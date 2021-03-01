Артистка дебютировала в российском дошкольном учреждении; Сейчас у нее выставка в Блумингтоне. Развлекательная программа

Художница Ирина Шишова считает, что детство сделает ее детство бледным для любого озорного ребенка.
«Все взрослые мужчины – мальчики, которые выжили по ошибке» – метафора, которую вы однажды слышали и которую не забыли. Менее жестокие моменты ее детства включали то, что она стала художницей дошкольного возраста, маленькой девочкой, которая «ремонтирует ваши рисунки или эскизы быстро и бесплатно».
По крайней мере, так ее 4-летние коллеги увидели и использовали.
Однажды к Шишуве подошел маленький мальчик, протягивая бумагу; Ученице нужно было лицо для тела своей царевны.
Шишова сказала: «Хорошо». «На следующий день пришли двое мальчиков с просьбой добавить головы их лошадям».
После этого незаконченные рисунки рассыпались ей на стол. «В нашем классе начались выставки принцесс-клонов, и я также рисовал 30 голов лошадей или собак в день». Большинство детей продолжили обучение в той же начальной школе, тем самым распространив новости о юном художнике.
Спустя годы она стала выпускать свою большую школьную газету, которая всегда висела на главной стене.
Это были темные времена, и маленькая картина была роскошью. Только руководители богатых компаний (использовали) простые принтеры, и это было до изобретения Интернета, Adobe или Corel. Все нужно было делать своими руками! Мои руки. “
Она родилась и выросла в Москве (Россия). В 1998 году она вместе с мужем переехала в Блумингтон. Ее любовь к искусству началась с занятий живописью и акварелью в Москве и развивалась благодаря учебе у местных художников.
«Фактически, три акварели Виридианской Луны (название ее новой картинной галереи – Блумингтон), Джеки Фрай, Кэрол Роудс и Нэнси Дэвис Мец были моими учителями в разное время в Центре искусств Уолдрона».
Стремясь пробовать новые техники, она любит работать с различными материалами, маслом, карандашами, акварелью и акрилом. Ей особенно интересно рисовать человеческие фигуры, пейзажи и города со всего мира. Пешие прогулки и кемпинг дают ей возможность открывать для себя новые места для рисования.
В поисках предметов она часто путешествовала по Европе, Азии и по всем Соединенным Штатам и является членом Блумингтонского общества акварелистов и Ассоциации художников-авиаторов Индианы Блейн (посвященной обучению воздушных художников Индианы Блейн и их сторонников) и Аплендского Плейна Авиагруппа. В 2012 году она получила степень магистра делового администрирования в Школе бизнеса Келли Университета Индианы.
Принцессы и головы животных, Russian School Paper и IU MBA принесли свои плоды. Недавно он открыл новую художественную галерею на Вест-Сайде Блумингтона, Viridian Moon.
Художественная галерея Viridian Moon Art Gallery, которую курируют художники, предлагает разнообразие как художников, так и возможностей. Художники из разных стран и разных стилей собираются вместе, чтобы поделиться своими работами с публикой.
«Хотя мы можем извлечь выгоду из большего опыта в организации новой выставки, мы полностью взволнованы».
Они решили начать с меньшего количества художников и более сильного присутствия каждого художника, полагая, что это может быть более управляемым для новичков. Сейчас на борту одиннадцать артистов, и группа разнообразна по многим параметрам. Участники – профессиональные художники и ценители искусства, обладающие разным опытом и опытом. Архитектор, биолог, руководитель и дизайнер присоединяется к другим художникам, работающим в различных средах, таких как масло, акварель, акрил, графика, керамика и искусство волокна.
«В ближайшее время мы будем приглашать больше людей для участия».
Кроме того, они планируют свои художественные мероприятия для широкой публики в надежде предоставить другим художникам возможность продемонстрировать свои работы.