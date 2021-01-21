Артемий Панарин выступил в поддержку лидера российской оппозиции Алексея Навального

Нападающий Нью-Йорк Рейнджерс Артемий Панарин взял верх Instagram сегодня утром Чтобы выразить поддержку лидеру российской оппозиции Алексею Навальному, он разместил фотографию Навального и его семьи с хэштегом, переведенным как «Свободный Навальный».

Это очень важно: нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин выразил поддержку заключенному в тюрьму лидеру оппозиции Алексею Навальному в преддверии запланированных на субботу акций протеста по всей России. Это пост в Instagram с хештегом “Свобода для Навального” https://t.co/9rwcP87oKK pic.twitter.com/8zZyjEjOeO – Изабель Хуршудян (Ихуршудян) 21 января 2021 г.

Для тех, кто не знает, Алексей Навальный – откровенный противник президента России Владимира Путина, и он был Отравление нервно-паралитическим газом Еще в августе, чтобы сесть на рейс. Навальный оправился от этой атаки, Он утверждал, что Осуществляется президентом России.

Навальный на своем канале в YouTube призвал россиян выйти на улицы и провести демонстрации против правящей партии в России, и Панарин продемонстрировал свою поддержку этого движения на своей странице в Instagram. Навальный недавно прилетел в Москву из Германии, и полиция забрала его на паспортном контроле. По данным BBC.

Это не первый случай, когда российский нападающий использует свой голос и платформу, чтобы выступить против руководства России, что довольно редко встречается среди российских спортсменов. он сделал До недавнего времени июль 2019 г., С предварительно записанным интервью через несколько недель после подписания контракта с «Нью-Йорк Рейнджерс».

После того, как Панарин прокомментировал Путина в июле 2019 года, Вашингтон Кэпиталз Суперзвезда Алекс Овечкин – видный сторонник Путина, Он ответил, говоря: «Не знаю, не знаю. Может, с девяностых годов, где он живет, ничего не изменилось. Моя жизнь изменилась, многое изменилось в спорте в стране». Будет интересно посмотреть, ответит ли Овечкин еще раз на оппозицию Панарина Путину.