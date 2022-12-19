Астролябия трижды нокаутировала своего российского соперника, победив нокаутом в шестом

Впечатляющее выступление ВИНСЕНТА Астролабио продолжается в глубоком легчайшем весе после нокаута в шестом раунде Николая Потапова, посеянного под номером 3, на чемпионате IBF в воскресенье, 18 декабря 2022 г. (время PH), в Cosmopolitan Las Vegas в Лас-Вегасе, штат Невада.
Филиппинский боец начал бой с большой уверенностью после победы единогласным решением судей над кубинской суперзвездой Гильермо Ригондо в начале этого года.
Он сразу же продемонстрировал свою уверенность, нокаутировав Потапова в первом раунде левым хуком.
25-летний Астролабеу отправил мощного Потапова на одно колено левым хуком в пятом раунде для второго нокдауна.
Нанеся несколько яростных ударов, он соединил астролябию жестким правым хуком, который поставил Потапова на колени. Потапов даже не удосужился встать и был отсчитан рефери Робертом Хауэллом на 1:26 с шестой отметки.
Астролабио, занимающий 6-е место в легчайшем весе по версии IBF, выиграл свой шестой бой подряд и улучшил свой результат до 18-3 с 16 нокаутами, в то время как 32-летний Потапов упал до 23-3-1 с 11 нокаутами.
Астролябия теперь является обязательным бойцом IBF в легчайшем весе, который в настоящее время покоится на талии бесспорной чемпионки мира в легчайшем весе Наои Иноуэ.
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