Астронавты космической станции возобновили нормальную работу после испытания российской противоспутниковой ракеты

Астронавты на Международной космической станции вернулись к нормальной работе после двух наполненных адреналином дней после того, как российские испытания противоспутниковой ракеты выбросили неконтролируемое облако космического мусора на орбиту станции.

Вентиляционные отверстия для устройств, удаленных от ядра космической станции, открылись в среду (17 ноября) примерно в 1:20 утра (EST), НАСА. Он сказал в своем заявлении, давая космонавтам еще раз немного больше жизненного пространства. Во время остановки, которая началась рано утром в понедельник (15 ноября), были закрыты японский модуль Кибо, европейский модуль Колумбус и надувная среда обитания Бигелоу, а также постоянный многоцелевой модуль НАСА и воздушный шлюз Quest.

В НАСА заявили, что в течение первых трех дней после разрушительной аварии космической станции не пришлось выполнять никаких маневров, чтобы избежать попадания мусора в космос. В агентстве добавили, что наибольший риск столкновения теперь миновал.

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Когда облако из тысяч обломков, разбросанных со спутника Cosmos 1408, упало на низкую околоземную орбиту (ближайшие несколько сотен миль интенсивно используемого космоса), астронавтам и космонавтам пришлось неоднократно искать убежище в своих транспортных капсулах. В заявлении НАСА говорится, что если обломки столкнутся с космической станцией так, что их нельзя будет отремонтировать, просто изолировав поврежденную часть, космические путешественники должны будут немедленно вернуться на Землю.

Космическое агентство признало, что российский акт, в результате которого было произведено по меньшей мере 1500 отслеживаемых деталей и, возможно, десятки тысяч небольших, не отслеживаемых деталей, увеличил общий риск космической станции от обломков. Эксперты говорят, что этот повышенный риск сохранится в течение многих лет.

Космическое командование США и НАСА продолжают каталогизировать фрагменты и анализировать их траектории, чтобы прояснить будущие риски. В опасности не только космическая станция, но и тысячи спутников, летающих в этой области космоса, включая группировку веб-трансляций Starlink или флот космических аппаратов для наблюдения за Землей.

В заявлении НАСА заявило, что продолжит проводить визуальные осмотры, чтобы убедиться, что станция безопасна для экипажа, и будет действовать в случае любого потенциального предупреждения о космическом мусоре, которое оно может получить.

Во время аварии семь членов экипажа на борту станции (астронавты НАСА Томас Марчборн, Раджа Чари, Марк Ванде Хи, Кела Барон и Маттиас Маурер из Европейского космического агентства, а также российские космонавты Петр Дубров и Антон Шкаплеров) были вынуждены отказаться от своих рабочих графиков. .

Для Маршборна, Бэррона, Шари и Маурера, прибывших на космическую станцию ​​всего три дня назад, испытание российской противоспутниковой системы получило неожиданно большой успех. Российские военные, заявив, что испытание не создало никакой опасности на орбите, разорвали ракету «Космос 1408» на куски, несмотря на то, что двое из их подопечных в настоящее время находятся на космической станции. Около месяца назад российская съемочная группа, снявшая первый в истории профессиональный фильм в космосе, вернулась из почти двухнедельного пребывания на орбите.

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