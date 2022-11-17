Асим Ажар одержим российской звездой TikTok Хасбуллой

Пакистанский музыкант Асим Ажар нашел свою последнюю одержимость русским TikTokker Hasbula, который штурмовал Интернет в последние два месяца.

Хасбулла Магомедов — вирусная знаменитость TikTok. 19-летний парень родился с карликовостью и известен своей детской внешностью и милыми видео. Хасбулла — последняя международная суперзвезда, присоединившаяся к The Hour Group, австралийской организации, которая проводит мероприятия с мотивационными выступлениями.

Недавно Асим Ажар поделился видео с Хасибуллой с подписью «Почему я одержим Хасибуллой».

взглянем:

Хасбулла стал известен в конце 2020 года после того, как опубликовал в Instagram и TikTok видеоролики о том, как он совершает рискованные подвиги и розыгрыши.

Магомедов приобрел большое количество поклонников в Интернете благодаря своей выдающейся внешности и напористому поведению. На TikTok у него сейчас 4,6 миллиарда просмотров и 2,6 миллиона подписчиков в Instagram. Он также получил известность, вызвав на бой суперзвезду ММА Конора МакГрегора.