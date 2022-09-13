Армения заявила о гибели 49 военнослужащих в столкновениях с Азербайджаном

(Рейтер) — Армения заявила во вторник, что по меньшей мере 49 ее военнослужащих погибли в столкновениях вдоль границы с Азербайджаном, после того как резкая эскалация боевых действий побудила Россию и США потребовать сдержанности.

Эскалация многолетних боевых действий между странами Южного Кавказа породила опасения полномасштабной второй войны в постсоветском мире, а также российского вторжения в Украину.

Армения заявила, что несколько городов у границы с Азербайджаном, в том числе Джермук, Горис и Кабан, подверглись бомбардировке рано утром во вторник, и что она ответила на то, что она назвала «крупномасштабной провокацией» со стороны Азербайджана.

Баку заявил, что подвергся нападению со стороны Армении.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Азербайджан в нападениях на армянские города, потому что он не хочет вести переговоры о статусе Нагорного Карабаха, анклава в составе Азербайджана, населенного в основном этническими армянами.

«Интенсивность боевых действий снизилась, но атаки на двух-двух фронтах Азербайджана продолжаются», — цитируют российские СМИ слова Пашиняна в выступлении перед парламентом.

Азербайджан, обвинивший Армению в проведении разведывательной деятельности вдоль границы и перевозке оружия, заявил, что его военные позиции были атакованы Арменией. Азербайджанские СМИ сообщают, что соглашение о прекращении огня было нарушено практически сразу после его реализации рано утром во вторник.

Нет военного решения

И Россия, и США призвали Баку и Ереван к сдержанности.

«Как мы уже давно ясно показали, военного решения конфликта быть не может», — заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Мы призываем к немедленному прекращению любых военных действий».

В заявлении МИД России говорится, что конфликт между Арменией и Азербайджаном «должен решаться исключительно политико-дипломатическими средствами».

История продолжается

Россия, у которой есть военная база в Армении, направила в регион тысячи миротворцев в 2020 году в рамках соглашения о прекращении шестинедельных боевых действий, в течение которых Азербайджан добился значительных территориальных успехов в Нагорном Карабахе и вокруг него.

Москва является крупным влиятельным посредником в регионе и союзником Еревана через возглавляемую Москвой Организацию договора о коллективной безопасности, которая собралась во вторник для обсуждения ситуации. Турция поддерживает Азербайджан.

Министры обороны Армении и России пообщались во вторник утром и договорились предпринять шаги для стабилизации ситуации на границе. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в беседе со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым призвал Армению «прекратить свои провокации».

Шарль Мишель, президент Европейского совета, также призвал Пашиняна предотвратить дальнейшую эскалацию. Мишель встретился с Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в прошлом месяце в Брюсселе для переговоров о нормализации отношений между двумя странами, гуманитарных вопросах и возможном мирном договоре по Нагорному Карабаху.

(Отчетность агентства Reuters; редактирование Эндрю Хевенса, Гая Фолконбриджа и Эда Осмонда)