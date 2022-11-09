Ан-225: Подтверждение планов по восстановлению самого большого в мире самолета

(Си-Эн-Эн) — Для бенефициаров уничтожение крупнейшего в мире коммерческого авиалайнера было одним из главных образов в начале российского вторжения в Украину. В феврале на базе в Гостомиле под Киевом было совершено нападение на Ан-225.

Теперь, похоже, они сдержали свои обещания, поскольку компания объявила, что планы по его восстановлению уже реализуются.

Гигантский самолет по прозвищу «Мрия» (по-украински «мечта») был построен в 1980-х годах для перевозки советских космических челноков.

Его более поздняя жизнь, хотя и менее гламурная, была столь же творческой: это был самый большой в мире грузовой самолет с вдвое большей грузоподъемностью, чем у Боинга 747, и заслуживший культовый статус среди самих сотрудников. Он растянулся на 84 метра или 275 футов с самым длинным размахом крыльев среди всех полностью действующих самолетов. На сегодняшний день это самый тяжелый самолет из когда-либо построенных.

По словам журналиста CNN Васко Кутвио, который видел это в апреле, удар был нанесен прямо в нос самолета. Жак Гиз/AFP/Getty Images

О его уничтожении было объявлено 27 февраля 2022 года министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Твиттер что «Россия, возможно, разрушила нашу« Марию »… но они не смогут разрушить нашу мечту о сильном, свободном и демократическом европейском государстве».

В то время Антонов заявил, что не может проверить состояние самолета, а журналист CNN Васко Котовио отметил, что, когда он увидел его в апреле, носовая часть выглядела «прямо обстрелянной» и «полностью разрушенной». посещать.

«Были серьезные повреждения крыльев и некоторых двигателей. Задняя часть хвоста не пострадала от каких-либо серьезных ударов и имела несколько проколов осколками или пулями», — сказал он в то время, предсказав, что ремонт будет маловероятным. . .

Однако Антонов сообщил в понедельник в твиттере, что проект реконструкции завершен. Уже начали , с Design Works в ближайшем будущем. Хотя компания оценила затраты на ремонт, компания спрогнозировала счет в размере более 500 миллионов евро (502 миллиона долларов США), чтобы вернуть его в воздух, и пообещала предоставить дополнительную информацию «после победы».

Компания уже объявила, что у нее есть около 30% компонентов, необходимых для сборки нового.

Первоначально украинская государственная оборонная компания «Укроборонпром», в которой эксплуатируется «Антонов», выступила с заявлением, в котором оценила восстановление более чем в 3 миллиарда долларов, которые она обязалась выплатить России. Тогда она сказала, что восстановление займет не менее пяти лет.

Компания заявила, что восстановление обойдется более чем в 502 миллиона долларов. Мэтьюз и Лодарчик/NoorPhoto/Getty Images

Это объявление совпало с открытием выставки, посвященной этому самолету, в аэропорту Лейпциг/Галле в Германии, где находятся еще пять самолетов Антонова. «Свет и тень: история Антонова» содержит фотографии самолета до и после его разрушения, подчеркивая инженерное мастерство, которое он потерял во время атаки. Он будет демонстрироваться до конца декабря.

На открытии посол Украины в Германии Алексей Михеев заявил, что, хотя он летал «почти на всех самолетах АН, «Мрия» осталась для меня мечтой», говорится в заявлении компании.

«Мы надеемся, что он будет восстановлен, и мы снова увидим эту могучую птицу в небе», — добавил он.

Между тем, если вам не хватает Мрии, вы можете построить свою собственную модель — или, по крайней мере, свою собственную. Украинский стартап Время металла Продам комплекты рабочих механических конструкций Ан-225. Каждая стоит 99 долларов, а прибыль идет непосредственно Антонову на финансирование восстановления Мрии, а также на переселение сотрудников Антонова, чьи дома были разрушены российским вторжением, и на обучение новых украинских пилотов и бортинженеров.

Якобо Бриско и Джек Джей внесли свой вклад в этот отчет.