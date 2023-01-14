Астронавты из США и России застряли в космосе после повреждения космического корабля.

Бревард, Флорида — Астронавты НАСА Фрэнк Рубио и российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петлин столкнулись с продлением своего пребывания на борту Международной космической станции на несколько месяцев, и им потребуется новая поездка домой после того, как российский космический корабль МС-22 «Союз» наконец-то просочился. Месяц.

Трио должно было использовать этот космический корабль, чтобы вернуться на Землю в марте. В среду НАСА и российские космические чиновники обнародовали план по запуску пустой капсулы «Союз» на Международную космическую станцию ​​для транспортировки. Это означает, что трое мужчин проведут еще несколько месяцев на Международной космической станции.

Во время брифинга с журналистами руководитель программы МКС Джоэл Монтальбано из НАСА заявил, что НАСА не рассматривает возможность перехода на «Союз МС-23» для запуска спасательной миссии. «Мы не называем это спасением «Союза», — сказал Монтальбано. «Теперь экипаж благополучно находится на борту космической станции».

«Я называю это альтернативой «Союзу», — сказал он. «Экипажу не нужно срочно возвращаться домой сегодня».

Расширенное проживание

Космический корабль «Союз» МС-23, изначально предназначенный для доставки российских космонавтов на станцию ​​в середине марта, в настоящее время перепрофилируется для запуска в качестве пустой спасательной шлюпки, чтобы доставить экипаж МС-22 домой в конце этого года. Пустой космический корабль планируется запустить с космодрома Байконур в Казахстане 20 февраля.

Полет экипажа МС-23, как планировалось ранее, оставил бы МКС в той же ситуации, с большим количеством людей на борту, чем мест, доступных на действующих космических кораблях для эвакуации и возвращения на Землю в маловероятном случае катастрофы.

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Это означает, что Рубио, Прокопьеву и Бетлину придется продлить свое пребывание в космосе до сентября или до тех пор, пока Роскосмос не сможет построить еще один космический корабль «Союз» для запуска следующего пилотируемого цикла, который теперь отложен на более длительный срок, чем ожидалось.

По словам Монтальбано, космическая станция остается в безопасности, а члены экипажа достаточно здоровы, чтобы оставаться в космосе, пока этот план реализуется.

История продолжается

«Они готовы остаться до сентябрьской даты запуска, если это так», — сказал Монтальбано. «Если дата запуска переместится раньше, они готовы вернуться домой пораньше».

«Может быть, я смогу найти больше мороженого, чтобы вознаградить их», — пошутил он.

«Самое замечательное в наших командах то, что они готовы помочь, где бы нас ни попросили», — сказал он. «Они готовы принять любое решение, которое мы примем».

Члены экипажа 68-й экспедиции Дмитрий Петлин из Роскосмоса (вверху), Фрэнк Рубио из НАСА и Сергей Прокопьев из Роскосмоса (внизу) машут на прощание перед посадкой на космический корабль «Союз МС-22» для запуска в среду, 21 сентября 2022 г., на космодроме Байконур в Казахстан.

Утечка из космоса в России

Российский космический корабль «Союз МС-22», который в сентябре доставил Рубио, Прокопьева и Петлина на станцию, 14 декабря дал течь. Они готовились к выходу в открытый космос. Выход в открытый космос был отменен из-за предосторожности, чтобы предотвратить любое воздействие просочившегося материала.

18 декабря НАСА использовало робота-манипулятора станции Canadarm2 для получения изображений и проведения дополнительного внешнего осмотра поврежденного космического корабля.

После совместного расследования НАСА и «Роскосмоса» космические агентства уверены, что повреждения были вызваны ударом микрометеора, в результате которого в кольце радиатора образовалась дыра диаметром около одного миллиметра.

Хотя было установлено, что утечка не представляет непосредственной угрозы для станции или экипажа, космический корабль МС-22 «Союз» не смог безопасно доставить трех космонавтов домой.

Поврежденный контур охлаждающей жидкости означает, что температура и влажность в кабине космического корабля «Союз» могут резко возрасти, что сделает путешествие домой очень неудобным и вызывающим клаустрофобию, которое обычно занимает около шести часов.

На снимке, сделанном 8 октября 2022 года, российский корабль с экипажем «Союз МС-22» на переднем плане пристыкован к модулю «Рассвет», когда Международная космическая станция находится на высоте 264 мили над Европой.

путь вперед

Вместо возвращения экипажа, как ожидалось, примерно через две недели после замены дока станции «Союз» МС-23 поврежденный космический корабль МС-22 будет оборудован как грузовой корабль. НАСА и Роскосмос намерены собирать данные об условиях внутри кабины, когда космический корабль вернется на посадку в Казахстане в середине-конце марта.

«На возвращающемся корабле «Союз» мы проведем некоторые измерения температуры, чтобы оценить характеристики корабля в этом сценарии, чтобы, если нам понадобится в будущем, у нас были дополнительные данные», — сказал Монтальбано. «Мы собираемся в полной мере использовать этот автомобиль, пока он не окажется на земле».

Также выступая перед журналистами в среду, Сергей Крикалев, директор Роскосмоса по пилотируемым космическим полетам, сказал: «На данный момент у нас есть тепловые расчеты и сценарии, но мы хотим подтвердить эти расчеты результатами (в) в реальном времени».

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В будущем это, вероятно, повлияет на плотный график команд и грузовых миссий на станцию ​​до конца этого года. Как это повлияет на даты запуска конкретных миссий, таких как следующая пилотируемая миссия NASA, Crew-6 SpaceX, запуск которой должен был состояться из Космического центра Кеннеди в середине февраля, еще предстоит полностью определить.

«Мы собираемся потратить следующие пару недель, чтобы разработать план», — сказал Монтальбано. Ожидается, что смещение затронет как минимум четыре миссии с экипажем и две миссии по доставке грузов на станцию ​​как минимум до сентября.

«Сейчас мы планируем все выложить, — сказал Монтальбано. — Нам просто нужно еще две недели, чтобы все это выложить».

Эта статья первоначально появилась в USA TODAY NETWORK: Экипажу космонавтов нужен новый российский космический корабль, чтобы вернуться домой после того, как он получил повреждения