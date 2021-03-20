Астронавты сами по себе первыми реагируют – и только – | местные новости

Маршберн ранее побывал в космосе с членом экипажа Крисом Кэссиди, бывшим морским котиком США, который был отправлен в Афганистан через два дня после 11 сентября. На этот раз пара отправилась в открытый космос, не зная о миссии, не зная, где была утечка, и не имела практики ремонта. .

«В каком-то смысле это было проще, – сказал Маршберн, – потому что у нас не было процедур сохранения».

Он и Кэссиди надели костюмы, вышли из шлюза и двинулись по ферме. Они засунули голову туда, где был насос, и не увидели ничего подозрительного. Утечка, если она была, уменьшилась. Однако вероятным виновником оставался насос, поэтому они заменили 200-фунтовый элемент – часть этого веса в космосе. При этом струя чистых кристаллов аммиака вылетела из передней части шлема Марчберна. Ядовитый химикат был теперь на скафандре, который он возвращал на станцию, – еще одна опасность.

Затем НАСА захотело подождать и позволить станции вращаться вокруг Земли в течение 90 минут. Это позволит солнцу попадать в насос, гарантируя успешный ремонт, и сможет выдержать расширение и сжатие тепла и холода.

Поэтому они попросили Маршберна и Кэссиди держаться – буквально – за ручные ручки в течение нескольких часов, пока они и станция вращаются вокруг планеты.