Лансинг – Апелляционный суд штата в четверг оставил в силе постановление 2019 года о том, что свиньи округа Парага были законными, хотя они отменили постановление окружного суда, который признал приказ, в нарушении которого они были виновны. «Неконституционно расплывчато».

Разногласия заключались в том, нарушили ли свиньи Роджера Торунина постановление NRA штата Мичиган от 2010 года, которое перечисляло российских кабанов и помесей как инвазивные виды и запрещало их продажу или продажу.

В 2012 году Торунен подал жалобу, в которой просил суд определить, распространяется ли приказ на его животных.

Проверка DNR в 2016 году обнаружила восемь свиней, которые считаются российскими свиньями или гибридами. Свиньи имели несколько общих черт с русскими свиньями. Ничто не соответствует всем критериям.

Постановление окружного суда округа Парага 2016 года установило, что DNR не отвечает бремени доказывания, необходимому для установления запрета на животных в соответствии с Постановлением об инвазивных видах или ISO, и не устанавливает «Четкий и конкретный стандарт» Потому что, когда свинья пересекает черту, она считается инвазивным видом.

Три года спустя окружной суд округа Парага установил, что ISO противоречит Конституции. На сайте ДНР об оккупантах использовалась фотография породистой русской свиньи, которую, как установил суд, не предоставил. «Справедливое уведомление о том, что обязательно будет считаться запретной свиньей в глазах ДНР».

Однако Апелляционный суд признал, что ISO “Справедливое или соответствующее уведомление” Путем определения характеристик запрещенных животных.

Суд также отклонил довод Торунина в пользу «Субъективный, произвольный и дискриминационный» Обеспечение соблюдения ISO. Она процитировала экспертов DNR, которые рассказали об их методологии, в том числе о поиске нескольких характеристик кабана.

«Таким образом, хотя применение стандартов в некоторой степени субъективно и может отличаться от свиней к свиньям, поскольку они применяются к этим свиньям, стандарты, используемые DNR, не были неконституционными», Книги Апелляционного суда.

При определении того, были ли свиньи незаконными, апелляционный суд отклонил утверждение ДНР о том, что суд проигнорировал “Убедительное доказательство” О незаконности свиней и показания свидетелей-экспертов ДНР особо не говорилось.

Апелляционный суд установил, что окружной суд округа Парага применил соответствующие факторы при определении того, подпадают ли свиньи под стандарты ISO, и не был обязан объяснять, почему он не согласен с выводами конкретного свидетеля.

DNR также утверждал, что вывод суда о том, что каждая свинья имеет некоторые характеристики российских свиней, противоречит его выводу о том, что DNR не смог продемонстрировать преобладание доказательств того, что свиньи были незаконными. Апелляционный суд не согласился с этим доводом.

«Эти же эксперты поняли, что, хотя свинья может обладать свойствами Sus scrofa, не все свиньи, проявляющие такие черты, запрещены ISO. Судебные книги. «Действительно, эксперты подтвердили, что они ошиблись бы в пользу владельца, если бы не смогли окончательно определить, что животное запрещено».

Ни одна из восьми свиней не выжила. Однако апелляционный суд решил, что дело не рассматривалось. Апелляционный суд пришел к выводу, что решение о том, были ли свиньи законными на сегодняшний день, по-прежнему будет иметь практическое влияние на выполнение приказа в будущем.

“ (Я) неоспоримо, что истец продолжает поднимать и продавать свиней для основной цели, что истец поднял и продал восемь мертвых свиней, так что даже в отсутствие этих конкретных свинок DNR может возбудить дело против истца в соответствии с ISO за разведение свиней в соответствии с указаниями. Здесь “ Книги Апелляционного суда.