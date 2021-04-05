Астронавты SpaceX Crew Dragon спускаются с космической станции и переходят в другую гавань

Четыре астронавта космической станции прикреплены к своей капсуле SpaceX Crew Dragon, отделены от нее и отправлены в короткий тур вокруг передней части Международной космической станции в понедельник, повторно стыковавшись в другом порту, чтобы подготовить почву для прибытия нового экипажа. позже в этом месяце.

Переезд начинается в рекордный месяц для программы космической станции с двух запусков и двух посадок четырех американских и российских космических кораблей, при этом семь новых членов экипажа будут доставлены на станцию ​​и еще семь вернутся на Землю.

Космический корабль «Устойчивость» удаляется от космической станции. НАСА ТВ



Вместе с командиром Майком Хопкинсом, Виктором Гловером, Шенноном Уокером и японским астронавтом Сойши Ногучи док “устойчивости” SpaceX Crew-1 Dragon был демонтирован из порта в передней части переднего гармонического блока станции в 6:30 утра по восточному стандартному времени.

Космический корабль медленно отступил, а затем запустил двигатели в точной последовательности, чтобы достичь точки прямо над обращенным в космос портом Гармонии. Затем капсула сначала скользнула, чтобы состыковаться в носу, задействовав механизм захвата портов в 7:08.

Капитан Crew Dragon Майк Хопкинс (слева) и Виктор Гловер используют сенсорные дисплеи космического корабля, чтобы следить за процессом перехода от одного стыковочного порта к другому, чтобы расчистить путь для прибытия новой команды в конце этого месяца и грузового корабля этим летом. . НАСА ТВ



Ожидаемая последовательность смены экипажа начнется в пятницу с запуска российского космического корабля «Союз» с космодрома Байконур в Казахстане с двумя астронавтами и астронавтом НАСА на борту. Через неделю еще один “Союз” покинет станцию ​​с двумя другими астронавтами и еще одним астронавтом НАСА на Землю.

Короткая поездка на такси Crew-1 Dragon Monday понадобилась, чтобы освободить передний порт станции для очередного прибытия SpaceX Драконья команда На нем находились два астронавта НАСА, японский самолет и член экипажа Европейского космического агентства. Запуск астронавтов экипажа-2 на борту ракеты Falcon 9 из Космического центра Кеннеди запланирован на 22 апреля.

Crew Dragon отступил в точку примерно на 180 футов перед станцией, как видно здесь, прежде чем подняться в точку прямо над обращенным в космос портом в Модуле Гармонии и вернуться в док. НАСА ТВ



Хопкинс, Гловер, Уокер и Ногучи должны снова спуститься 28 апреля, чтобы вернуться на Землю с брызгами Атлантического океана, чтобы завершить 164-дневную миссию.

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Отбытие Crew-1 из открытого порта Harmony предоставит место для прибытия этим летом SpaceX Cargo Dragon, который доставит на космическую станцию ​​новую партию солнечных батарей.

Транспортировка Monday’s Crew Dragon предназначена для обеспечения того, чтобы Cargo Dragon мог стыковаться в открытом порту Хармони, к которому может дотянуться рука лабораторного робота, чтобы вытащить солнечные одеяла, завернутые в незапрессованный багажник корабля снабжения.

Рука не может дотянуться до задней части туловища вертикального дракона в переднем порту.