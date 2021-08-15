Археологи обнаружили полчища сокровищ в Суздальско-Опольском регионе России – HeritageDaily

(«Сайт»), управляемый НАСЛЕДОВАТЕЛЬНО

Что такое куки?

Файлы cookie – это небольшие текстовые файлы, которые хранятся в вашем веб-браузере и которые исторически или третьи лица могут идентифицировать вас. Файлы cookie могут использоваться для сбора, хранения и обмена информацией о ваших действиях на веб-сайтах, включая веб-сайт HERITAGEDAILY и веб-сайт суббренда.

Файлы cookie могут использоваться для следующих целей:

– Для включения определенных функций

– Предоставлять аналитику

– Для хранения ваших предпочтений

– Для включения доставки рекламы и поведенческой рекламы

НАСЛЕДОВАТЕЛЬНО использует файлы cookie сеанса и постоянные файлы cookie.

Сеансовые файлы cookie используются для идентификации конкретного посещения нашего веб-сайта. Срок действия этих файлов cookie истекает через короткое время или когда вы закрываете свой веб-браузер после посещения нашего сайта. Мы используем эти файлы cookie, чтобы узнавать вас во время одного сеанса просмотра.

Постоянный файл cookie будет оставаться на ваших устройствах в течение периода времени, указанного в файле cookie. Мы используем эти файлы cookie, когда нам нужно узнать вас в течение длительного периода времени. Например, мы можем использовать постоянный файл cookie для целей ремаркетинга в социальных сетях, таких как Facebook Ads или Google Ads.

КАК ТРЕТЬИ СТОРОНЫ ИСПОЛЬЗУЮТ файлы cookie НА САЙТЕ НАСЛЕДОВАТЕЛЬНО?

Сторонние компании, такие как аналитические компании и рекламные сети, обычно используют файлы cookie для анонимного сбора информации о пользователях. Они могут использовать эту информацию для создания профиля вашей деятельности на веб-сайте HERITAGEDAILY и других веб-сайтах, которые вы посещали.

Если вам не нравится идея файлов cookie или определенных типов файлов cookie, вы можете изменить настройки своего браузера, чтобы удалить уже установленные файлы cookie и не принимать новые файлы cookie. Чтобы узнать больше о том, как это сделать, посетите страницы справки для выбранного вами браузера.

Обратите внимание, что если вы удалите файлы cookie или не примете их, в вашем пользовательском интерфейсе могут отсутствовать многие из предлагаемых нами функций, вы не сможете сохранить свои предпочтения, а некоторые из наших страниц могут отображаться некорректно.

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