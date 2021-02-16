Баннеры с американским флагом и китайским флагом видны у магазина иностранных товаров в Циндао, провинция Шаньдун, Восточный Китай, 19 сентября 2018 года.

СИНГАПУР – С тех пор, как Юго-Восточная Азия поддерживает США, Джо Байден Он победил на президентских выборах, согласно ежегодному опросу, проведенному сингапурским мыслителем ISEAS Юсоф-Исхак.

Обзор статуса в Юго-Восточной Азии На прошлой неделе было опубликовано сообщение о том, что 61,5% респондентов предпочли бы встать на сторону США, а не Китая, если бы регион принял чью-то сторону. Это больше, чем 53,6%, которые выбрали Соединенные Штаты вместо Китая в том же опросе год назад.

«Поддержка Вашингтона в регионе, возможно, увеличилась в результате перспектив для администрации Байдена», – говорится в отчете.

Ответы на последний опрос собирались с 18 ноября прошлого года по 10 января этого года – после этого. Ожидалось, что Байден победит Дональда Трампа На выборах, но до этого Он открылся как стул.

В опросе приняли участие более 1000 респондентов из всех десяти стран, входящих в Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии или АСЕАН. Респонденты включают правительственных чиновников, бизнесменов и аналитиков из академических кругов, аналитических центров и исследовательских институтов.