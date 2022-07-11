Армия информационных технологий атаковала более 800 российских сайтов за две недели

Министерство цифровой трансформации Украины сообщило в Telegram, что с 27 июня по 10 июля ИТ-армия атаковала более 800 российских сайтов.

согласно с ОтчетХакеры решили поздравить россиян с Днем Украины и разместили поздравления с Днем Конституции Украины на сайтах российских госорганов.

Они также взломали сайт российского космического агентства «Роскосмос». «Это был ответ на заявления российской государственной космической корпорации, которая выступила с угрозами и опубликовала спутниковые снимки центров НАТО», — говорится в сообщении.

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Из-за DDoS-атак россияне уже несколько дней не могут работать в CRM-системах. Это программы, которые помогают в организации и контроле всех бизнес-процессов с клиентами и внутри компании. Атака на них привела к остановке работы многих предприятий, что негативно сказалось на экономике России.

«Росэлторг», крупнейшая в России платформа электронных закупок, принадлежащая правительству Москвы и банку ВТБ, потеряла конфиденциальные данные почти 500 000 пользователей.

Кроме того, IT-армия продолжает препятствовать распространению пропаганды и ведет «профилактическую» работу с российскими СМИ.

Десятки торговых площадок были парализованы, что привело к срыву торгов. Из-за кибератак сайты большинства российских кинотеатров вышли из строя, и россияне не могли покупать билеты онлайн.