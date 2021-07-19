Economy

Ассоциация России ищет биткойн-майнеров

19 июля, 2021
Marfa Fedoroa

Генеральная ассамблея в России, посвященная представлению интересов криптовалютной индустрии в стране. объявить Новый проект по привлечению биткойн-майнеров на российскую землю.

Согласно проекту, который возглавляет Российская Федерация криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейна (RACIB), характеристики производства энергии в Российской Федерации могут быть привлекательными для операций по добыче биткойнов.

В нем утверждалось, что избыток электроэнергии может достигать более 50% мощности электростанций, в зависимости от региона. Помимо доставки потраченной впустую энергии другим способом, биткойн-майнеры также могут наслаждаться естественным охлаждением из-за холодного климата страны, обеспечивая более высокую энергоэффективность.

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