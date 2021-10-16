Аргентинский судья предъявил обвинение испанскому министру времен Франко в умышленном убийстве

Местные рабочие загружают статую бывшего испанского диктатора Франсиско Франко, последнюю сохранившуюся статую в Испании, в грузовик после того, как ее убрали со своего места в Мелилье, Испания, 23 февраля 2021 года.

БАРСЕЛОНА (Рейтер) – Аргентинский судья, расследующий дела, связанные с диктатурой Франко в Испании, предъявил бывшему испанскому министру обвинения по четырем пунктам обвинения в убийстве, сообщается в судебных документах, увиденных Рейтер в субботу.

Судья Мария Червини де Куба, заседая в Буэнос-Айресе, вынесла решение против 87-летнего Родольфо Мартина Вилья, министра внутренних дел с 1976 по 1979 год.

Судья написала, что считает Мартина Вилья “очевидным преступником, несущим уголовную ответственность за умышленное убийство, которое повторялось по крайней мере четыре раза, жертвами которых стали Педро Мария Мартинес Осио, Ромуальдо Барросо Чапарро, Франсиско Аснар Клементе и Герман Родригес Саес. “

Мартин Вилья сказал испанской газете ABC: «Я спокоен. Я продолжу».

В 1977 году Испания приняла закон об амнистии, который помиловал преступления, совершенные диктатурой Франко.

Сотни испанцев пытались обойти это, обратившись в аргентинский суд, в соответствии с принципом всеобщего правосудия, для рассмотрения преступлений, совершенных против них и их семей во время 36-летней диктатуры правых генерала Франсиско Франко.

Судья Червини писал, что Мартин Вилья играл ключевую роль в репрессивных структурах диктатуры, которая продолжалась в годы, последовавшие сразу после смерти Франко в 1975 году.

«Это отличная новость для жертв, которые звонят в течение многих лет», – сказал Максимо Кастекс, адвокат родственников жертв.

Судья постановил задержать Мартина Вилья, который проживает в Мадриде, но сказал, что это вряд ли произойдет.

Фернандо Голдарасина, адвокат бывшего министра, не ответил на запросы о комментариях.

(Отчетность Грэма Келли) Редактирование Кристины Финчер и Кевина Леви

Наши критерии: Принципы доверия Thomson Reuters.