Арена Сабаленка победила россиянку Кудермитову и выиграла чемпионат WTA в Абу-Даби – спорт

Москва, 13 января. Россиянка Вероника Кодерметова проиграла в среду «Арене Сабаленка» в финальном матче Открытого чемпионата по теннису в Абу-Даби 2021 года.

Сабаленко, занявшая четвертое место в турнире, выиграла свой третий титул подряд на чемпионате по теннису среди женщин в Абу-Даби и продолжила свою победную серию до 15 игр подряд.

«С самого начала я делал все, что мог в каждом матче, и я очень рад начать этот сезон с титулом», – цитирует Сабаленко после победы официальный сайт турнира.

«Каждый финал – это что-то особенное, и я думаю, что финал – это отдельное соревнование», – сказал белорусский теннисист. «Финал был действительно великолепным, и я бы сказал, что это действительно быстрый матч».

Кудерметова на данный момент занимает 46-е место в рейтинге WTA. Она впервые вышла в финал женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде после победы во вторник над украинкой Мартой Костюк. Ее лучший результат в турнирах Большого шлема был достигнут в третьем раунде Открытого чемпионата Франции 2019 года.

Женский теннисный чемпионат Абу-Даби 2021 года, первый турнир WTA в этом году, проводился на открытых кортах с твердым покрытием с 6 по 13 января в Международном теннисном центре Zayed Sports City в Абу-Даби. Призовой фонд турнира составил 565 530 долларов.