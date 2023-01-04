Арона празднует большой переход в российский клуб

Чемпион Африки по настольному теннису Квадри Арона выразил огромную радость после завершения перехода из команды Бундеслиги TTC Ronsbrodel Volda Maperzel в чемпиона России Вакиля Газпром Оренбург на оставшуюся часть сезона 2022/23.

Проведя последние два сезона в Германии с «Фулдой», Арона говорит, что готов к новому вызову в России со своим новым клубом.

«Я был очень рад присоединиться к российскому клубу, потому что, когда они обратились ко мне, с самого начала было немного сложно, потому что я не хотел покидать Бундеслигу.

«Но глядя на рекорды клуба, а также на достижения, которых они добились в Европе, и посетив клуб трижды, играя за «Спортинг» в Лиге чемпионов, я обнаружил, что это один из лучших клубов в мире», — сказал Арона. сказал. Об этом говорится в пресс-релизе Федерации настольного тенниса Нигерии.

Находясь в Германии, нигерийская звезда настольного тенниса помогла Фульде выйти в полуфинал Кубка Германии и Бундеслиги в прошлом сезоне.

переговоры

Арона рассказал, как его предложения привлекли россиян и привели к переговорам, завершившимся плодотворным исходом.

«Российский клуб связался со мной в октябре 2022 года, и им пришлось написать администрации Фульды, чтобы выразить намерение подписать меня в свои ряды. Они так и сделали и заплатили необходимый трансферный сбор, чтобы я присоединился к ним в январе.

«Но я также стремился помочь «Фулде» выйти из зоны вылета в Бундеслиге, что нам удалось сделать в последнем матче лиги в прошлом сезоне, заняв 12-е место в лиге из 16 команд», — сказал он.

Он добавил: «Мне нравятся новые вызовы, и я думаю, что игра в Российской лиге станет для меня еще одним вызовом после того, как я играл в португальской, французской и немецкой лигах с тех пор, как стал профессионалом. Я уверен, что буду совершенствоваться еще больше в мой уровень, и я также готов помочь клубу оставаться на вершине российской лиги в этом сезоне».

Новый клуб Ароны «Вакиль-Газпром Оренбург» сыграл трижды и др. ту Победитель Лиги чемпионов с несколькими рекордами российской лиги.

О том, являются ли деньги мотивирующим фактором для переезда в Россию,

Арона сказал: «Я знаю, что люди удивятся, что там много денег. Конечно, деньги тоже важны, но для меня это очень хороший клуб, где я могу еще больше улучшить свою игру».

«Одна из моих мечтаний — стать частью этой команды в будущем, и, к счастью, они проявили себя, и я был очень рад присоединиться к этому клубу, и я с нетерпением жду нового вызова».

34-летний Аруна занимает 14-е место в рейтинговой таблице ITTF и 1-е место в Африке.