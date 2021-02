Арти собирает 10 миллионов долларов на мобильные игры без приложений – TechCrunch

АртиСегодня стартап, стремящийся переосмыслить свою дистрибуцию мобильных игр, объявил о привлечении 10 миллионов долларов финансирования.

Есть несколько громких имен, поддерживающих компанию – ее последними инвесторами являются основатель Zynga Марк Пинкус, Кевин Дюрант и Thirty Five Ventures Рича Клеймана, Scooter Braun’s Raised In Space, основатель Shutterstock Джон Оринджер, Тайлер и Кэмерон Винклвосс, Susquehanna International Group и Харрис Блитцер. Спорт и развлечения + The Sixers Lab, сотрудник Google Мануэль Бронштейн и соучредитель YouTube Чад Херли.

На самом деле это ось из Оригинальное видение Арти для создания аватара в дополненной реальности. Генеральный директор Райан Хорриган сказал, что он и его соучредитель / Армандо Кервин в конечном итоге создали технологию распространения, которая, по их мнению, решила «гораздо большую проблему».

Отчасти проблема в том, что разработчики игр «ищут пути, выходящие за рамки правил и ограничений магазина приложений Apple». (Это определенно то, за что борется Epic Games, создатель Fortnite.) Таким образом, платформа Artie позволяет пользователям играть в мобильные игры без установки приложения, из браузера или из любого места, где можно поделиться ссылками в Интернете.

Арти – не единственный стартап, ориентированный на идею мобильных игр без приложений, но Хорриган сказал, что, хотя другие компании ограничены JavaScript и HTML5, Арти поддерживает Unity, что означает, что он может создавать казуальные игры (а не неофициальные игры). И, наконец, игры, которые могут пойти дальше.

Он сказал: «Подобно облачным играм, мы запускаем игры Unity в нашем облаке, но вместо того, чтобы показывать их графику в облаке и передавать видео игрокам, мы не запускаем графику в облаке». «Мы транслируем ресурсы и анимацию в потоковом режиме, которые значительно улучшены и отображаются в реальном времени через встроенный веб-браузер».

Другими словами, цель состоит в том, чтобы обеспечить беспрепятственное распространение за пределами магазинов приложений, избегая при этом некоторых проблем, с которыми сталкиваются облачные игры, а именно: Значительные затраты на инфраструктуру И время затянулось.

Стартап занимается разработкой и запуском собственных игр, включая Алису в Стране чудес, пивной понг и многое другое в расписании на конец этого года, а затем многопользовательскую онлайн-игру, запланированную на 2022 год. Но компания также планирует выпустить игру, которая позволит SDK. Другие разработчики также могут распространять через его платформу.

Хорриган сказал, что первые игры Арти будут бесплатными и будут монетизироваться за счет внутриигровых покупок. Они будут использовать файлы cookie, чтобы запомнить, где находятся игроки в игре, но игроки также смогут создавать логины.

Арти также разрабатывает игры с крупной музыкальной звездой и суперпользователем IP, и утверждает, что, объединив инструменты разработки без кода / низкого кода с платформой распространения Арти, это может стать еще более серьезной тенденцией.

«Мы хотим работать со следующим поколением влиятельных лиц, чтобы создавать игры, используя эти решения с низким или нулевым кодом, а затем публиковать их для своей аудитории прямо на YouTube», – сказал он. «Представьте, как будет выглядеть фирменная игра от вашей любимой суперзвезды хип-хопа. Мы думаем, что это произойдет, и мы думаем, что Арти – платформа, чтобы это произошло».