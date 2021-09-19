Архив TSN: Мухаммед Али всегда будет величайшим

Внезапно из-за края поля чудесным образом появился Мухаммед Али. Совершенно потрясающий внешний вид, захватывает дух.

После месяца секретности, секретных путешествий и полуночных репетиций великий человек зажег факел перед открытием Олимпийских игр в Атланте.

Пловчиха Джанет Эванс понесла факел по длинному склону к краю стадиона, где она коснулась Али, затем золотой призер Олимпийских игр 1960 года поднял факел в правой руке.

красивая.

Если Али упорно боролся в течение очень долгого времени и теперь платит высокую материальную цену, он мирится с нанесенным ущербом, потому что он видит в этом волю Бога. Огонь в его руке стоял высоко в ярком свете ночи, Мухаммед Али был прекрасен.

Сказать, что Али оригинален, значит недооценить истину. Это одна вселенная. Он первый, последний и единственный.

Он долго упорно боролся. Сейчас ему 54 года, и ему нужно принимать лекарства, отпускаемые по рецепту. Это должно работать. Но иногда бывает и то, и другое.

Итак, мужчина, который танцевал для нас сейчас, движется медленно. Человек, который нас поручил, говорит одержимо. что ничего не меняет.

Что он сделал, то и сделал. Он один мог сделать это, и только он один мог так много значить для стольких людей. «Идеальный мужчина», – сказал об Али чемпион по бейсболу Хэнк Аарон. «Когда ни один другой темнокожий спортсмен не осмелился что-либо сказать, он сказал нам это».

Мы впервые узнали, что его зовут Кассиус Марселлус Клей-младший, 18-летний чудо из Луисвилля, штат Кентукки, который выиграл золотую медаль в полутяжелом весе на Олимпийских играх в Риме. Мы знали, что он сказал российскому журналисту, который спросил его, каково ему выиграть золотую медаль для страны, где есть рестораны, где нельзя обслужить чернокожего.

Клей сказал русским: «Скажите вашим читателям, что у нас есть квалифицированные люди, работающие над этой проблемой, и я не беспокоюсь о результате. Для меня Соединенные Штаты – лучшая страна в мире, включая вашу».

Однако, согласно его автобиографии, Клэю фактически отказали в обслуживании в ресторане в Луисвилле тем летом, что побудило его бросить свою золотую медаль в реку Огайо.

«Они бросили его в реку», – сказал Али на прошлой неделе.

Почему?

«Они выгнали меня из ресторана».

Но даже друзья Али не верят в это. Говорят, эта история взята из художественной литературы, представленной помощником Али в автобиографии. «Чистый альдердаш», – сказал биограф Али Томас Хаузер. “Это никогда не происходило.”

Выиграв чемпионат в супертяжелом весе в 1964 году, Мухаммед Али начал историю, которая перешла от спорта к гонке, религии и политике. Радикальный во всех отношениях, он стал любимым / нелюбимым символом психологического развала этой нации в конце 1960-х годов.

Это было тогда, а это сейчас. Увидеть Али сегодня означает знать человека, которого чествуют на каждом шагу, от которого теперь требуется зажечь надоедливый факел, чтобы открыть эти Олимпийские игры.

Только одна проблема. Инженеры в области высоких технологий из Атланты создали нечто, что, как только Али зажигает его, скользит в котел и там зажигается олимпийский огонь. Но когда он прикоснулся к лампе, ничего не произошло. «Он не будет охотиться». «Здесь он поднимается на свою кровать в отеле», – говорит Али, стремясь выразить свою озабоченность.

«Я осмотрелся». Он обратился к специалистам в области высоких технологий за ответом на вопрос, почему это птичье гнездо было таким устойчивым к огню.

«Тогда я все испортил». Он сделал выдох, чтобы разжечь пламя. «Весь мир наблюдает», – говорит он, теперь смеясь, его глаза – это глаза плохих парней, которых мы любим. «Три миллиарда человек, и я выгляжу как идиот».

Это выглядело так: великий человек собирался поджечь себя, пытаясь зажечь семейный гриль. Когда он протянул свой факел к джиджигу, пламя факела переместилось в сторону руки Али. «На минуту мне захотелось посмеяться», – говорит он, но не сгорел. В конце концов, вещь загорелась и медленно двинулась по проводу к котлу – еще одна проблема, потому что она должна была сжать этот провод в мгновение ока, или, как сказал Али, «свист».

Пять недель назад президент Олимпийского комитета Атланты Билли Пейн и его партийный руководитель Дон Мешер встретили 30-летнего коллегу Али, фотографа Ховарда Бингема. «Они хотели посмотреть, сможет ли Али сделать это физически», – говорит Бингхэм. «Я сказал им, что Али может делать все, что хочет».

Биограф Али, Томас Хаузер: «Сначала у Мухаммеда были сомнения по поводу этого, потому что ему не нравилось изображение, которое он показывал по телевизору, и он знал, что его будут смотреть миллиарды людей по всему миру. Но потом он также понял, что что это был способ донести его послание до терпимости и понимания.

Что касается того, сколько времени ему потребовалось, чтобы сказать «да», у Али есть короткий ответ: «Это». Порезал ему пальцы.

Подлинность зажигалки всегда остается в секрете. Али и Бингхэм подписали соглашения о конфиденциальности. «Они сказали, что это всегда загадка», – говорит Бингхэм. «И они сказали нам, что за ними стоят другие люди».

За неделю до церемонии Али и Бингхэм покинули свой отель в 1:30 утра для репетиции на Олимпийском стадионе. Пожара не было, но провод был отрезан шипение.

В день вечеринки Али вылетел из своего дома в Мичигане в Атланту на частном самолете, который приземлился в частном аэропорту, где черный грузовик с затемненными окнами доставил его в квартиру друга.

А затем, после полуночи, на краю поля стоял человек, который когда-то был лучшим спортсменом, которого когда-либо видели. Теперь этот человек, который отказался присоединиться к армии США – «Я не ссорюсь с ними, – сказал Вьетконг» – зажег олимпийский огонь.

«Это большая честь», – говорит Али. «Человечество объединяется. Дом Мартина Лютера Кинга. Мусульмане видят меня с факелом».

Перед тем, как Али покинул стадион, президент Билл Клинтон попросил его о встрече. Президент встал прямо перед Али и положил руки Али на плечи. И он сказал: «Мне не сказали, кто зажжет пламя, но когда вы его увидели, я заплакал».