Армия обороны Израиля располагала передовыми данными о попытке «Хизбаллы» запустить беспилотники по газовому месторождению Кариш.

Израильские военные получили предварительную информацию о субботнем запуске «Хизбаллой» трех невооруженных беспилотников по газовому месторождению Кариш у израильского побережья Средиземного моря, что, как считается, было попыткой передать сообщение Израилю.

Один из самолетов был сбит истребителем F-16, а два других — ракетами Barak 8, запущенными с корвета класса Saar 5 INS Eilat. По словам представителей министерства обороны, все трое были перехвачены «на безопасном расстоянии» от буровой установки.

Военный представитель Ран Кочав заявил общественному радио «Кан» в воскресенье утром, что лидер движения Хасан Насралла «я думаю, что он арестует [Israel] Врасплох.»

«Но мы готовы с точки зрения наших систем раннего предупреждения, а также с точки зрения разведки, военно-морского флота и авиации, чтобы защитить израильские активы», — сказал Кочав.

Он сказал, что «Хизбалла» «потерпела серьезную оперативную неудачу» в своей неудачной попытке донести сообщение до Израиля.

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Кохав добавил, что инцидент не нарушил суверенитета Израиля, отметив, что беспилотники упали над ливанскими территориальными водами, признанными ООН.

Напряженность вокруг Кариша возросла в последние недели после того, как в Израиль прибыло судно для добычи газа, чтобы начать добычу на морском месторождении. Это вызвало осуждение со стороны Ливана, претендовавшего на часть поля. Израиль заявляет, что Кариш является частью его исключительной экономической зоны, признанной Организацией Объединенных Наций.

Насралла недавно пригрозил Израилю за его планы по добыче газа из спорного морского месторождения, заявив, что его организация способна предотвратить такие действия, в том числе и силой.

Но израильские военные и «Хизбалла» заявили, что беспилотники, запущенные в субботу днем, не были вооружены и использовались для целей наблюдения и демонстрации того, что у движения есть возможность приблизиться к буровой установке.

«Хизбалла» заявила, что миссия была успешно завершена, и «сообщение было передано».

Система ПВО типа «Железный купол» в море на борту корабля ВМС охраняет плавучее судно для добычи, хранения и разгрузки Energean на газовом месторождении Кариш на кадрах, опубликованных армией 2 июля 2022 года (Силы обороны Израиля)

Ливан и Израиль, которые не имеют дипломатических отношений и считаются враждебными государствами, уже почти два года ведут непрямые переговоры при посредничестве США по урегулированию спора о морской границе.

Но переговоры по этому району были заморожены с прошлого года, после того как Ливан попытался передать свои претензии на район, который, по утверждениям Израиля, принадлежит ему. В прошлом месяце администрация Байдена заявила, что к этому привели недавние встречи ее посланника по энергетике с израильскими и ливанскими официальными лицами. прогресс.

Израиль и Ливан претендуют примерно на 860 квадратных километров (330 квадратных миль) Средиземного моря в пределах своих исключительных экономических зон.

Обе страны имеют экономические интересы в регионе, где есть прибыльный природный газ. Ливан, переживающий экономический кризис с конца 2019 года, рассматривает ресурсы как потенциальный спасательный круг.

В прошлом месяце израильская армия провела крупные военные учения на Кипре, имитируя наземное наступление вглубь Ливана в рамках возможной войны против поддерживаемой Ираном «Хизбаллы».

Движение долгое время было основным противником израильских вооруженных сил, располагая примерно 150 000 ракет и ракет, которые могут достичь любой точки Израиля.