АСЕАН призывает к саммиту по кризису в Мьянме, в то время как Европейский Союз вводит санкции

Протестующие защищаются от войск в Кали, регион Сагаинг, Мьянма, 28 марта 2021 года на этой фотографии, сделанной 28 марта 2021 года и полученной Рейтер.

Секретариат блока АСЕАН заявил во вторник, что страны Юго-Восточной Азии обсудят кризис в Мьянме на саммите в Джакарте в субботу, но премьер-министр Таиланда сказал, что многие из них будут представлены только своими министрами иностранных дел.

Премьер-министр Прают Чан-оча сказал, что не будет присутствовать, и что Таиланд будет представлен заместителем премьер-министра Дон Прамудвенаи, который также является министром иностранных дел.

«Некоторые другие страны отправят своих министров иностранных дел», – сказал журналистам Прают, бывший глава армии, который возглавил переворот в Таиланде в 2014 году после еженедельного заседания кабинета министров.

Официальный представитель правительства Таиланда заявил в субботу, что глава хунты Мьянмы Мин Аунг Хлаинг поедет в Джакарту, хотя правительство Мьянмы не предоставило никаких комментариев. Однако это представляется маловероятным – в более ранние периоды военного правления Мьянма обычно представлялась на региональных встречах премьер-министром или министром иностранных дел.

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), состоящая из 10 членов, пытается найти способ вывести члена Мьянмы из кровопролития, которое произошло после того, как военные свергли избранное правительство во главе с лауреатом Нобелевской премии Аунг Сан Су Чжи. 1 февраля.

Но среди членов АСЕАН были разные взгляды на то, как реагировать на использование военными смертоносной силы против гражданских лиц, а основанная на консенсусе политика невмешательства группы ограничивала ее способность действовать.

Индонезия, Малайзия, Филиппины и Сингапур – все стремились усилить давление на хунту. Сосед Мьянмы Таиланд заявил, что он «очень обеспокоен» эскалацией кровопролития, но тесные военные связи и опасения по поводу наплыва беженцев означают, что вряд ли пойдет дальше. Читать далее

Бруней, нынешний председатель блока, заявил после встречи министров иностранных дел группы в марте, что АСЕАН выразила озабоченность ситуацией в Мьянме и призвала «все стороны воздержаться от подстрекательства к дальнейшему насилию».

Мало будет

Ромео Джуниор Абад Арка, помощник директора Департамента по связям с общественностью Секретариата АСЕАН, сказал, что субботний саммит будет проведен в его штаб-квартире в Джакарте в соответствии со строгими протоколами здравоохранения и безопасности из-за эпидемии, подтверждая предыдущие консультации.

По данным группы активистов ACPRA, после переворота силами безопасности в Мьянме было убито 738 человек.

Военные Мьянмы не проявляют особой готовности иметь дело со своими соседями и не выказывают никаких признаков желания разговаривать с членами правительства, свергнувшего их, обвиняя некоторых из них в государственной измене, которая карается смертью.

Сторонники демократии, в том числе свергнутые члены парламента от партии Су Чжи, объявили в пятницу о формировании правительства национального единства.

В их числе Су Чжи, задержанная после переворота, а также лидеры продемократических протестов и протестов этнических меньшинств.

Правительство национального единства заявляет, что это законная власть, и призывает к международному признанию и созывает встречу АСЕАН вместо лидера хунты.

Бывший генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал своего преемника напрямую общаться с военными Мьянмы, чтобы предотвратить эскалацию насилия, и сказал, что страны Юго-Восточной Азии не должны игнорировать беспорядки как внутреннюю проблему Мьянмы.

Специальный посланник Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриш в Мьянме Кристин Шранер Бургенер связалась с военными после переворота, но военный совет не разрешил ей посетить ее. Читать далее

В своем самом решительном ответе Европейский союз заявил в понедельник, что девять членов совета государственного управления военного совета, который был сформирован на следующий день после переворота, подверглись запрету на поездки и замораживанию активов. Министр информации Ю Чит Нин также был наказан.

Решение было принято после аналогичных мер, принятых Соединенными Штатами. В прошлом месяце Европейский союз внес в черный список Мин Аунг Хлинга и Мьинт Со, исполнявшего обязанности президента после переворота. Читать далее

Наши критерии: Принципы доверия Thomson Reuters.