Астронавты НАСА готовятся к выходу в открытый космос всего через несколько недель после того, как в результате атаки российского спутника образовалось поле обломков.

Доктор Томас Маршборн и Кайла Бэррон должны начать свой выход в открытый космос в 7:10 утра по восточному времени, и ожидается, что выход в открытый космос продлится примерно шесть с половиной часов.

Астронавты заменят антенный узел S-диапазона запасной частью, уже установленной за пределами космической станции. По данным НАСА, радиочастоты S-диапазона используются для передачи голоса и данных на низкой скорости с космической станции, находящейся на расстоянии более 220 миль, диспетчерам полета на Земле.

После эксплуатации в течение 21 года антенна недавно перестала посылать сигналы на Землю с использованием системы отслеживания и ретрансляции данных НАСА через спутники. Менеджеры миссий обнаружили проблему в сентябре, сказал Винсент Лакур, руководитель полета НАСА в открытый космос.

«Это время позволило нам отправить Тома и Кайлу в нашу лабораторию нейтральной плавучести или в большой бассейн, где мы занимаемся выходом в открытый космос, и попрактиковаться в точном выходе в открытый космос», — сказал Лакур.

В общем, потеря этой антенны мало влияет на работу космической станции. Однако поддержание таких антенн позволяет создавать резервные соединения. Установка запасных частей, находящихся за пределами завода с 2010 года, позволит продолжить работу этой системы резервного копирования. Станция содержит другие системы низкоскоростного S-диапазона и высокоскоростного KU-диапазона, которые передают видеоклипы туда и обратно.

Во время выхода в открытый космос Маршберн будет в конце роботизированной руки Canadarm2, которой будет управлять европейский астронавт Матиас Маурер изнутри космической станции.

Маршберн будет носить скафандр с красными полосами как член экипажа EV 1, а Бэррон будет носить скафандр без опознавательных знаков как член EVA 2. Это первый космический полет Бэррона и пятый полет Маршберна.

Маршберн, Барон и Маурер прибывают на космическую станцию ​​с астронавтом НАСА Раджей Чари в капсуле SpaceX Crew Dragon 11 ноября.

Выход в открытый космос во вторник стал 245-м выходом на сборку, обслуживание и модернизацию космической станции, которая в течение 21 года непрерывно вращалась вокруг низкой Земли.

опасения по поводу мусора

Выход в открытый космос произошел всего через две недели после того, как на низкой околоземной орбите в результате российского противоспутникового испытания были образованы обломки, в результате которых члены экипажа Международной космической станции в целях безопасности бросились в свои космические корабли.

Космическое командование США заявило, что Россия испытала противоракетную ракету прямого действия со спутником или DA-ASAT, которая поразила российский спутник и создала поле обломков на низкой околоземной орбите, содержащее 1700 отслеживаемых орбитальных обломков, которые также потенциально могут породить сотни тысяч . Кусочки более мелкого орбитального мусора. На то, чтобы отсортировать весь новый мусор после испытания, потребуются месяцы.

Администратор НАСА Билл Нельсон заявил в своем заявлении, что он «возмущен этим безответственным и дестабилизирующим актом. Учитывая долгую и письменную историю полетов человека в космос, невозможно себе представить, чтобы Россия подвергала опасности не только американских и международных космонавтов на Международной космической станции, но и также их космонавты. «Их действия безрассудны и опасны, поскольку они угрожают китайской космической станции».

По словам Даны Вайгель, заместителя руководителя программы Международной космической станции НАСА, хотя изначально поле обломков было сильно сконцентрировано, со временем оно рассеялось. Команда, планирующая выход в открытый космос, разработала модели и прогнозы, чтобы понять, в какой среде будут находиться астронавты, пока они находятся в космосе.

Риск для космонавтов увеличился на 7%, что «не является огромным увеличением, и это находится в пределах того, что мы наблюдаем при нормальных колебаниях атмосферы и нормальном количестве обломков, движущихся через нее», — сказал Вейгель. «На самом деле это говорит нам о том, что выход в открытый космос (выход в открытый космос) всегда был очень рискованным».

Этот риск связан с любым мусором, который потенциально может проникнуть в скафандры или саму космическую станцию. По словам Вейгеля, частицы, которые могут проникнуть в скафандры, намного меньше всего, что они могут отследить.

«Это действительно означает взлом, но это не значит, что это катастрофический прорыв», — сказал Вайгель. «Есть определенный объем проникновения, который может быть поддержан. На костюме есть аварийный кислородный луч, который будет питать его некоторое время. Когда мы говорим о риске выхода в открытый космос, обычно он составляет примерно 1 из 2700, так что это риск наличия некоторого объема. чтобы пройти через цикл за шестилетний период. Полтора часа EVA ».

По словам Вайгеля, некоторые предыдущие выходы в открытый космос были сопряжены с более высоким риском, чем этот.

«К сожалению, когда происходит такое событие, как мусор, и разбрасывается множество очень мелких деталей, они становятся частью нормальной окружающей среды», — сказал Вайгель. «В какой-то момент у обломков нет определенного направления. Так что нет ничего иного, чем то, что они сделали бы при выходе в открытый космос».

Лакур сказал, что на мероприятии был изменен список задач для самого выхода в открытый космос, а также были удалены некоторые «пусковые» задачи, включая прокладку кабелей и зажигание болтов на запасном баллоне с азотом. Однако, если будет время, астронавты займутся некоторыми вещами, которые могут помешать планированию будущего выхода в открытый космос.

В целом, команда заявила, что они были консервативными в своих решениях, потому что некоторые из них были приняты две недели назад, прежде чем были получены все данные оценки новых обломков. В условиях возросшего риска и повышенной неопределенности из-за новых обломков «мы не хотели надолго оставлять команду снаружи из-за предметов, которые мы не считали критическими», — сказал Вайгель.