными, поскольку люди пытаются больше узнать о стране, пострадавшей от войны. Будет ли продолжаться эта тенденция?

Дулин: Абсолютно. Мы увидим невероятный бум украинского искусства в самых разных сферах. Украинское кино и литература. Эта война — суровая смута, поэтому неизбежен взрыв мышления в творческой форме. Придет день расплаты, и искусство будет на первом плане.

Примечание редактора: Это интервью было слегка отредактировано для краткости и ясности.