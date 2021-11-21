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Астронавты космической станции возобновили нормальную работу после испытания российской противоспутниковой ракеты

21 ноября, 2021
Marfa Fedoroa

Астронавты на Международной космической станции вернулись к нормальной работе после двух наполненных адреналином дней после того, как российские испытания противоспутниковой ракеты выбросили неконтролируемое облако космического мусора на орбиту станции.

Вентиляционные отверстия для устройств, удаленных от ядра космической станции, открылись в среду (17 ноября) примерно в 1:20 утра (EST), НАСА. Он сказал в своем заявлении, давая космонавтам еще раз немного больше жизненного пространства. Во время остановки, которая началась рано утром в понедельник (15 ноября), были закрыты японский модуль Кибо, европейский модуль Колумбус и надувная среда обитания Бигелоу, а также постоянный многоцелевой модуль НАСА и воздушный шлюз Quest.

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