АСЕАН укрепляет отношения с Китаем и называет Мьянму частью «семьи»

Участники виртуального саммита ASEAN BIMP-EAGA фотографируются перед встречей, организованной саммитом АСЕАН, Бруней, в Бандар-Сери-Бегаване, Бруней, 28 октября 2021 года.

Султан говорит, что членство Мьянмы не вызывает сомнений

Неясно, на какой срок будет забанен глава хунты – Малайзия

Стратегическое соглашение Китая подчеркивает растущую конкуренцию

BANDAR SRI BEIJAN (Рейтер) – Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) заявила в четверг, что договорилась с Китаем о повышении уровня своих отношений до всеобъемлющего стратегического партнерства через день после достижения аналогичного соглашения с Австралией.

Заключение Австралией расширенного партнерства стало символической победой Канберры с ее победой над Китаем в ее первой подобной сделке с быстрорастущим регионом Юго-Восточной Азии, который стал полем стратегической битвы между Пекином и Вашингтоном.

Отдавая должное соглашению На пресс-конференции президента АСЕАН Султана Хассанала Болкиаха из Брунея также спросили о будущем участии Мьянмы после того, как глава хунты Мин Аунг Хлаинг, возглавивший переворот в феврале, был исключен из участия. Азиатские вершины На этой неделе.

«Мьянма – неотъемлемая часть семьи АСЕАН, и ее членство не подвергалось сомнению», – сказал он. АСЕАН всегда будет рядом с Мьянмой, и мы продолжаем оказывать помощь, реализуя консенсус пяти пунктов.

Мин Аунг Хлаинг был отодвинут на второй план из-за того, что не смог выполнить это соглашение, которое он согласовал с АСЕАН в апреле, обязался прекратить боевые действия, начать диалог и содействовать гуманитарной помощи и посредническим усилиям специального посланника АСЕАН.

Без помех

был маргинализован Беспрецедентное презрение блоком, которого десятилетиями критиковали за неспособность остановить зверства и за то, что он прятался за давним законом о невмешательстве. Вместо этого Мьянму попросили направить на виртуальные саммиты представителя, не имеющего политического отношения, но военная хунта отказалась.

«Для этой встречи Мьянма предоставила нам место, твердо придерживаясь принципов, закрепленных в Уставе АСЕАН, включая принцип невмешательства», – сказал султан.

Выступая на отдельной пресс-конференции, министр иностранных дел Малайзии Сайфуддин Абдулла сказал, что неясно, присоединится ли Мьянма к будущим встречам АСЕАН, и подчеркнул, что не участвовать на этой неделе было приглашением Мьянмы.

На вопрос, будет ли она продолжать участвовать в мероприятиях АСЕАН, Сайфуддин Абдулла сказал: «Это вопрос на миллион долларов, на который я не могу ответить».

Камбоджа, которая в следующем году примет председательство в АСЕАН, сделает это. Продолжайте давить на Мьянму Его министр иностранных дел Прак Сохон в четверг сказал агентству Рейтер соблюдать условия соглашения, предупредив, что страна находится на грани гражданской войны. Подробнее

Дополнительные репортажи Айн Пандиал в Bandar Seri Begawan и А. Ананталакшми и Розана Латиф в Куала-Лумпуре; Автор Мартин Петти; Редакция Джеймса Пирсона и Эндрю Которна

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