Астронавт говорит, что защемление нерва стало причиной того, что НАСА прекратило выход в открытый космос для космической станции

НАСА на этой неделе отложило выход в открытый космос после того, как один из его астронавтов получил защемление нерва во время работы на Международной космической станции.

Инженер рейса 65 НАСА Майк Ванде Хай должен был совершить 6,5-часовой выход в открытый космос с Акихико Хошиедом из Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) сегодня (24 августа), но НАСА отменило выход в открытый космос менее чем за 24 часа в понедельник. 23 августа), сославшись на «незначительную медицинскую проблему, связанную с Ванди Хи».

«Спасибо за внимание. У меня защемление нерва в шее побудило нас перенести сегодняшний выход в открытый космос», – сказал Ванди Хи. щебетать Сегодня. «Поддержка со стороны семьи, друзей и руководства НАСА была фантастической. С нетерпением жду установки комплекта IROSA Mod Kit. Сегодня не был удачным днем».

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Сегодняшний запланированный выход в открытый космос не был привязан ко времени, и, по словам представителей НАСА, сдавление нерва Ванде Хай не считалось неотложной медицинской помощью. Он сказал в своем заявлении. Ванде Хей и Хошайд должны были продолжить работу по установке файла. Международная космическая станция развернет солнечную батарею, или iROSA, которая поможет повысить мощность энергосистемы станции.

Сдавливание нерва может произойти, когда давление в тканях вокруг нерва нарушает его нормальные функции, что может вызвать боль, а также покалывание, онемение и слабость. По данным клиники Мэйо. «При отдыхе и других консервативных методах лечения большинство людей восстанавливаются после защемления нерва в течение нескольких дней или недель», – добавили в клинике Мэйо, хотя пациентам иногда требуется операция.

НАСА еще не объявило новую дату выхода в открытый космос, но это произойдет только после следующих двух российских выходов в открытый космос, 3 и 9 сентября, и прибытия грузового космического корабля SpaceX Dragon, которое в настоящее время запланировано на 28 августа. – заявили представители НАСА.

Ванде Хей прибыл на Международную космическую станцию ​​в апреле с астронавтами Олегом Новицким и Петром Дубровым на борту российской капсулы «Союз МС-18» и может провести в орбитальной лаборатории до года, прежде чем вернуться на Землю.

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