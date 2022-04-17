Ассоциация молодых христианских женщин (YWCA) чествует выдающихся женщин из Уэстморленда.

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Воскресенье, 17 апреля 2022 г. | 16:23
Ассоциация молодых женщин-христианок округа Уэстморленд чествует некоторых из лучших женщин округа в 18:00 в среду в Ferrante’s Lakeview в Хемпфилде.
Заслуженные личности, команды и тренер на ежегодном банкете.
Комитет выбрал победителей после получения номинаций от школ и отдельных лиц.
Хозяйкой праздника станет Латроб и выпускница Университета штата Пенсильвания Ханна Мирс, которая в настоящее время работает в Penguins, Steelers и KDKA Sports.
Приглашенный спикер — спортивный репортер WPXI Джина Харнер.
Победителями Всемирной премии YWCA 2022 года стали:
• Дерри-старший Тиана Мурако, награда «Выбор комитета»: Мурако побила два школьных баскетбольных рекорда, набрав 39 очков в одной игре и набрав в общей сложности 1047 очков за свою карьеру.
• Корн Брюэр, 1-й католический центр в Гринсбурге, лучший спортсмен года среди подростков в личном мастерстве: Прайор имеет несколько рекордов по стране и треку в странах Персидского залива.
• Гринсбург-Салем-старший Эбигейл Мэнкинс, спортсменка-подросток года Превосходство в командных видах спорта: Мэнкинс процветали в баскетболе и волейболе. За свою карьеру она набрала более 1000 очков.
• Центральная католическая женская волейбольная команда Гринсбурга, молодежная спортивная команда года: «Центурионы» вышли в финал класса А WPIAL 10-й сезон подряд.
• Эмили Рулман из Пита Гринсбурга побеждает в номинации «Спортсменка года» за индивидуальное мастерство: Рулман выиграла награду «Теннисистка года» на университетской конференции Allegheny Mountain в этом году.
• Выпускница Сетон Хилл Дженна Осикович, спортсменка года в командных видах спорта: Осийкович играет в софтбол в Сетон Хилл уже пять лет. Гриффины помогли завоевать свой первый титул на школьной конференции Western Athletic Conference в Пенсильвании в 2021 году.
• Женская спортивная команда года по лакроссу в Сетон-Хилле: «Гриффинс» стали чемпионами Западного дивизиона PSAC и вышли в четвертьфинал PSAC. Их тренирует Кортни Гроув.
• Тренер по плаванию в Лигоньер-Вэлли Челси Брант, женский тренер года: Выпускница Легионер-Вэлли также была выдающимся пловцом и школьной волейболисткой. Я отправился в Сетон-Хилл, чтобы поиграть в волейбол. Она является директором по плаванию и водным видам спорта в YMCA Ligonier Valley и тренером школьной команды по плаванию.
• Трейси Кондиско, тренер по зумбе, удостоенная наград организация по женскому здоровью и фитнесу: Кондиско преподает в Обществе Белого Орла в Ла-Тробе. Она преподает зумбу для всех возрастов.
Пол Шофилд — писатель в редакционном совете Tribune. Вы можете связаться с Полом по электронной почте [email protected] или через Twitter. .
Теги: Дерри РайонГринсбург CC, Гринсбург-Салем, Хемпфилд, Долина Лигонье
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