Арктика может стать следующей горячей точкой для России и Евросоюза

Новый холодный фронт может открыться на фоне политической напряженности между Европейским Союзом и Россией из-за энергетики. На этот раз на Северном полюсе.
А в среду Европейский Союз выдвинул предложения, которые могут побудить его настаивать на запрете на разработку новых месторождений нефти, угля и газа в Арктике в попытке, по его словам, защитить регион от более неустойчивого изменения климата.
Россия, главный держатель арктических земель, где ее запасы углеводородов и рыбы в изобилии, не слишком довольны предложениями, и российский вице-премьер Александр Новак заявил в четверг CNBC, что они политически мотивированы и нелогичны.
«Я был немного удивлен, когда услышал об этом вчера. Почему Арктика, почему нет экватора? Можно придумать ряд мест в мире, где добыча нефти и газа должна быть запрещена», – сказал он Хэдли Гэмблу CNBC. на конференции «Российская энергетическая неделя» в Москве, Согласно переводу.
«Это предложение не имеет неполитических мотивов», – добавил он. «О чем говорят нам эти заявления – что нам нужно прекратить добычу всего газа, добываемого на данный момент? Я думаю, что авторы этих предложений плохо понимают реальное положение дел», – сказал он.
Предложения ЕС поступают в то время, когда напряженность между Россией и ЕС уже растет, когда дело доходит до энергетики, особенно природного газа. Цены росли, так как европейский спрос ограничивался более низкими, чем ожидалось, предложениями.
Россия заявила, что увеличила поставки газа, но критики говорят, что она использует свой газовый экспорт в регион в политических целях, в первую очередь пытаясь заставить Германию сертифицировать газопровод Nord Stream 2. Россия отрицает, что использует газовый кризис в Европе. Президент Владимир Путин в среду настаивал на том, что Москва не использует газ в качестве оружия.
Поделитесь Северным полюсом
Однако Европейский Союз, похоже, стремится усилить свою роль в регионе, и В предложении Европейской комиссии Она отметила, что «Арктический регион имеет большое стратегическое значение для Европейского Союза с точки зрения изменения климата, сырьевых ресурсов, а также геостратегического воздействия».
Он заявил, что будет стремиться «усилить участие ЕС» в регионе, «способствуя поддержанию мирного и конструктивного диалога и сотрудничества в меняющемся геополитическом ландшафте, сохранению безопасности и стабильности в Арктике», а также «продвижению нефти, угля и газ остается в земле, в том числе «Это находится в арктических регионах» и «поддерживает всестороннее и устойчивое развитие арктических регионов на благо его жителей и будущих поколений».
Арктика – неотъемлемая часть российской экономики и Территория, ее побережье составляет 53% побережья Северного Ледовитого океана. По данным Арктического института, центра исследований безопасности в Арктике, в стране проживает почти 2 миллиона человек в регионе – примерно половина людей, живущих в Арктике во всем мире.
Самка белого медведя с медвежатами на плавучем айсберге в Баренцевом море, Россия.
© Вадим Балакин | момент | Getty Images
«Арктика – двигатель экономического роста. На нее приходится 10% нашего ВВП и 20% нашего экспорта», и Россия осознает устойчивость региона; Тема Председательство России в Арктическом совете, которое она будет занимать до 2023 года, является «ответственным управлением для обеспечения устойчивости Арктики».“
Устойчивость – большой вопрос для региона, который сильно пострадал от изменения климата: по данным норвежский полярный институтКоторый предупредил, что «значительное региональное потепление ведет к продолжающейся потере морского льда и таянию ледников и ледяной шапки Гренландии» с серьезными последствиями для людей и природы в регионе и мире.
Новак задался вопросом, означают ли предложения ЕС, что люди, живущие и работающие в этом регионе, должны переехать.
«В России много людей, которые живут в Арктике, есть много поселений и сообществ, населяющих эти районы, и мы генерируем энергию для поддержки их деятельности. Что мы должны извлечь из этих данных – что нам нужно положить конец всему? – сказал он в четверг.
Он отметил, что предложения касаются не только России с США, Канадой, Исландией и Норвегией (обе находятся в Европейской экономической зоне, но не в Европейском союзе), но также имеют территории в Арктике, которые являются членами Арктики. Совет. .
«Любитель алкоголя. Дружелюбный вебоголик. Пожизненный телеведущий. Гордый интроверт».