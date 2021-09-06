Астронавты не носят чистого нижнего белья, и ученые пытаются это изменить

Независимо от того, находится ли человек на Земле или в космосе, прежде чем вы сможете совершить важные научные открытия, все равно необходимо удовлетворить три основных потребности – пищу, одежду и жилье.

Для космонавтов вопрос чистого нижнего белья стал особенно актуальным. Поскольку на борту космических станций нет стиральных машин, и носить с собой многие из них невозможно из-за ограничений по весу багажа, астронавтам приходится носить одну и ту же пару несколько раз.

В заявлении, опубликованном Европейским космическим агентством, говорится, что оно изучает, как лучше всего сохранить одежду под слоями одежды в чистоте и гигиеничности, пока люди отправляются на Луну и за ее пределы. В рамках этой инициативы они сотрудничают с Венской текстильной лабораторией. В пресс-релизе агентство пояснило: «Первым предметом, который носят астронавты, являются подгузники с максимальной впитывающей способностью (одноразовые), затем« Термобелье », а затем одежда с жидкостным охлаждением и вентиляцией, похожая на LCVG. Носится рядом с кожей. LCVG включает в себя трубки жидкостного охлаждения и газовую вентиляцию, чтобы пользователю было прохладно и комфортно во время непрерывных физических нагрузок в сильном вакууме ».

Но LCVG повторно используется различными астронавтами вместе с самими скафандрами. Помня о таком долгосрочном участии, Европейское космическое агентство начало новый проект под названием «Передовая технология биоцидного покрытия для снижения микробной активности», или BACTeRMA, «Стандарт». Способ предотвращения биологического заражения – это использование противомикробных веществ, таких как серебро или медь, ионы которых в присутствии кислорода или воды нарушают нормальное функционирование микробной физиологии.

«Проблема в том, что их длительное использование может вызвать раздражение кожи, а сами металлы со временем могут потускнеть. Чтобы предоставить альтернативу, мы сотрудничаем с Венской текстильной лабораторией. У них есть эксклюзивный доступ к уникальному набору микробов. Они микроорганизмы производят так называемые вторичные метаболиты. Эти соединения обычно окрашены, а некоторые обладают множеством свойств: антимикробными, противовирусными и противогрибковыми », – объясняет Седа Оздемир-Фриц Бактерма, научный сотрудник проекта Австрийского аэрокосмического форума (Österreichisches Weltraum Forum / OeWF) , ведущий подрядчик проекта.

Грязное белье в космосе всегда было давней проблемой

Согласно статье на веб-сайте НАСА, есть четыре вещи, которые вы можете сделать с грязным бельем астронавтов в космосе:

1. Наденьте его снова: Если собрать достаточно нижнего белья для трех членов экипажа МКС, чтобы получить чистую пару на каждый день их 6-месячного пребывания, на орбиту было выведено не менее 540 пар нижнего белья. Представьте себе размер вашего гардероба, чтобы вместить все это. Ей нет места на вокзале. К тому же, когда запуск в космос стоит от 5000 до 10000 долларов за фунт, это становится довольно дорогим нижним бельем. В результате астронавтам приходится увеличивать продолжительность ношения нижнего белья, которое они могут взять с собой, чтобы оно прослужило на протяжении всего пребывания.

2. Превратите его в метеор: Чтобы обеспечить экипажу МКС достаточно еды, воды и других предметов первой необходимости для выживания в космосе, Российское космическое агентство запустило беспилотные корабли «Прогресс» для доставки припасов на станцию. “Прогресс” – это космический корабль одноразового использования, который подходит для полета на космическую станцию ​​в один конец. Как только он там, и бригада станции выгружает припасы, прогресс загружается мусором, включая грязное белье. После полной загрузки он сгорает в атмосфере Земли над Тихим океаном.

3. выращивать растения: Когда научный сотрудник Петтит решил попробовать посадить некоторые из семян томата и базилика, которые у него были на борту станции, у него начались проблемы. Поскольку почвы не было, ему пришлось придумать другой способ выращивания растений. Петтит написал в своей книге «Космические хроники»: «Чтобы построить свой собственный горшок с растением, мне понадобилось сферическое ядро. Старая пара нижнего белья работала хорошо. У нас на станции достаточно припасов, чтобы менять нижнее белье, может быть, раз в 3-4 дня, так что Я обнаружил, что там тоже может быть несколько скоб. Старая пара нижнего белья была сложена в форме шара и удерживалась на месте несколькими удачно расположенными стежками с использованием иглы и нитки из нашего швейного набора ».

4. Сделайте так, чтобы бактерии питались: Российские ученые работают над новым решением проблемы хранения грязного белья на станции. Ученые начали разработку системы, которая использует бактерии для переваривания хлопкового и бумажного белья космонавта. Исследователи считают, что даже возможно, что метан, выделяющийся при поедании нижнего белья бактериями, может быть использован для питания космического корабля.

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