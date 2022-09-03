Астронавты покидают космическую станцию, чтобы продолжить подготовку европейского робота-манипулятора — космической станции

Командир 67-й экспедиции Олег Артемьев и бортинженер Денис Матвеев из Роскосмоса начали выход в открытый космос в 9:25 утра по восточному поясному времени для дальнейшего оснащения европейского манипулятора. Международная космическая станциялаборатории Науки, открыв шлюзовую дверь в стыковочном отсеке «Поиска». Освещение выхода в открытый космос продолжается на телеканале НАСА, иПриложение НАСААгентствоВеб-сайт.

Дуэт перемещает внешнюю панель управления стрелой из одной рабочей зоны в другую и тестирует жесткий механизм на стреле, который будет использоваться для облегчения размещения полезной нагрузки.

Артемьев носит русский скафандр с красными полосами, а Матвеев носит российский скафандр с синими полосами. Это будет восьмой выход в открытый космос в карьере Артемьева и четвертый для Матвеева. Это восьмой выход станции в открытый космос в 2022 и 253 годах. космическая прогулка Собирать, обслуживать и модернизировать космическую станцию.

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