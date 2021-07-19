Ассоциация России ищет биткойн-майнеров

Генеральная ассамблея в России, посвященная представлению интересов криптовалютной индустрии в стране. объявить Новый проект по привлечению биткойн-майнеров на российскую землю.

Согласно проекту, который возглавляет Российская Федерация криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейна (RACIB), характеристики производства энергии в Российской Федерации могут быть привлекательными для операций по добыче биткойнов.

В нем утверждалось, что избыток электроэнергии может достигать более 50% мощности электростанций, в зависимости от региона. Помимо доставки потраченной впустую энергии другим способом, биткойн-майнеры также могут наслаждаться естественным охлаждением из-за холодного климата страны, обеспечивая более высокую энергоэффективность.

В заявлении говорится, что большая территория России позволяет вести крупномасштабные горные работы. Кроме того, РАКИБ участвовал в объявлении о том, что группа тесно сотрудничает с органами исполнительной власти страны, а также с региональными и государственными компаниями.

С тех пор, как в этом году китайские власти начали объявлять о более широком пресечении биткойнов, майнеры начали покидать страну. Некоторые операции хлынули в Казахстан, и вскоре эта страна может стать рассадником добычи биткойнов. Например, Canaan, ведущий производитель оборудования для майнинга биткойнов, объявил в прошлом месяце, что он начнет добычу BTC самостоятельно и откроет новые операции в Казахстане.

Но похоже, что RACIB хочет кусок пирога и нацелен на майнеров биткойнов, которые покидают Китай, чтобы найти новый дом в России, а не в соседнем Казахстане.

«В настоящее время крупнейшим зарубежным партнером RACIB в этом проекте является консорциум крупнейших горнодобывающих компаний Китая», – говорится в заявлении, которое в совокупности контролирует более 25% мирового хешрейта основных криптовалют и, прежде всего, Биткойн. .

Перенося часть этих вычислительных мощностей на территорию России, проект утверждал, что он стремится увеличить долю страны на «мировом рынке инфраструктуры для цифровой экономики». Как уже говорилось, основная цель – дальнейшая децентрализация отрасли добычи биткойнов.

Хотя есть правда в устранении отдельных точек неудач, политическая структура России может подорвать цель проекта. Референдум, одобренный в июле 2020 года, продлил право президента Владимира Путина оставаться у власти Держится за власть.

Но, помимо тоталитарных демонстраций в стране, Россия может готовиться к постпутинской эпохе ».адаптивный авторитаризмОднако остается неясным, чего могут ожидать майнеры биткойнов с точки зрения операционной стабильности и политических гарантий в России.