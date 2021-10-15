Арктика может стать следующей горячей точкой для России и Евросоюза

Новый холодный фронт может открыться на фоне политической напряженности между Европейским Союзом и Россией из-за энергетики. На этот раз на Северном полюсе.

А в среду Европейский Союз выдвинул предложения, которые могут побудить его настаивать на запрете на разработку новых месторождений нефти, угля и газа в Арктике в попытке, по его словам, защитить регион от более неустойчивого изменения климата.

Россия, главный держатель арктических земель, где ее запасы углеводородов и рыбы в изобилии, не слишком довольны предложениями, и российский вице-премьер Александр Новак заявил в четверг CNBC, что они политически мотивированы и нелогичны.

«Я был немного удивлен, когда услышал об этом вчера. Почему Арктика, почему нет экватора? Можно придумать ряд мест в мире, где добыча нефти и газа должна быть запрещена», – сказал он Хэдли Гэмблу CNBC. на конференции «Российская энергетическая неделя» в Москве, Согласно переводу.

«Это предложение не имеет неполитических мотивов», – добавил он. «О чем говорят нам эти заявления – что нам нужно прекратить добычу всего газа, добываемого на данный момент? Я думаю, что авторы этих предложений плохо понимают реальное положение дел», – сказал он.

Предложения ЕС поступают в то время, когда напряженность между Россией и ЕС уже растет, когда дело доходит до энергетики, особенно природного газа. Цены росли, так как европейский спрос ограничивался более низкими, чем ожидалось, предложениями.

Россия заявила, что увеличила поставки газа, но критики говорят, что она использует свой газовый экспорт в регион в политических целях, в первую очередь пытаясь заставить Германию сертифицировать газопровод Nord Stream 2. Россия отрицает, что использует газовый кризис в Европе. Президент Владимир Путин в среду настаивал на том, что Москва не использует газ в качестве оружия.