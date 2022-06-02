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Аргентина обыграла Италию и завоевала первый титул на Finalissima

2 июня, 2022
Boleslava Sokolova

Воодушевленные пасами Лионеля Месси на «Уэмбли», аргентинские игроки подбросили своего суперзвездного товарища по команде в воздух, вдохновив их на второй титул за год.

Успех национальной сборной, наконец, приходит к семикратному обладателю «Золотого мяча» в конце его богатой трофеями карьеры.

Аргентина выиграла свой первый титул в финале в среду, победив Италию со счетом 3: 0 во встрече между чемпионами Южной Америки и Европы, где Месси помог Аргентине выиграть Кубок Америки в июле прошлого года и завоевать свой первый крупный титул в составе национальной сборной.

Судя по результативной передаче, которой способствовал его 161-й матч за Аргентину, нет никаких признаков того, что 34-летний Месси сбавит шансы выиграть свой первый титул чемпиона мира в конце этого года.

«То, что мы здесь жили, было прекрасно», — сказал Месси. «Мы знали, что это будет красивый матч и отличное место, чтобы завоевать чемпионов».

Первый матч был создан сольным мастерством Месси, когда он обошел Джованни Ди Лоренцо и капитана сборной Аргентины Лаутаро Мартинеса и поразил вратаря Джанлуиджи Доннарумму на 28-й минуте.

Мартинес превратился в новатора в добавленное время первого тайма, передав передачу Анхеля Ди Марии Доннарумме после передачи Джорджио Кьеллини. 37-летний капитан сборной Италии был нокаутирован в конце первой половины своего 117-го и последнего матча за сборную.

Победа закончилась на четвертой минуте добавленного времени, когда Месси схватил полузащиту и бросился к краю штрафной площади, уклонившись от вызова Ди Лоренцо и забить в сетку выходящего на замену Пауло Дибалу.

Месси выиграл второй титул «Уэмбли» после победы в Лиге чемпионов Европы 2011 года с «Барселоной» над «Манчестер Юнайтед». Во время празднования на «Уэмбли» аргентинцы подбросили Месси в воздух, прежде чем поймать его.

Это было мучительное возвращение итальянцев на «Уэмбли», поскольку они выиграли Евро-2020 в прошлом году и столкнулись со второй подряд неудачей в отборе на чемпионат мира.

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В ноябре Аргентина отправится в Катар с еще одним трофеем, созданным в рамках партнерства УЕФА и КОНМЕБОЛ, которое бросает вызов глобальному превосходству ФИФА.

Выбор Лондона в качестве места проведения матча был подтвержден более чем 87 000 человек на «Уэмбли», причем УЕФА выбрал стадион, несмотря на суматоху в финале Евро-2020, вызванную английскими болельщиками.

Украина все ближе к причалу чемпионата мира по футболу

Эмоциональное стремление Украины пройти квалификацию на чемпионат мира в условиях продолжающейся войны стало еще на один шаг ближе после победы над Шотландией со счетом 3: 1 в ярком полуфинальном матче в среду.

Капитан-ветеран Андрей Ярмоленко возвысил сборную своей страны, забив блестящий гол на 33-й минуте, а затем помогая головой Роману Яремчуку на 49-й минуте.

Украинец Артем Дувбек отпраздновал победу в отборочном матче чемпионата мира со счетом 3:0 над Шотландией в Глазго. А еще два гола забил Андрей Ярмоленко. (Иэн Макникол/Getty Images)

Украина доминировала во многих заслуженных победах, хотя им пришлось сопротивляться возрождению Шотландии, поскольку рискованные атаки забили гол на 79-й минуте Каллума МакГрегора, прежде чем вышедший на замену украинец Артем Дувбек забил чистый гол в последнем ударе матча.

Теперь Украина сыграет с Уэльсом в воскресенье, и на кону будет место на чемпионате мира.

Победитель Кардиффа отправится в Катар в ноябре, чтобы сыграть в группе против Англии, США и Ирана.

Украина продемонстрировала отличный результат, несмотря на то, что использовала шесть стартовых игроков, которые с декабря не играли ни в какие соревновательные игры.

Большая часть украинской команды играет за местные клубы, лиги которых закрылись после российского вторжения, а плей-офф в Глазго в марте перенесли. ФИФА и Шотландия договорились предоставить сборной Украины справедливую возможность подготовиться к матчам, которые стали средоточием национальной идентичности и гордости.

Шотландии не хватило необходимого количества очков, и их ожидание чемпионата мира по футболу теперь превышает 24 года, прошедшие с тех пор, как они участвовали в турнире 1998 года.

Победа Украины могла быть закреплена на раннем этапе, но мяч блокировался рано и часто 39-летним голкипером Шотландии Крейгом Гордоном. Пока шотландцы возвращались в игру, Джон Макгинн ударил головой на 67-й минуте с необъяснимо близкого расстояния.

Украина держится на волне глобальной доброй воли как жертва российской агрессии, и очевиден сильный мотив ее игроков вознаградить нацию местом на крупнейшей футбольной сцене.

Все украинские футболисты вышли на поле с сине-желтым национальным флагом на плечах.

О теплом приеме свидетельствует исполнение национального гимна Украины «Ще не вмерла Українас», которое приветствовали шотландские болельщики.

Среди толпы в 51 000 человек было не менее 3 000 украинских болельщиков, некоторые из которых путешествовали на большие расстояния и планировали остаться в Британии на воскресный плей-офф.

Георгий Потромьев сообщил Associated Press перед матчем, что приехал из Торонто со своими друзьями, чтобы поддержать футболистов, которым «нужно показать народу Украины, что мы воины».

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