Археологи нашли мумию, окруженную листьями коки, на вершине холма в столице Перу.

ЛИМА, Перу (AP) — Археологи обнаружили латиноамериканскую мумию, окруженную листьями коки, на вершине холма в перуанской столице рядом с тренировочной площадкой профессионального футбольного клуба.

В четверг группа из Associated Press увидела скелет с длинными черными волосами, лежащий на лице, а его нижние конечности были связаны плетеной веревкой из лиан растительного происхождения. Камни окружали мумию, закопанные на расстоянии одного метра (трех футов) друг от друга.

По словам профессора археологии Национального университета Сан-Маркос Мигеля Агилара, мумия была похоронена в ходе ритуала, в ходе которого использовались листья коки и морские раковины.

Захоронение было над разрушенным U-образным глиняным храмом, характерным для некоторых доиспанских построек. Агилар сказал, что мумия еще не подвергалась радиоуглеродному анализу, чтобы определить ее возраст.

По его словам, рядом со скелетом самца были обнаружены старые яйца мух, что навело их на мысль, что тело пролежало на улице по крайней мере несколько дней, прежде чем было покрыто грязью.

Он находится в Римаке, районе, отделенном одноименной рекой от самой старой части Лимы. Агилар также возглавляет Историко-культурный центр муниципалитета Римак.

Питер ван Дален, профессор Национального университета имени мэра Сан-Маркоса, который является экспертом в области археологии перуанского побережья, но не участвовал в проекте, сказал, что веревка, связывающая нижние конечности мумии, является примером видимого узора. на церемониях. Он процитировал еще одну мумию, найденную в другом районе Лимы, тело которой также было связано растительными веревками.

В первые месяцы этого года бригада экскаваторов собрала до восьми тонн мусора с вершины холма, примыкающей к тренировочной базе и домашнему стадиону футбольного клуба «Спортинг Кристал». Полиция также убрала бездомных и наркоманов, разбивших лагерь вокруг холма.

На холме, на котором сохранились остатки древних глинобитных стен, когда-то находилась уака, слово на языке кечуа, означающее оракул или священное место. По данным Министерства культуры, в Лиме насчитывается более 400 хавак.

Мумии и другие доиспанские останки были найдены в необычных местах города. Рабочие, устанавливающие линии природного газа или водопровода, находили мумии, а иногда и младенцев в больших глиняных горшках.

Известны даже случаи находок жителями, такими как Иполито Тека, который нашел в яме у себя во дворе три доиспанские мумии. Он умалчивал о них четверть века, пока в 2022 году археологи не убрали их с разрешения министерства культуры Перу.