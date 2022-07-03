World

Армия обороны Израиля располагала передовыми данными о попытке «Хизбаллы» запустить беспилотники по газовому месторождению Кариш.

3 июля, 2022
Toma Kulikov

Израильские военные получили предварительную информацию о субботнем запуске «Хизбаллой» трех невооруженных беспилотников по газовому месторождению Кариш у израильского побережья Средиземного моря, что, как считается, было попыткой передать сообщение Израилю.

Один из самолетов был сбит истребителем F-16, а два других — ракетами Barak 8, запущенными с корвета класса Saar 5 INS Eilat. По словам представителей министерства обороны, все трое были перехвачены «на безопасном расстоянии» от буровой установки.

Военный представитель Ран Кочав заявил общественному радио «Кан» в воскресенье утром, что лидер движения Хасан Насралла «я думаю, что он арестует [Israel] Врасплох.»

«Но мы готовы с точки зрения наших систем раннего предупреждения, а также с точки зрения разведки, военно-морского флота и авиации, чтобы защитить израильские активы», — сказал Кочав.

Он сказал, что «Хизбалла» «потерпела серьезную оперативную неудачу» в своей неудачной попытке донести сообщение до Израиля.

Кохав добавил, что инцидент не нарушил суверенитета Израиля, отметив, что беспилотники упали над ливанскими территориальными водами, признанными ООН.

Напряженность вокруг Кариша возросла в последние недели после того, как в Израиль прибыло судно для добычи газа, чтобы начать добычу на морском месторождении. Это вызвало осуждение со стороны Ливана, претендовавшего на часть поля. Израиль заявляет, что Кариш является частью его исключительной экономической зоны, признанной Организацией Объединенных Наций.

Насралла недавно пригрозил Израилю за его планы по добыче газа из спорного морского месторождения, заявив, что его организация способна предотвратить такие действия, в том числе и силой.

Но израильские военные и «Хизбалла» заявили, что беспилотники, запущенные в субботу днем, не были вооружены и использовались для целей наблюдения и демонстрации того, что у движения есть возможность приблизиться к буровой установке.

READ  Сенаторы Республиканской партии критикуют советника Байдена по национальной безопасности за то, что он назвал Nord Stream 2 AG «швейцарской» компанией

«Хизбалла» заявила, что миссия была успешно завершена, и «сообщение было передано».

Система ПВО типа «Железный купол» в море на борту корабля ВМС охраняет плавучее судно для добычи, хранения и разгрузки Energean на газовом месторождении Кариш на кадрах, опубликованных армией 2 июля 2022 года (Силы обороны Израиля)

Ливан и Израиль, которые не имеют дипломатических отношений и считаются враждебными государствами, уже почти два года ведут непрямые переговоры при посредничестве США по урегулированию спора о морской границе.

Но переговоры по этому району были заморожены с прошлого года, после того как Ливан попытался передать свои претензии на район, который, по утверждениям Израиля, принадлежит ему. В прошлом месяце администрация Байдена заявила, что к этому привели недавние встречи ее посланника по энергетике с израильскими и ливанскими официальными лицами. прогресс.

Израиль и Ливан претендуют примерно на 860 квадратных километров (330 квадратных миль) Средиземного моря в пределах своих исключительных экономических зон.

Обе страны имеют экономические интересы в регионе, где есть прибыльный природный газ. Ливан, переживающий экономический кризис с конца 2019 года, рассматривает ресурсы как потенциальный спасательный круг.

В прошлом месяце израильская армия провела крупные военные учения на Кипре, имитируя наземное наступление вглубь Ливана в рамках возможной войны против поддерживаемой Ираном «Хизбаллы».

Движение долгое время было основным противником израильских вооруженных сил, располагая примерно 150 000 ракет и ракет, которые могут достичь любой точки Израиля.

Дело не в тебе (просто).

Поддержка The Times of Israel не является транзакцией для онлайн-сервиса, такого как подписка на Netflix. Сообщество ToI создано для таких людей, как вы, которым небезразлично общественное благо: Обеспечить, чтобы сбалансированное и ответственное освещение Израиля продолжало бесплатно предоставляться миллионам людей по всему миру.

READ  Российский миллиардер подал в суд на британского журналиста из-за книги Путина

Конечно, мы удалим всю рекламу с вашей страницы, и вы сможете получить доступ только к интересному контенту сообщества. Но ваша поддержка дает вам нечто большее: гордость за присоединение к Что-то действительно важное.

Присоединяйтесь к сообществу Times of Israel

Присоединяйтесь к нашему сообществу

Уже вступил? Войдите, чтобы не видеть это

Вы профессиональный читатель

Вот почему десять лет назад мы запустили The Times of Israel, чтобы предоставить таким проницательным читателям, как вы, обязательные к прочтению статьи об Израиле и еврейском мире.

Пока у нас есть запрос. В отличие от других новостных агентств, мы не ввели платный доступ. Но поскольку журналистика, которой мы занимаемся, обходится дорого, мы приглашаем читателей, которым стала важна The Times of Israel, помочь поддержать нашу работу, присоединившись к нам. Таймс израильского общества.

Всего за 6 долларов в месяц вы можете поддержать нашу качественную журналистику, наслаждаясь The Times of Israel. Бесплатные объявленияа также доступ ЭКСКЛЮЗИВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ Доступно только для членов сообщества Times of Israel.

Спасибо,
Дэвид Горовиц, редактор-основатель The Times of Israel

Присоединяйтесь к нашему сообществу

Присоединяйтесь к нашему сообществу

Уже вступил? Войдите, чтобы не видеть это

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.