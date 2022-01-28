Арсеус Урсалуна, Путеводитель по эволюции Кливера

рисунок : Nintendo / Компания покемонов / Котаку

новый Покемон Игра означает, ну, новых покемонов, и Легенды о покемонах: Арсеус не исключение. И хотя последний выпуск новаторской ролевой франшизы Nintendo может интересным образом отклоняться от основополагающих элементов серии благодаря плавному игровому процессу с открытым миром, некоторые из этих начинающих покемонов по-прежнему имеют уникальные требования к эволюции, которые изначально могут быть не очевидны в игре. их румянец..

Возьмем, к примеру, Урсулу. Новое развитие на третьем этапе тидорса/срочность Урсалуна дополняет уникальное регулярное письмо своих предков вторичной чертой земли, увеличивая количество движений, которые они могут выучить и закрепить с помощью STAB (Бонус атаки того же типа). Уникальная Урсалуна также может использоваться в качестве базы, которая обладает особой способностью собирать ценные предметы, такие как торфяные блоки Багровых Болот, которые необходимы для запуска эволюции Урсаринга.

Будь то выращивание торфа путем раскопок или выполнение заказов, получить крупного медведя — это не просто запихнуть ему в глотку разлагающийся мох. Эволюционировать Урсаринг в Урсалунатакже нужно убедиться, что на небе полная луна (UrsaЛуна…понял?), к чему может привести частый отдых в лагере до наступления темноты. Вы будете знать, что соответствуете всем этим требованиям, после использования торфяного блока из вашего инвентаря любой Урсаринг в вашей коллекции помечен как совместимый с эволюцией.

Получающий тесак, Скайтер Эволюция The Pokémon Company фигурирует практически во всем. Легенды о покемонах: Арсеус Трейлер пока, тоже требует спец предмета. Эволюционировать Scyther в KleavorВам понадобится черный авгурит, который можно получить несколькими способами. Эти методы включают поражение Гравий В дикой природе разбивайте залежи руды своим покемоном или копайте сокровища над упомянутой выше одноразовой Урсалуной. Некоторые игроки с ранними версиями игры сообщают, что черный огр также доступен для покупки по сюжету.

Легенды о покемонах: Арсеус В нем также есть группа покемонов, которые развиваются, выполняя определенные движения 10 раз: Хисуиан Квилфиш (Используйте Barb Barrage с сильным стилем, чтобы получить больше воды), Паскулин (Используйте Wave Crasher в Agile Style, чтобы получить его. Переключитьрегион), И Ситуации (Используйте Psyshield в Agile Style, чтобы получить его Вердер). Кроме того, эволюции покемонов, которые ранее требовали обмена с другим игроком (Охотник к ИмбирьИ Кадабра к экземаИ Мачок к matchشامи т. д.), используя вместо этого новый внутриигровой предмет, известный как связывающая проволока.

Как видишь, Легенды о покемонах: Арсеус Это больше, чем просто базовый ремикс традиционных Покемон Уравнение. Он также переосмысливает основные аспекты серии, такие как эволюция покемонов, добавляя уникальное вращение, благодаря которому рост покемонов кажется более живым, чем просто достижение определенного предела уровня. лучший на данный момент, Легенды о покемонах: Арсеус Настолько большой и экспериментальный, что мы обязательно обнаружим новые детали, когда будем проводить больше времени в игре, так что следите за обновлениями.