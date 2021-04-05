Астронавты SpaceX Crew Dragon спускаются с космической станции и переходят в другую гавань

Четыре астронавта космической станции прикреплены к своей капсуле SpaceX Crew Dragon, отделены от нее и отправлены в короткий тур вокруг передней части Международной космической станции в понедельник, повторно стыковавшись в другом порту, чтобы подготовить почву для прибытия нового экипажа. позже в этом месяце.
Переезд начинается в рекордный месяц для программы космической станции с двух запусков и двух посадок четырех американских и российских космических кораблей, при этом семь новых членов экипажа будут доставлены на станцию и еще семь вернутся на Землю.
Вместе с командиром Майком Хопкинсом, Виктором Гловером, Шенноном Уокером и японским астронавтом Сойши Ногучи док “устойчивости” SpaceX Crew-1 Dragon был демонтирован из порта в передней части переднего гармонического блока станции в 6:30 утра по восточному стандартному времени.
Космический корабль медленно отступил, а затем запустил двигатели в точной последовательности, чтобы достичь точки прямо над обращенным в космос портом Гармонии. Затем капсула сначала скользнула, чтобы состыковаться в носу, задействовав механизм захвата портов в 7:08.
Ожидаемая последовательность смены экипажа начнется в пятницу с запуска российского космического корабля «Союз» с космодрома Байконур в Казахстане с двумя астронавтами и астронавтом НАСА на борту. Через неделю еще один “Союз” покинет станцию с двумя другими астронавтами и еще одним астронавтом НАСА на Землю.
Короткая поездка на такси Crew-1 Dragon Monday понадобилась, чтобы освободить передний порт станции для очередного прибытия SpaceX Драконья команда На нем находились два астронавта НАСА, японский самолет и член экипажа Европейского космического агентства. Запуск астронавтов экипажа-2 на борту ракеты Falcon 9 из Космического центра Кеннеди запланирован на 22 апреля.
Хопкинс, Гловер, Уокер и Ногучи должны снова спуститься 28 апреля, чтобы вернуться на Землю с брызгами Атлантического океана, чтобы завершить 164-дневную миссию.
Отбытие Crew-1 из открытого порта Harmony предоставит место для прибытия этим летом SpaceX Cargo Dragon, который доставит на космическую станцию новую партию солнечных батарей.
Транспортировка Monday’s Crew Dragon предназначена для обеспечения того, чтобы Cargo Dragon мог стыковаться в открытом порту Хармони, к которому может дотянуться рука лабораторного робота, чтобы вытащить солнечные одеяла, завернутые в незапрессованный багажник корабля снабжения.
Рука не может дотянуться до задней части туловища вертикального дракона в переднем порту.