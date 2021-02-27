Археологи нашли уникальный парадный автомобиль недалеко от Помпеи | археология

Археологи обнаружили уникальную римскую церемониальную колесницу на вилле недалеко от Помпеи, города, погребенного в результате извержения вулкана в 79 году нашей эры.

Почти полностью сохранившаяся четырехколесная колесница, сделанная из железа, бронзы и олова, была найдена возле конюшен старинной виллы в Чивита-Юлиана, примерно в 700 метрах к северу от древних стен Помпеи.

Массимо Осана, уходящий в отставку директор археологических раскопок Помпеи, сказал, что тележка была первой в своем роде, обнаруженной в этом районе, что до сих пор привело к появлению функциональных транспортных средств, используемых для транспортировки и работы, но не для церемоний.

«Это необычайное открытие, которое углубляет наше понимание древнего мира», – сказал Осана, добавив, что колесница сопровождала праздничные моменты общины, такие как парады и процессии.

Министерство культуры назвало его уникальным, беспрецедентным открытием. Италия.

Помпеи, расположенные в 14 милях к юго-востоку от Неаполя, были домом для около 13000 человек, когда были погребены под пеплом, гравием, пемзой и пылью, поскольку они выдержали силу извержения, эквивалентную нескольким атомным бомбам.

Около двух третей старого города площадью 66 гектаров (165 акров) было обнаружено. Руины не были обнаружены до 16 века, а организованные раскопки начались примерно в 1750 году.

Министр культуры Италии Дарио Франческини сказал: «Помпей продолжает удивлять нас своими открытиями и будет делать это в течение многих лет, раскопав еще 20 гектаров».

Помпеи – редкий документ греко-римской жизни, одна из самых известных достопримечательностей Италии и объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.