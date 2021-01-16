Ассистент Beanpole по постановке адаптации серии видеоигр HBO – Deadline

HBO выбрал российского режиссера Кантира Палагова (Близость, пинбол) Снять пилотную серию предстоящего драматического сериала HBO. Последний из нас, Адаптация видеоигры PlayStation, от Чернобыль Создатель игры Крейг Мазен и создатель игры Нил Дракман Игра престолов Исполнительный продюсер Кэролайн Штраус.

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История, написанная Друкманном и Мазином, основана на популярной видеоигре, написанной через 20 лет после разрушения современной цивилизации. Джоэл, опытный выживший, нанят, чтобы переправить Элли, 14-летнюю девочку, из жесткой карантинной зоны. То, что начинается с малого бизнеса, быстро превращается в жестокое, душераздирающее путешествие, поскольку им обоим приходится пересекать Соединенные Штаты и полагаться друг на друга, чтобы выжить.

HBO



Сериал является совместным производством с Sony Pictures Television. PlayStation Productions, Игры в слова, Mighty Mint и Naughty Dog.

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Дракман и Мазен вместе со Штраусом и Эваном Уэллсом продюсируют Naughty Dog и Lion Qizilbash и Carter Swan.

Он наиболее известен как режиссер художественных фильмов. Близость И Пинбол, Продюсировал его партнер Александр Руднянский. Близость Он появился на Каннском кинофестивале 2017 года, где Палагов получил приз ФИПРЕССИ в конкурсе «Особый взгляд». В 2019 году Палагоф вернулся на Каннский кинофестиваль с Пинбол, Он выиграл премию ООН “Особый взгляд” за лучшую режиссуру и вторую премию ФИПРЕССИ. Фильм был выбран в качестве российского шоу в категории «Лучший международный художественный фильм» на премию «Оскар-2020». Балагов представляет CAA и режиссер Жером Дюбуи.

The Hollywood Reporter был первым, кто сообщил эту новость.

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