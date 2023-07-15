Апелляционный суд отклонил попытку FTC приостановить покупку Microsoft Activision.

Федеральный апелляционный суд отклонил просьбу Федеральной торговой комиссии о временном прекращении Microsoft (MSFT) завершения сделки по приобретению производителя видеоигр Activision Blizzard (ATVI), устранив одно из последних препятствий на пути к закрытию сделки на 69 миллиардов долларов.

Он поддерживает решение коллегии из трех судей Девятого окружного апелляционного суда. а управлять Судья федерального окружного суда Калифорнии во вторник заявил, что не будет препятствовать продвижению сделки, пока Федеральная торговая комиссия рассматривает отдельный антимонопольный иск.

Сделка еще не получила одобрения британских регуляторов. агентство, Управление по конкуренции и рынкам (CMA), во вторник приостановлено Его судебный иск о блокировке приобретения в пользу возобновления переговоров с Microsoft. Microsoft согласилась выплатить Activision комиссию за разрыв в размере 3 миллиардов долларов, если к этой дате связь прервется.

«Мы ценим быструю реакцию Девятого судебного округа, который отклонил предложение Федеральной торговой комиссии о дальнейшей отсрочке сделки с Activision», — сказал президент и вице-президент Microsoft Брэд Смит. написал в твиттере. «Это приближает нас на один шаг к финишу в этом марафоне глобальных нормативных проверок».

Юристы считают это решение победой для Microsoft, хотя основной иск, поданный FTC, в котором утверждается, что сделка нанесет ущерб конкуренции, все еще находится на рассмотрении.

Они считают, что Microsoft стоит поддерживать сделку на плаву, ожидая результата. иск Федеральной торговой комиссии Это может достичь переломного момента, учитывая, что у агентства нет крайнего срока для решения своего дела.

FTC первый Подать апелляцию Чтобы предотвратить слияние в декабре. Ее иск подан в агентство Внутренний дворутверждает, что объединение двух компаний ограничит конкуренцию на трех рынках: игровые приставки, контент по подписке и облачные игры.

Приобретение, если оно будет закрыто, станет крупнейшим в истории Microsoft и крупнейшим в игровой индустрии.

Microsoft, которой принадлежит игровая консоль Xbox, контролировала 16% рынка игровых консолей в 2021 году. С 2021 года ее доля в продажах игровых консолей выросла до 21%, говорится в судебных документах Microsoft, хотя она оставалась на третьем месте после PlayStation ( SONY) и Nintendo (NTDOY).

История продолжается

Ключом к сделке между Microsoft и Activision является франшиза видеоигр Call of Duty. (AP Foto/Peter Morgan, File)

Ключ — это прибыль Activision Blizzard.Чувство долгаСерия игр Activision Blizzard зарабатывает миллиарды долларов каждый год, а последний выпуск Call of Duty: Modern Warfare II 2022 года принес 1 миллиард долларов продаж за первые 10 дней на рынке.

Добавление других игровых франшиз Call of Duty и Activision к существующим собственным играм Microsoft, включая Halo и Forza, позволит Microsoft обогнать Nintendo (NTDOY) и сделать компанию вторым по величине производителем домашних консолей. Через доход позади Sony (SONY). Это также поставит Microsoft позади Tencent и Sony и станет третьей по величине игровой компанией по мировому доходу.

Глобальные регуляторы, в том числе в Европейском союзе, Бразилии, Китае, Японии и Южной Корее, уже одобрили сделку.

Британский CMA выразил обеспокоенность тем, что сделка может сделать Microsoft слишком доминирующей в облачных играх, что может привести к «меньшему количеству инноваций и меньшему количеству возможностей для британских игроков в ближайшие годы».

Чтобы развеять опасения регулирующих органов, что Microsoft может злоупотребить сделкой, чтобы дистанцировать свою флагманскую игру Call of Duty от конкурентов, компания подписала соглашения с владельцами консоли Switch Nintendo и Nvidia, обещая сохранить доступность игры на конкурирующих платформах. не менее 10 лет.

Федеральная торговая комиссия не сразу ответила на запрос Yahoo Finance о комментариях по поводу решения апелляционного суда.

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