Армения и Азербайджан заявили, что на границе вспыхнули столкновения | Новости

Ереван сообщает, что более десятка человек погибли в битве, которая возобновилась через год после разрушительной войны.

Армения и Азербайджан во вторник обвинили другую сторону в том, что они начали боевые действия вдоль их общей границы, поскольку новые столкновения вспыхнули между заклятыми врагами через год после того, как они сражались за спорные территории.

«Среди армянских сил есть убитые и раненые в результате боевых действий, которые начались после нападения азербайджанских сил», — заявили в министерстве обороны Армении, добавив, что число жертв было подтверждено, и Ереван «потерял контроль над двумя военными объектами. . » .

Агентство Reuters сообщило, что Армения утверждает, что 15 ее солдат были убиты и 12 взяты в плен.

Прошлогодний шестинедельный вооруженный конфликт за контроль над спорным нагорно-карабахским регионом унес жизни более 6500 человек и завершился в ноябре перемирием при посредничестве России.

После прошлогодней войны две страны периодически сообщали о перестрелках вдоль их общей границы. [File: Armenia’s government press service/AFP]

По соглашению о прекращении огня Армения уступила часть территории, которую она контролировала в течение десятилетий.

Во вторник министерство обороны Азербайджана заявило, что «вооруженные силы Армении совершили масштабную провокацию на государственной границе во вторник в 11:00 (07:00 по Гринвичу)».

«Армянские силы атаковали азербайджанские позиции в Кельбаджарском и Лачинском районах», — говорится в заявлении министерства, добавив, что в ходе столкновений два азербайджанских солдата были ранены.

Она добавила, что азербайджанские силы «остановили продвижение врага, окружили и задержали армянских солдат».

В Минобороны Армении заявили, что азербайджанские силы «пытались прорваться через границы государства Армения в восточном направлении» до того, как армянские силы их отбили.

Между тем, президент Европейского совета Шарль Мишель призвал лидеров Азербайджана и Армении призвать к «полному прекращению огня».

С участием Встраивать твит А также Встраивать твит Обсуждение в свете сегодняшних событий. Призываем к безотлагательной деэскалации и полному прекращению огня. Сложная ситуация в регионе — Европейский Союз привержен работе с партнерами для преодоления напряженности для процветающего и стабильного Южного Кавказа. — Шарль Мишель (@eucopresident) 16 ноября 2021 г.

Мишель сказал в твиттере, что разговаривал как с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, так и с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, заявив, что ЕС «привержен сотрудничеству с партнерами для преодоления напряженности во имя процветающего и стабильного Южного Кавказа».

Я попросил помощи у русских

Армения обратилась к своему союзнику России с призывом оказать военную поддержку для защиты своей территориальной целостности в соответствии с их военным соглашением.

«Поскольку Азербайджан напал на суверенную территорию Армении, мы просим Россию защитить территориальную целостность Армении на основе существующего соглашения 1987 года (взаимная оборона) между нашими двумя странами», — цитирует агентство Интерфакс слова секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна. как говорится.

У России есть военная база в Армении, а также миротворческие силы в Нагорном Карабахе. На призыв Армении немедленного ответа из России не последовало.

И Армения, и Азербайджан заявили, что ситуация вдоль их границ остается напряженной, и во вторник днем ​​столкновения продолжаются.

После прошлогодней войны две страны сообщали о периодических перестрелках вдоль их общей границы, что вызывает опасения по поводу новой эскалации их территориального спора.

В воскресенье они обменялись обвинениями в открытии огня на своей границе в районе Карабаха.

Власти Нагорного Карабаха заявили в субботу, что единственная дорога, соединяющая Армению с отколовшимся анклавом — Лачинский перевал — была на короткое время закрыта из-за аварии между двумя сторонами.

Этнические армяне Нагорного Карабаха отделились от Азербайджана после распада Советского Союза в 1991 году, и в результате конфликта погибло около 30 000 человек.