Арнольд Шварценеггер в фальшивой рубашке Крыма

Вирусное фото Арнольда Шварценеггера в проукраинской футболке с надписью «Я вернусь» — фейк.

15 июня в Твиттер-аккаунте @Ukrainolution, на который подписано более 27 тысяч человек, была опубликована фотография, на которой Арнольд Шварценеггер якобы изображен в проукраинской футболке.

На футболке изображен абрис Крыма с надписью «Я вернусь», которая является знаменитой фразой Шварценеггера из кинофраншизы «Терминатор». Крым был присоединен к России в 2014 году.

Фотография также была опубликована 17 июня Пол Массаро, старший советник по политике по борьбе с коррупцией в Хельсинкском комитете, правительственном агентстве, которое следит за соблюдением прав человека и международным сотрудничеством в 57 странах.

вопрос

Реальна ли фотография Арнольда Шварценеггера в проукраинской крымской рубашке?

Источники

Зимбиоразвлекательный сайт

ЯндексИнструмент обратного поиска изображений

оловянный глазИнструмент обратного поиска изображений

ответ

Нет, фото Арнольда Шварценеггера в проукраинской футболке не настоящее. Фото обработано с использованием фотографии папарацци, сделанной в 2012 году.

что мы нашли

С помощью Яндекса, Инструмент обратного поиска изображенийПОДТВЕРДИТЕ, что я отследил оригинал, когда в 2012 году сфотографировал Арнольда Шварценеггера, обедающего со звездой боевиков Сильвестром Сталлоне.

Фотографии были размещены на Zimbio, развлекательном сайте, и есть несколько Шварценеггеров со Сталлоне.

Сравните поддельное фото с 2012 фото, вы можете видеть, что человек позади Шварценеггера на заднем плане такой же. Выражение лица и поза Шварценеггера такие же, как и на оригинальных поддельных фотографиях; Отличие только в дизайне рубашки.

Шварценеггер не ответил на запрос VERIFY о комментариях, но публично осудил вторжение России в Украину. Путин начал вторжение в феврале 2022 года.

В почти 9-минутном видео, размещенном в его социальных сетях в марте, Шварценеггер обратился непосредственно к россиянам и солдатам, дислоцированным в Украине.

Я люблю русских людей. Вот почему я должен сказать вам правду. Пожалуйста, смотрите и делитесь. pic.twitter.com/6gyVRhgpFV — Арнольд Шварцнеггер) 17 марта 2022 г.

Эту войну начала не Украина, не националисты и не нацисты. Эту войну начали те, кто находится у власти в Кремле. Это не война русского народа. нет. На самом деле, позвольте мне сказать вам, что вы должны знать, что 141 страна в [United Nations] Голосуйте за то, что Россия является агрессором, и требуйте, чтобы она немедленно вывела свои войска… Смотрите, как мир восстает против России за ее действия на Украине.

Далее он назвал войну на Украине «гуманитарным кризисом» из-за жестокости России. Он говорит, что русскому народу и солдатам не говорили правды, а кормили ложью и ложной информацией.