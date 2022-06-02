Аргентина обыграла Италию и завоевала первый титул на Finalissima

Воодушевленные пасами Лионеля Месси на «Уэмбли», аргентинские игроки подбросили своего суперзвездного товарища по команде в воздух, вдохновив их на второй титул за год.
Успех национальной сборной, наконец, приходит к семикратному обладателю «Золотого мяча» в конце его богатой трофеями карьеры.
Аргентина выиграла свой первый титул в финале в среду, победив Италию со счетом 3: 0 во встрече между чемпионами Южной Америки и Европы, где Месси помог Аргентине выиграть Кубок Америки в июле прошлого года и завоевать свой первый крупный титул в составе национальной сборной.
Судя по результативной передаче, которой способствовал его 161-й матч за Аргентину, нет никаких признаков того, что 34-летний Месси сбавит шансы выиграть свой первый титул чемпиона мира в конце этого года.
Первый матч был создан сольным мастерством Месси, когда он обошел Джованни Ди Лоренцо и капитана сборной Аргентины Лаутаро Мартинеса и поразил вратаря Джанлуиджи Доннарумму на 28-й минуте.
Мартинес превратился в новатора в добавленное время первого тайма, передав передачу Анхеля Ди Марии Доннарумме после передачи Джорджио Кьеллини. 37-летний капитан сборной Италии был нокаутирован в конце первой половины своего 117-го и последнего матча за сборную.
Победа закончилась на четвертой минуте добавленного времени, когда Месси схватил полузащиту и бросился к краю штрафной площади, уклонившись от вызова Ди Лоренцо и забить в сетку выходящего на замену Пауло Дибалу.
Месси выиграл второй титул «Уэмбли» после победы в Лиге чемпионов Европы 2011 года с «Барселоной» над «Манчестер Юнайтед». Во время празднования на «Уэмбли» аргентинцы подбросили Месси в воздух, прежде чем поймать его.
Любовь Месси в полной силе 🤗 #Финалиссима pic.twitter.com/wYDYOLFJue
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Это было мучительное возвращение итальянцев на «Уэмбли», поскольку они выиграли Евро-2020 в прошлом году и столкнулись со второй подряд неудачей в отборе на чемпионат мира.
В ноябре Аргентина отправится в Катар с еще одним трофеем, созданным в рамках партнерства УЕФА и КОНМЕБОЛ, которое бросает вызов глобальному превосходству ФИФА.
Выбор Лондона в качестве места проведения матча был подтвержден более чем 87 000 человек на «Уэмбли», причем УЕФА выбрал стадион, несмотря на суматоху в финале Евро-2020, вызванную английскими болельщиками.
Украина все ближе к причалу чемпионата мира по футболу
Эмоциональное стремление Украины пройти квалификацию на чемпионат мира в условиях продолжающейся войны стало еще на один шаг ближе после победы над Шотландией со счетом 3: 1 в ярком полуфинальном матче в среду.
Капитан-ветеран Андрей Ярмоленко возвысил сборную своей страны, забив блестящий гол на 33-й минуте, а затем помогая головой Роману Яремчуку на 49-й минуте.
Украина доминировала во многих заслуженных победах, хотя им пришлось сопротивляться возрождению Шотландии, поскольку рискованные атаки забили гол на 79-й минуте Каллума МакГрегора, прежде чем вышедший на замену украинец Артем Дувбек забил чистый гол в последнем ударе матча.
Теперь Украина сыграет с Уэльсом в воскресенье, и на кону будет место на чемпионате мира.
Победитель Кардиффа отправится в Катар в ноябре, чтобы сыграть в группе против Англии, США и Ирана.
Украина продемонстрировала отличный результат, несмотря на то, что использовала шесть стартовых игроков, которые с декабря не играли ни в какие соревновательные игры.
Шотландии не хватило необходимого количества очков, и их ожидание чемпионата мира по футболу теперь превышает 24 года, прошедшие с тех пор, как они участвовали в турнире 1998 года.
Победа Украины могла быть закреплена на раннем этапе, но мяч блокировался рано и часто 39-летним голкипером Шотландии Крейгом Гордоном. Пока шотландцы возвращались в игру, Джон Макгинн ударил головой на 67-й минуте с необъяснимо близкого расстояния.
Украина держится на волне глобальной доброй воли как жертва российской агрессии, и очевиден сильный мотив ее игроков вознаградить нацию местом на крупнейшей футбольной сцене.
Все украинские футболисты вышли на поле с сине-желтым национальным флагом на плечах.
О теплом приеме свидетельствует исполнение национального гимна Украины «Ще не вмерла Українас», которое приветствовали шотландские болельщики.
Среди толпы в 51 000 человек было не менее 3 000 украинских болельщиков, некоторые из которых путешествовали на большие расстояния и планировали остаться в Британии на воскресный плей-офф.
Георгий Потромьев сообщил Associated Press перед матчем, что приехал из Торонто со своими друзьями, чтобы поддержать футболистов, которым «нужно показать народу Украины, что мы воины».
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