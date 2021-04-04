Арест высокопоставленных чиновников в Иордании, по всей видимости, на фоне попытки государственного переворота

Через несколько часов после того, как военные были прикованы к его дому, бывший наследный принц Иордании в субботу выступил с резкой критикой продолжительного правления короля Абдаллы II, обвинив правительство в коррупции и некомпетентности, хотя оно не терпело никакого сопротивления.

Принц Хамза бен Хусейн, который был отстранен от должности наследного принца в 2004 году, выступил в драматическом видео через несколько часов после того, как государственное информационное агентство Petra News Agency объявило о серии арестов видных иорданских деятелей, в том числе Шарифа Хасана бин Заида. От королевской семьи и от имени Авадаллаха, видного чиновника, который когда-то руководил королевским двором. По словам неназванного чиновника, эти двое были задержаны вместе с «другими» после «тщательного наблюдения».

Это была беспрецедентная серия арестов и общественных недовольств в королевстве, которое, как известно, было стабильным, на фоне растущего недовольства правительством борьбой с пандемией коронавируса и его экономической политикой.

41-летний Хамза сообщил на видео, что сказал ему начальник штаба армии – подпись начальника полиции и армии страны. Интеллект Или разведка – чтобы ограничить его передвижения в своем доме после посещения собраний, на которых он критиковал правительство и короля, хотя сам в критике не участвовал.

Поскольку его попросили остаться дома, Хамза говорит на видео: «Несколько моих друзей были арестованы, с меня сняли охрану, отключили Интернет и телефонные линии». Он добавляет, что смог отправить видео через спутниковую интернет-службу, которая, как он ожидал, также скоро будет вырезана.

«Как я сказал начальнику штаба, когда он пришел, я не несу ответственность за сбои в управлении, коррупцию и неэффективность, которые преобладали в нашей структуре управления в течение последних 15-20 лет и которые ухудшаются с приближением года.” Я не несу ответственности за неверие людей в свои институты. Они несут ответственность “.

Ранее в субботу вечером начальник штаба иорданской армии генерал-майор Юсеф аль-Хунейти выступил с заявлением, в котором говорилось, что Хамза не был арестован, а скорее «попросил» «прекратить передвижения и действия, которые использовались для нападения на безопасность. и стабильность Иордании, “добавив, что это было проведено” в рамках совместного расследования, проведенного спецслужбами “.

Он сказал: «Все процедуры проводились в рамках закона и после того, как дело было вызвано в результате серьезного расследования». «Никто не стоит выше закона, а безопасность и стабильность Иордании превыше всего».

По сообщениям наблюдателей и активистов в социальных сетях, дом принца в тихом пригороде столицы Аммана подвергся налету силами 20 автомобилей, а его телохранители были арестованы. По словам Басмы Маджали, члена семьи, которая написала об инциденте в Твиттере, его начальник канцелярии Ясир аль-Маджали был арестован после того, как хорошо вооруженные силы штурмовали дом его родственников.

«Связь с ним была прервана более чем на три часа», – написала она в Twitter.

Эта новость потрясла крошечное пустынное королевство, близкий региональный союзник Соединенных Штатов, часто хвалящий его чувство спокойствия в разрушенном кризисом районе. Это сделало его важным региональным направлением для тех, кто бежит от конфликта в своих странах, включая 600 000 сирийцев и более 2 миллионов зарегистрированных палестинских беженцев. Он граничит с Сирией, Ираком, Саудовской Аравией, Израилем и Западным берегом.

Королевский суд Саудовской Аравии выступил с заявлением в знак солидарности с королем Абдаллой, подчеркнув его поддержку иорданского монарха и его поддержку решений, которые он принимает «для поддержания безопасности и стабильности и пресечения любых попыток вмешиваться в них». Бахрейн и палестинская администрация последовали их примеру, и Египет заявил, что стабильность Иордании является неотъемлемой частью национальной безопасности Египта и арабов.

«Мы внимательно следим за сообщениями и общаемся с иорданскими официальными лицами. Король Абдулла является ключевым партнером Соединенных Штатов, и он пользуется нашей полной поддержкой», – сказал официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.

