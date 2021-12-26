Архиепископ Туту скончался в ЮАР в возрасте 90 лет

Туту получил Нобелевскую премию за ненасильственное противодействие апартеиду

Тото считал совесть нации черным по белому

Герой, выступающий против апартеида, который сражался за «радужную нацию»

Государство не сообщает подробностей о причине смерти

Тото был диагностирован рак в 1990-х годах.

ЙОХАННЕСБУРГ (Рейтер). Архиепископ Десмонд Туту, лауреат Нобелевской премии мира и ветеран борьбы Южной Африки с правлением белого меньшинства, скончался в воскресенье в возрасте 90 лет, сообщает президентство.

В 1984 году Тото Получил Нобелевскую премию мира за ненасильственное противодействие апартеиду. Десять лет спустя он стал свидетелем конца этого режима и возглавил Комиссию по установлению истины и примирению, которая была создана для разоблачения злодеяний, совершенных в те мрачные дни.

Откровенная пачка считалась совестью нации как черными, так и белыми, что являлось непреходящим свидетельством его веры и духа примирения в разделенной нации.

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В конце 1990-х у него был диагностирован рак простаты, а в последние годы его несколько раз госпитализировали из-за инфекций, связанных с лечением рака.

«Смерть почетного архиепископа Десмонда Туту — это еще одна глава в прощании нашей страны с поколением выдающихся южноафриканцев, унаследовавших освобожденную Южную Африку», — сказал президент Сирил Рамафоса.

«Десмонд Туту был патриотом, как никто другой».

Подробностей о причине смерти в президенте не сообщили.

Туту проповедовал против тирании белого меньшинства, но даже после своей смерти он никогда не колебался в своей борьбе за более справедливую Южную Африку, призывая черную политическую элиту быть столь же дерзкой, как белые африканеры.

В последние годы жизни он сожалел, что его мечта о «Нация радуги» еще не выполнено.

«В конце концов, он мирно скончался сегодня утром в возрасте 90 лет в Центре ухода за больными Oasis Friel в Кейптауне, — сказал д-р Рамвела Мамфили, исполняющий обязанности председателя архиепископа Десмонда Туту и ​​координатор офиса архиепископа. В заявлении от имени семьи Тото.

а Хрупкая пачка В октябре его видели в его бывшем приходе в соборе Святого Георгия в Кейптауне, который был убежищем для активистов, выступающих против апартеида, для особой благодарности по случаю его 90-летия.

Архиепископ Десмонд Туту смеется, когда толпы собираются, чтобы отпраздновать его день рождения открытием арки в его честь возле собора Святого Георгия в Кейптауне, Южная Африка, 7 октября 2017 года. REUTERS / Mike Hutchings Читать далее

Его прозвали «моральным компасом нации», его мужество в отстаивании социальной справедливости, даже дорогой ценой для себя, всегда просвечивал — И не только во времена апартеида. Он часто ссорился со своими бывшими союзниками в правящем Африканском национальном конгрессе из-за их неспособности бороться с бедностью и неравенством, которые они обещали искоренить.

Ростом пять футов пять дюймов (1,68 метра) и заразительным смехом Тото помог разжечь в мире популярные кампании, направленные на то, чтобы положить конец апартеиду с помощью экономических и культурных бойкотов.

Он говорил и без устали путешествовал на протяжении 1980-х, став лицом движения против апартеида за рубежом, в то время как многие лидеры повстанческого АНК, такие как Нельсон Мандела, находились за решеткой.

Народный собор

приветствие хлынули со всего мира.

Архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби похвалил Туту в Twitter, сказав, что он был «пророком и священником, человеком слова и дела», а британский миллиардер Ричард Брэнсон сказал в своем блоге: «Мир потерял гиганта». Он был храбрым лидером, злобной радостью, глубоким мыслителем и дорогим другом ».

Туту возглавил множество митингов и кампаний, чтобы положить конец сегрегации на крыльце церкви Святого Георгия, которая стала известна как «Народный собор» и стал мощным символом демократии.

Он был старым другом Манделы, и пара некоторое время жила на одной улице в южноафриканском городе Соуэто, что сделало улицу Вилакази единственной в мире, где проживали два лауреата Нобелевской премии мира.

Мандела однажды сказал о Туту: «Больше всего его отличает его готовность без страха занимать непопулярные позиции». «Эта независимость разума жизненно важна для процветающей демократии».

На мессе в День подарков в честь святого Георгия присутствовало лишь несколько прихожан, чтобы услышать известие о смерти Тото из короткой дани преподобного Майкла Виддера, который выступал с бывшей кафедры архиепископа, сказав, что это было «однажды знаменательным событием». Просить прихожан склонить головы в минуту молчания.

Нтокозу Мджяко, 39-летний юрист, рассказала о своей утренней прогулке в Кейптауне.

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Дополнительный отчет Венделла Роэлфа. Автор Джеймс Мачария Киджи; Редакция Роберта Перселла, Кирстен Донован

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