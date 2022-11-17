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Асим Ажар одержим российской звездой TikTok Хасбуллой

17 ноября, 2022
Apollinariya Soloveva

Асим Ажар одержим российской звездой TikTok Хасбуллой

Пакистанский музыкант Асим Ажар нашел свою последнюю одержимость русским TikTokker Hasbula, который штурмовал Интернет в последние два месяца.

Хасбулла Магомедов — вирусная знаменитость TikTok. 19-летний парень родился с карликовостью и известен своей детской внешностью и милыми видео. Хасбулла — последняя международная суперзвезда, присоединившаяся к The Hour Group, австралийской организации, которая проводит мероприятия с мотивационными выступлениями.

Недавно Асим Ажар поделился видео с Хасибуллой с подписью «Почему я одержим Хасибуллой».

взглянем:

Хасбулла стал известен в конце 2020 года после того, как опубликовал в Instagram и TikTok видеоролики о том, как он совершает рискованные подвиги и розыгрыши.

Магомедов приобрел большое количество поклонников в Интернете благодаря своей выдающейся внешности и напористому поведению. На TikTok у него сейчас 4,6 миллиарда просмотров и 2,6 миллиона подписчиков в Instagram. Он также получил известность, вызвав на бой суперзвезду ММА Конора МакГрегора.

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