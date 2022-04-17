Ассоциация молодых христианских женщин (YWCA) чествует выдающихся женщин из Уэстморленда.

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Воскресенье, 17 апреля 2022 г. | 16:23

Чазз Бала | Обзор трибуны Тиана Мурако из Дерри проходит мимо во время тренировки во время тренировки в понедельник, 22 ноября 2021 года, в средней школе округа Дерри. Кристофер Хорнер | Обзор трибуны Коринн Брюэр из Центральной католической церкви Гринсбурга смотрит на финиш во время гонки среди девочек класса А на чемпионате WPIAL по кроссу в четверг, 28 октября 2021 года, в Кейле, штат Пенсильвания. Кристина Серафини | Обзор трибуны Эбигейл Манкинс из Гринсбург-Салем дает предложения своим товарищам по команде во время игры против Киски Ареа в субботу, 23 января 2021 года, в Гринсбург-Салем. Чазз Бала | Обзор трибуны Католические пожилые люди из Центрального Гринсбурга получают награду, занявшую второе место после волейбольного турнира WPIAL A в субботу, 6 ноября 2021 года, в Центре Роберта Морриса UPMC. Легкая атлетика Пит Гринсбург Эмили Рулманн из Пита Гринсбурга участвует в соревнованиях в сезоне 2021 года. Дженна Осекович из Сетон Хилл участвует в матче 2022 года. Члены команды по лакроссу Seton Hill собираются во время игры в 2021 году. Челси Брант — тренер по плаванию в Лигонье Вэлли.



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Ассоциация молодых женщин-христианок округа Уэстморленд чествует некоторых из лучших женщин округа в 18:00 в среду в Ferrante’s Lakeview в Хемпфилде.

Заслуженные личности, команды и тренер на ежегодном банкете.

Комитет выбрал победителей после получения номинаций от школ и отдельных лиц.

Хозяйкой праздника станет Латроб и выпускница Университета штата Пенсильвания Ханна Мирс, которая в настоящее время работает в Penguins, Steelers и KDKA Sports.

Приглашенный спикер — спортивный репортер WPXI Джина Харнер.

Победителями Всемирной премии YWCA 2022 года стали:

• Дерри-старший Тиана Мурако, награда «Выбор комитета»: Мурако побила два школьных баскетбольных рекорда, набрав 39 очков в одной игре и набрав в общей сложности 1047 очков за свою карьеру.

• Корн Брюэр, 1-й католический центр в Гринсбурге, лучший спортсмен года среди подростков в личном мастерстве: Прайор имеет несколько рекордов по стране и треку в странах Персидского залива.

• Гринсбург-Салем-старший Эбигейл Мэнкинс, спортсменка-подросток года Превосходство в командных видах спорта: Мэнкинс процветали в баскетболе и волейболе. За свою карьеру она набрала более 1000 очков.

• Центральная католическая женская волейбольная команда Гринсбурга, молодежная спортивная команда года: «Центурионы» вышли в финал класса А WPIAL 10-й сезон подряд.

• Эмили Рулман из Пита Гринсбурга побеждает в номинации «Спортсменка года» за индивидуальное мастерство: Рулман выиграла награду «Теннисистка года» на университетской конференции Allegheny Mountain в этом году.

• Выпускница Сетон Хилл Дженна Осикович, спортсменка года в командных видах спорта: Осийкович играет в софтбол в Сетон Хилл уже пять лет. Гриффины помогли завоевать свой первый титул на школьной конференции Western Athletic Conference в Пенсильвании в 2021 году.

• Женская спортивная команда года по лакроссу в Сетон-Хилле: «Гриффинс» стали чемпионами Западного дивизиона PSAC и вышли в четвертьфинал PSAC. Их тренирует Кортни Гроув.

• Тренер по плаванию в Лигоньер-Вэлли Челси Брант, женский тренер года: Выпускница Легионер-Вэлли также была выдающимся пловцом и школьной волейболисткой. Я отправился в Сетон-Хилл, чтобы поиграть в волейбол. Она является директором по плаванию и водным видам спорта в YMCA Ligonier Valley и тренером школьной команды по плаванию.

• Трейси Кондиско, тренер по зумбе, удостоенная наград организация по женскому здоровью и фитнесу: Кондиско преподает в Обществе Белого Орла в Ла-Тробе. Она преподает зумбу для всех возрастов.

Пол Шофилд — писатель в редакционном совете Tribune. Вы можете связаться с Полом по электронной почте [email protected] или через Twitter. .

Теги: Дерри РайонГринсбург CC, Гринсбург-Салем, Хемпфилд, Долина Лигонье