59-летний король Иордании пришел к власти в 1999 году, когда перед своей смертью король Хусейн поднял его с относительно малоизвестного поста главы спецназа Иордании и стал новым монархом. С тех пор Абдулла был великим союзником Соединенных Штатов, часто позволяя американским войскам начинать операции с иорданской земли и участвовать в кампании против ИГИЛ. Королевство, имеющее скудные ресурсы, в 2020 году получило от США помощь на сумму около 1,5 миллиарда долларов – это результат популярности Абдуллы среди лидеров Конгресса.

Однако дома он, безусловно, менее популярен, поскольку иорданцы часто сравнивают его отрицательно с его отцом, чрезвычайно популярной и харизматичной фигурой, которая привела страну к многочисленным беспорядкам, включая несколько региональных войн, военный переворот и более десятка покушений на убийство. . Часть этой ностальгии охватила принца Хамзы, который очень напоминал короля Хусейна и часто считался его фаворитом.

41-летний принц, старший сын королевы Нур (ni Lisa Halabi) и четвертая и последняя королева своего отца, считался первым халифом для короля Хусейна; Его не приняли, потому что он еще учился в школе. Однако король Хусейн настоял на том, чтобы поставить принца Хамзы рядом с троном после Абдуллы.

Когда его сводный брат отстранил его от должности в 2004 году, принц Хамза оказался в значительной степени вне поля зрения. Но в 2012 году, через год после восстаний «арабской весны», свергнувших соседние режимы, главное оппозиционное движение страны неоднократно ссылалось на его имя как на возможную замену Абдулле.

Авадалла был бывшим министром планирования и финансов и ранее возглавлял офис Абдуллы и королевский двор. Он занимал должность специального посланника Иордании в Саудовской Аравии, но Абдулла снял его с должности в 2018 году из-за его очень тесных связей с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бен Салманом. Позже он стал генеральным директором Tomoh Advisory, консалтинговой фирмы со штаб-квартирой в Дубае.

В видеоролике Хамзы, который длится 5 минут 42 секунды, в котором принц разговаривает с камерой с фотографией своего отца позади него, он критикует правящий класс страны за то, что он ставит личные и финансовые интересы выше «жизни, достоинства и будущего людей». люди.” Здесь живут 10 миллионов человек ».

“Я делаю эту запись, чтобы прояснить, что я не являюсь участником какого-либо заговора, гнусной организации или группы, поддерживаемой извне, как это всегда бывает с каждым выступающим. Я разговаривал с людьми … надеясь, что они поймут, что есть – члены этой семьи, которые до сих пор любят эту страну. И они заботятся о них, и ставят их превыше всего », – говорит он. «Совершенно очевидно, что это преступление, заслуживающее изоляции, угроз и прерывания работы».

Беспорядки происходят в нестабильное время для короля. Отношения с Израилем находятся на самом низком уровне, напряженность нарастает из-за планов Израиля по аннексии Западного берега, а также серии ответных дипломатических маневров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Внутри страны страна переживает жестокую волну коронавируса, поскольку количество смертей в последнее время снизилось до менее 100 человек в день. Недовольство растет, поскольку иорданцы все больше злятся на то, как правительство справляется с пандемией и его неспособность сдержать экономическое разрушение, вызванное закрытием и карантином в выходные. Многие жалуются на распространение культуры коррупции в государственных ведомствах (хотя эти жалобы обычно далеки от короля), что приводит к опустошению государственной казны, даже когда правительство вводит налоги, которые непропорционально сказываются на слоях населения с низкими доходами – проблема – подчеркнул он, – князь Хамза во время своего видео.

«К сожалению, эта страна находится в подвешенном состоянии из-за коррупции, фаворитизма и плохого управления», – говорит он. «Результатом стало разрушение или потеря надежды, которая в значительной степени проявляется у каждого иорданца, потеря надежды на наше будущее, потеря достоинства и жизни под постоянной угрозой, потому что мы просто хотим сказать правду».

Иордания была классифицирована как «несвободная» базирующимся в США аналитическим центром Freedom House с избирательной системой, которая ставит оппозицию в невыгодное положение, а также с ограничительными законами для СМИ и групп гражданского общества. Но даже самые стойкие критики Иордании признают, что она гораздо более терпима к инакомыслию, чем большинство ее соседей.

После полуночи в воскресенье министр информации Иордании Сахер Дудин заявил, что правительство выпустит подробное заявление, чтобы прояснить, что произошло во время субботних арестов.