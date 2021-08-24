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Астронавт говорит, что защемление нерва стало причиной того, что НАСА прекратило выход в открытый космос для космической станции

24 августа, 2021
Marfa Fedoroa

НАСА на этой неделе отложило выход в открытый космос после того, как один из его астронавтов получил защемление нерва во время работы на Международной космической станции.

Инженер рейса 65 НАСА Майк Ванде Хай должен был совершить 6,5-часовой выход в открытый космос с Акихико Хошиедом из Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) сегодня (24 августа), но НАСА отменило выход в открытый космос менее чем за 24 часа в понедельник. 23 августа), сославшись на «незначительную медицинскую проблему, связанную с Ванди Хи».

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