Армия Судана обстреляла спорную границу с Эфиопией

АДДИС-АБЕБА (Рейтер) — Суданские вооруженные силы открыли огонь из тяжелой артиллерии во время столкновений в спорном восточном районе на границе с Эфиопией, заявил эфиопский чиновник, что стало последней атакой в ​​давнем споре об их общей границе.

Во вторник Судану удалось взять под контроль Джабаль Калаат аль-Лубан, район, расположенный недалеко от спорной границы, после артиллерийского обстрела и авиаудара, по словам суданского военного источника, попросившего не называть его имени, поскольку им не разрешили говорить с прессой.

Эфиопия в понедельник отвергла обвинения Судана в том, что его армия захватила и казнила семь суданских солдат и одного гражданского лица, и обвинила в убийстве местную милицию. Читать далее

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Источники в правительстве Судана сообщили, что Судан подал официальную жалобу в Совет Безопасности ООН по поводу убийства.

Асфа Ашиг, высокопоставленный сотрудник службы безопасности в регионе Амхара в Эфиопии, сказал, что суданская армия вела дальнобойный артиллерийский огонь с утра понедельника до полудня вторника, но никто не пострадал.

Двое местных жителей заявили, что суданская армия взяла под контроль Джебель-эль-Луббан и уничтожила там военную базу. Неясно, принадлежала ли база эфиопской армии или союзному ополчению.

Представитель суданской армии не ответил на запрос о комментарии. Пресс-секретарь правительства Эфиопии Легиси Толо не сразу ответила на запросы о комментариях.

Эфиопские военные чиновники сослались на опубликованное в понедельник заявление Рейтер с описанием предыдущих столкновений на границе, но не прокомментировали бомбардировку.

В своем заявлении суданская армия опровергла то, что, по ее словам, было сообщениями о перемещениях и взятии пленных.

Спор вокруг Фашаки, который находится в пределах международных границ Судана, но на протяжении десятилетий является эфиопским фермером, обострился в последние годы вместе с дипломатическим скандалом по поводу строительства Эфиопией плотины гидроэлектростанции.

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Отчет Давита Индишоу и офис в Хартуме. Автор Хереворд Холланд. Редактирование Лизы Шумейкер

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