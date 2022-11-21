Арест российских активов: дьявол кроется в деталях

Тимур Бондарев сказал: «Цивилизованный мир наконец-то пришел к единому мнению, что Россия должна быть наказана и заплатить за войну. Это хорошая новость. Плохая новость заключается в том, что многие препятствия на пути к тому, чтобы заставить Россию заплатить».

Бондарев является основателем и управляющим партнером Arzinger, одной из ведущих юридических фирм Украины. Он много писал о возможности получения Украиной компенсации от России за ущерб, причиненный войной. Эксперт смотрит на перспективы с осторожным оптимизмом.

конфискованные активы

Юрист сказал: «Страны очень активно ищут компенсационные механизмы. Они уже работают над национальным законодательством. Есть некоторые ранние примеры, которые позволяют арестовывать замороженные активы, которые принадлежат не только государству России, но и олигархам, связанным государству».

Бондарев имел в виду Продолжающиеся дискуссии о конфискации замороженных российских активов. Они попали под санкции Запада с тех пор, как 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. В настоящее время активы на сумму 300 миллиардов долларов находятся в стадии замораживания. В США, ЕС, Великобритании и Канаде среди других стран, хотя реальная цифра может быть намного выше, поскольку требуется время, чтобы идентифицировать все имущество и деньги, принадлежащие организациям, находящимся под санкциями. В Европейском союзе и США, например, уже есть целевые группы по поиску скрытых российских активов, которые необходимо заморозить. Много олигархов Они смогли перевести свои активы непосредственно перед тем, как санкции вступили в силу. Или скрыть право собственности, что усложняет дело.

Количество российских денег и имущества за границей По оценкам, это около 1 триллиона долларов, хотя эта цифра может быть больше.. Большое количество хранится в Китае, который не ввел санкции против России. На Западе заморожены как государственные активы, так и имущество связанных с Кремлем олигархов, пропагандистов и политиков.

Бондарев сказал: «Цивилизованный мир согласен с тем, что нам нужен путь, чтобы заставить Россию компенсировать ущерб, связанный с войной. Но есть много ограничений, осложняющих экспроприацию российских активов. К сожалению, это не так просто, как кажется, несмотря на огромные потери, которые Украина понесла и будет нести, пока продолжается война».

Министерство обороны Украины оцененный Что стране потребуется около 600 миллиардов долларов на восстановление, и эта цифра, вероятно, возрастет по мере продолжения боевых действий. Например, экономика Украины. Ожидается сокращение на 50% в 2022 году в результате российского вторжения. Помимо более чем 10 миллионов перемещенных лицИ 40% критической инфраструктуры страны повреждены или уничтожены.

Бондарев сказал: «Наш случай уникален тем, что Россия является агрессором, и это признали многие страны. Поэтому мы не исключаем, что для России и ее активов будут какие-то исключения, несмотря на гарантированную защиту государственной собственности по международному праву. «Есть споры, потому что международное право не дает нам легкого пути к конфискации российской собственности. Пока нет инструмента, который позволяет направить эти активы в Украину или продать недвижимость, чтобы отправить деньги в Украину».

Для юриста трудность заключается не только в отсутствии законодательства, но и в практике после введения законов о конфискации.

«Сомнения возникают, когда мы говорим о расследовании конфискации, потому что нельзя отобрать чье-то имущество, не доказав его вину и не предоставив ему права на обжалование, — пояснил Бондарев. нынешняя правовая система так не работает».

Процесс конфискации государственных активов может облегчить местное законодательство. Но для денег олигарха может быть больше проблем, поскольку нужно доказать, что их активы напрямую связаны со вторжением и каким-то образом способствуют войне, которую ведет Кремль. Олигархи также могут подать в суд, если их активы будут конфискованы, поэтому государства хотят защитить себя от потенциальных судебных исков. Кроме того, возвращение денег олигархов также является проблемой из-за офшорных компаний и совместной собственности. Одним из выходов из этой ситуации могло бы быть требование к лицам, находящимся под санкциями, раскрывать свои активы; В противном случае это будет нарушением санкций.

«Каждый помещик имеет право подать апелляцию, когда на его имущество наложен арест, — сказал Бондарев. — Это вопрос времени, сможет ли подсанкционная сторона — или подсанкционная сторона — доказать, что экспроприация была законной или нет».

«Нам нужен практичный механизм»

Канада стала первой зарубежной страной принять закон Позволяет конфисковать замороженные российские активы. Согласно новому канадскому законодательству, власти могут арестовать любые активы, подпадающие под санкции. Это относится к активам, которые были заморожены из-за их связи с каким-либо международным конфликтом, несмотря на то, что в настоящее время приоритетом является российско-украинская война и помощь украинским жертвам.

И хотя закон был принят летом, конфискации еще не было.

