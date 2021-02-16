АСЕАН предпочтет США Китаю, если будет вынуждена встать на одну сторону: опрос

Баннеры с американским флагом и китайским флагом видны у магазина иностранных товаров в Циндао, провинция Шаньдун, Восточный Китай, 19 сентября 2018 года.
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СИНГАПУР – С тех пор, как Юго-Восточная Азия поддерживает США, Джо Байден Он победил на президентских выборах, согласно ежегодному опросу, проведенному сингапурским мыслителем ISEAS Юсоф-Исхак.
Обзор статуса в Юго-Восточной Азии На прошлой неделе было опубликовано сообщение о том, что 61,5% респондентов предпочли бы встать на сторону США, а не Китая, если бы регион принял чью-то сторону. Это больше, чем 53,6%, которые выбрали Соединенные Штаты вместо Китая в том же опросе год назад.
«Поддержка Вашингтона в регионе, возможно, увеличилась в результате перспектив для администрации Байдена», – говорится в отчете.
Ответы на последний опрос собирались с 18 ноября прошлого года по 10 января этого года – после этого. Ожидалось, что Байден победит Дональда Трампа На выборах, но до этого Он открылся как стул.
В опросе приняли участие более 1000 респондентов из всех десяти стран, входящих в Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии или АСЕАН. Респонденты включают правительственных чиновников, бизнесменов и аналитиков из академических кругов, аналитических центров и исследовательских институтов.
Сравнивая данные на страновом уровне, большинство респондентов из семи стран Юго-Восточной Азии в последнем опросе предпочли США Китаю. Это на три больше по сравнению с предыдущей версией, при этом поменялись местами Камбоджа, Индонезия, Малайзия и Таиланд.
Несмотря на это, наибольший процент респондентов выбрал Китай – а не США, АСЕАН и другие – в качестве самой влиятельной державы в Юго-Восточной Азии.
Около 76,3% респондентов выбрали Китай как наиболее влиятельную экономическую державу, а 49,1% выбрали Китай как наиболее влиятельную политическую и стратегическую державу.
Значение Юго-Восточной Азии
В последние несколько лет Юго-Восточная Азия оказалась в центре конкуренции между США и Китаем.
В регионе проживает более 650 миллионов человек, и в нем проживают одни из самых быстрорастущих экономик мира. Близость к Южно-Китайское море – Жизненно важный торговый транспортный путь, по которому проходят триллионы долларов мировой торговли, – увеличивает его стратегическое значение.
Соединенные Штаты в течение многих лет имеют значительное присутствие в регионе благодаря мерам безопасности и экономической деятельности. Но во время правления Трампа Соединенные Штаты вышли из Партнеры по всему Тихому океану – Огромное торговое соглашение, в которое входили многие страны Юго-Восточной Азии – и Заметно отсутствовали высокопоставленные правительственные чиновники США В нескольких важных региональных вершинах.
Это очевидное отсутствие интереса со стороны Соединенных Штатов в последние несколько лет совпало с продвижением Китая к самому могущественному в регионе через программы, которые включают инвестиции в инфраструктуру в рамках Инициатива «Один пояс, один путь».
Но последний опрос ISEAS показал, что большинство респондентов – около 68,6% – были оптимистичны в отношении того, что Соединенные Штаты при Байдене увеличат свое участие в Юго-Восточной Азии. Опрос показал это по сравнению с прошлым годом, когда 77% полагали, что участие США сократится.
Доверие региона к США также подскочило с 30,3% год назад до 48,3% в последнем опросе.
«Только время покажет, неуместно ли возродившееся в регионе доверие к Соединенным Штатам», – говорится в отчете.
Первые признаки показали, что в ближайшие годы администрация Байдена будет уделять больше внимания региону.
Президент усилил внешнеполитическую команду С экспертами в Азии, пока госсекретарь США Энтони Блинкен во время разговора со своим филиппинским коллегой – Он пообещал “встать на сторону” стран Юго-Восточной Азии. Против китайского давления в Южно-Китайском море.