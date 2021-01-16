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Ассистент Beanpole по постановке адаптации серии видеоигр HBO – Deadline

16 января, 2021
Muhammad

HBO выбрал российского режиссера Кантира Палагова (Близость, пинбол) Снять пилотную серию предстоящего драматического сериала HBO. Последний из нас, Адаптация видеоигры PlayStation, от Чернобыль Создатель игры Крейг Мазен и создатель игры Нил Дракман Игра престолов Исполнительный продюсер Кэролайн Штраус.

История, написанная Друкманном и Мазином, основана на популярной видеоигре, написанной через 20 лет после разрушения современной цивилизации. Джоэл, опытный выживший, нанят, чтобы переправить Элли, 14-летнюю девочку, из жесткой карантинной зоны. То, что начинается с малого бизнеса, быстро превращается в жестокое, душераздирающее путешествие, поскольку им обоим приходится пересекать Соединенные Штаты и полагаться друг на друга, чтобы выжить.

HBO

Сериал является совместным производством с Sony Pictures Television. PlayStation Productions, Игры в слова, Mighty Mint и Naughty Dog.

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Дракман и Мазен вместе со Штраусом и Эваном Уэллсом продюсируют Naughty Dog и Lion Qizilbash и Carter Swan.

Он наиболее известен как режиссер художественных фильмов. Близость И Пинбол, Продюсировал его партнер Александр Руднянский. Близость Он появился на Каннском кинофестивале 2017 года, где Палагов получил приз ФИПРЕССИ в конкурсе «Особый взгляд». В 2019 году Палагоф вернулся на Каннский кинофестиваль с Пинбол, Он выиграл премию ООН “Особый взгляд” за лучшую режиссуру и вторую премию ФИПРЕССИ. Фильм был выбран в качестве российского шоу в категории «Лучший международный художественный фильм» на премию «Оскар-2020». Балагов представляет CAA и режиссер Жером Дюбуи.

The Hollywood Reporter был первым, кто сообщил эту новость.

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