«Я могу себе представить, что Канада может столкнуться с судебными разбирательствами, когда начнет конфисковывать российские активы, — сказал Бондарев, — и не исключаю, что некоторые лица, чьи активы были конфискованы, смогут доказать, что их имущество не связано с российским вторжением». .»

«Кроме того, пока внутреннее законодательство может быть разработано, у нас все еще нет практических дел, в которых активы были конфискованы, проданы и переданы Украине, — пояснил эксперт, — нам нужно будет сначала пройти этот этап. Решение этого дополнительного инструмента наказать Россию».

«Я думаю, что страны найдут способ работать вместе и создадут международный механизм конфискации, а не будут делать все по одному», — продолжил адвокат. Теперь, исходя из этого, мы увидим предложение наказать Россию и конфисковать ее государственные активы, а также активы олигархов.Хотя каждая страна будет иметь механизм, приспособленный к ее внутреннему законодательству, страны будут работать вместе над этим вопросом.

Это означает, что вопрос экспроприации российских активов заключается не в том, возможно ли это, а в том, когда и как.

Для юриста также важна разработка стратегии реализации.

«Самая большая проблема в том, что даже если все страны объединятся и начнут конфисковывать подсанкционные активы, а также продавать их, чтобы дать деньги Украине, у нас нет механизма, чтобы управлять этими деньгами», — пояснил Бондарев.

Эксперт продолжил: «Например, подсанкционных активов олигархов в разных странах Европы около $13 млрд, давайте представим, что активы были проданы, а деньги переданы Украине. Теперь мы не знаем, как передать эти деньги. в Украину самым прозрачным и справедливым образом. Существует политизация этой проблемы, потому что все хотят использовать эти деньги для домов и инфраструктуры, но мы также понимаем, что есть много компаний, которые были разрушены и потеряли много денег, и никто не говорит об их выздоровлении».

По словам Бондарева, Украине и международному сообществу необходимо создать пропорциональный инструмент, который залечит весь ущерб. Этот механизм позволит оценить потери не только физических лиц, но и компаний, которым необходимо восстанавливать украинскую экономику, нанимать людей и платить налоги.

международный выпуск

Юрист продолжил: «Нам понадобится какой-то союз с Украиной и странами, которые нас поддерживают, такими как страны-члены ЕС, США и др. Союзники могли бы создать комитет, который будет управлять деньгами и связанными с ними операциями. Официально, эти страны должны заявить, что активы больше не принадлежат России». Как страна-агрессор и несет ответственность за его перенаправление. Это означает, что в случае судебного иска или апелляции это будет страна, которая конфисковала активы. которая обязана защищать свои действия, а не Украина.Поэтому странам-санкционистам нужно хорошо подумать, прежде чем создавать такой Механизм, потому что ей нужно будет защитить себя от множества потенциальных исков со стороны российских олигархов и государства.Все. нужно делать с очень высокой точностью.

Международный механизм также мог бы повысить прозрачность и создать больше доверия между Украиной и ее союзниками.

Вопрос экспроприации российских активов заключается не в том, возможно ли это, а в том, когда и как.

Бондарев сказал: «Мы не хотим, чтобы эти деньги стали частью каких-либо политических кампаний или популистских заявлений. Именно поэтому нам нужна международная комиссия, которая будет следить за тем, как эти деньги перенаправляются и используются в дальнейшем. Это касается денег, которые страны конфискуют у Россия, а также ту помощь, которую они оказывают Украине из своих бюджетов».

Юрист продолжил: «Идеальным решением является конфискация активов, их продажа и перенаправление в Украину, либо может быть международный фонд, который принимает дела от различных заинтересованных лиц из Украины. Этот международный фонд также может иметь международный совет директоров и международный арбитраж, каким он был во время Второй мировой войны, будет осуществлять надзор за исками против России и выделять средства для удовлетворения потребностей истцов».

Многое будет зависеть от того, как украинские дипломаты и политики будут активно работать со своими международными коллегами над проведением конфискации.

«Наш президент тоже все для этого делает. Единственное, у нас есть действенный механизм перераспределения денег, поэтому мы избегаем какой-либо политизации вопроса», — сказал Бондарев.

«Итак, первым шагом будет наложение ареста на активы, вторым — их продажа, а третьим — поиск наилучшего способа перенаправить их в Украину», — добавил юрист.

Бондарев заключил: «Хорошая новость заключается в том, что мы пришли к консенсусу, и страны ищут способы, как все это сделать. Канада была первым случаем, и мы надеемся вскоре увидеть больше примеров. Реализация не так проста, как кажется». может показаться, и нам нужно подумать о наилучшем подходе». Поддержать жертв вооруженной агрессии.

Анна Романдаш Награжденный журналист из Украины.