Археологические памятники Казахстана, которые обязательно нужно посетить, раскрывают богатую историю страны

Нур-Султан – Казахстанский ландшафт славится не только живописной природой и богатыми природными ресурсами, но и разнообразными археологическими памятниками, которые помогают нам понять историю страны и ее место в мире.

В настоящее время в различных точках страны работают 15 археологических отрядов, сообщил Талгат Мамиров, заместитель директора по науке НИИ им. А.Х. Марголана в недавнем интервью Zakon.kz.

The Astana Times составила список самых интересных и уникальных артефактов, недавно обнаруженных в разных уголках страны.

1- Кладбище племен Аль-Сакка

Могила сакских племен находится недалеко от села Бозай в Аягозском районе Абайского района.

По сообщению телеканала «Аль-Хабар», ученые нашли могилу народа сакка во время одной из своих экспедиций. Предполагается, что один из их лидеров был похоронен 3000 лет назад в гробнице.

Археологи также нашли человеческие останки и золотые украшения с изображениями животных. Курган, который ранее был разграблен, имеет диаметр около 30 метров.

«Мы нашли мотивы оленя и тигра, но, к сожалению, они полностью не сохранились. Наши раскопки будут продолжаться, так как мы надеемся найти что-то еще ценное. Могу отметить, что сама гробница была сделана очень необычно. Это Впервые мы столкнулись с таким объектом.Археолог Бурган Бестаев сказал:

2- Расположение мавзолея на севере Казахстана

12 августа Казектиф сообщил, что в Кызыл-Обинском крае обнаружено несколько дамб, арыков и более 10 мавзолеев каменного века, что является уникальным археологическим памятником.

По словам Рахата Мампеталинова, занимающего должность директора Центра охраны и использования историко-культурного наследия, наличие таких мавзолеев позволяет ученым предположить, что в этой местности жили люди высокого положения. Такой мавзолей не смог построить даже обычный бек, а значит в Казахстане богатый владелец скота.

Еще одна находка, обнаруженная при раскопках, — артефакты позднего каменного века, которые были найдены в районе средневековых поселений.

«Это каменные плиты, наконечники стрел, скребки, тарелки, резные камни и зазубренные инструменты среди других рабочих инструментов. Результаты показывают, что эта местность была заселена с древних времен, и что люди жили и охотились здесь 8000 лет назад», — сказал исследователь из Национальный музей Казахстана Сули Ракимзанова.

Ожидается, что в следующем году к археологическим раскопкам присоединится группа ученых из Великобритании, а местные ученые планируют начать сбор документов для включения района в Список всемирного историко-культурного наследия ЮНЕСКО.

Ранее в 2020 году в районе кладбища Кызыл-Оба были найдены монеты 1337 года.

3- Историко-археологический парк Тильде

Бронзовый котел был найден на холме историко-археологического парка Талде.

Уникальные артефакты возрастом почти 2500 лет были обнаружены при раскопках кургана в Шетском районе Карагандинской области, сообщило в начале августа ИА «Казинформ».

Одна из таких находок — огромный бронзовый котел, наполненный железными остатками и гербами, — была найдена недалеко от кладбища Кизилзартас. Котел по своим морфологическим характеристикам подобен артефактам, найденным в Семиречье. Вес котла 25 килограмм, диаметр 41 сантиметр, высота 34 сантиметра.

«Котел сильно прокопчен, значит, в нем люди готовят пищу. Как ни странно, внутри было много железных и бронзовых элементов. Судя по всему, это куски конских ремней. Кроме тарелок и пуговиц, там есть изображения животных : изображения лошади и хищника, Мы назвали его тигригрином. «Некоторые ученые предполагают, что железные останки были масками лошадей», — рассказал Игорь Кокошкин, старший научный сотрудник Сараяркинского археологического института Карагандинского университета имени Е.А.Бокетова.

Для получения более подробной информации ученые проведут исследования в зарубежных лабораториях. Мы сотрудничаем с нашими коллегами из Польши, Литвы, Ирландии, Румынии и Венгрии. У них есть необходимое оборудование и большой опыт. Мы назначим дату, а затем узнаем другие подробности. На все это потребуется время», — добавил Кокушкин.

4- Андроновское кладбище у села Новолиновка Костанайской области

По данным местных археологов, на погребальном поле находится около 30 видимых построек. Во время раскопок ученые сделали исторические открытия и среди них то, что развитие лошади как средства передвижения произошло в бронзовом веке. Об этом свидетельствуют фрагменты уздечки, найденные в холмах.

«Здесь была найдена золотая пластина, которая сейчас хранится в музее Лисакова. Мне удалось найти точное подобие этой пластине на рисунках из Сербии. Это боги, носящие эти подвески. Эмма Усманова, научный сотрудник Археологического института им. Сарыарка сказал в интервью телеканалу «Аль-Хабар ТВ»: «В данном случае этот могильник также имеет широкие связи».

Артем Якимов — один из российских ученых, работавших с казахстанскими исследователями. Сейчас он изучает почву в момент захоронения в курганах.

«Эти захоронения уникальны тем, что это разные курганы в разное время. Я имею в виду, что для нас это большая удача, потому что мы можем хотя бы «реконструировать цепочку» этой местности. Это, например, эпоха поздней бронзы, Ранний железный век, средневековье… Я говорю расплывчато, я имею в виду, что мы можем выявить те изменения, которые здесь произошли, и наблюдать динамику по сей день», — сказал Якимов.

Открытия будут представлены на III Международном фестивале древней техники и культурной коммуникации имени Тура Хейердала Дешт-Тора в конце августа.