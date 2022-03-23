Астронавт Европейского космического агентства Матиас Маурер совершил свой первый выход в открытый космос с водой в шлеме.

Маурер и астронавт НАСА Раджа Чари начали свой выход в открытый космос в 8:32 утра по восточному времени.
По данным НАСА, в начале ралли у Маурера возникла проблема с камерой и фонариком на шлеме, что не представляло угрозы для его безопасности. Шари Маурер помогла и разработала решение с членами управления полетами на земле, которое включало несколько проводов. После исправления дуэт начал работать над выходом в открытый космос около 9:44 утра по восточному времени.
Выход в открытый космос завершился в 15:26 по восточному времени и продлился шесть часов 54 минуты. Как только Маурер и Чари вернулись в шлюз, вода в шлеме Маурера была идентифицирована.
Группа управления полетами на земле попросила его набрать воды и определить, сколько воды там. Печальный Маурер. В вентиляционном отверстии был круг диаметром от 8 до 10 дюймов из воды и влаги. Примерно от 30% до 50% презерватива было покрыто водой.
Астронавты сделали фотографии, чтобы отправить их на анализ, и Маурер сказал, что с ним все в порядке. Ни в шлеме, ни в костюме Шари не было обнаружено воды.
Наземный контроль сказал, что для Маурера «нет никакой опасности», и астронавт улыбался, несмотря на проблемы. Его первый выход в открытый космос, по сути, привел его на экскурсию за пределами космической станции.
Находясь в космосе, космонавты работали над рядом задач. Шари и Маурер установили шланги на клапанный блок радиатора, которые направляют аммиак через радиаторы, отводящие тепло. Это гарантирует, что системы космической станции останутся при надлежащей температуре.
Кроме того, Шари и Маурер заменили внешнюю камеру, установили кабель питания и передачи данных на научную платформу Bartolomeo на модуль Columbus и внесли некоторые другие улучшения.
Внутри станции астронавты НАСА Кайла Бэррон и Том Маршберн управляли роботизированной рукой Canadarm2, чтобы помочь астронавтам.
Операция Spacewalk 248 была направлена на поддержку сборки, обслуживания и модернизации космической станции. Это был второй выход Шари в открытый космос после того, как он совершил свой первый полет вместе с Бэрроном в прошлый вторник, и первый выход Маурера. Маурер становится 12-м астронавтом ЕКА, совершившим выход в открытый космос.
Во время выхода в открытый космос Шари была членом EVO 1 в красном полосатом костюме, а Маурер был узнаваем как член EVA Crew 2 в костюме без полос.
По данным Европейского космического агентства, первый выход Маурера в открытый космос был насыщенным, поскольку он прошел большую часть внешней части космической станции.
«Я выхожу с моим дорогим коллегой Раджей. Он будет ремонтировать систему охлаждения станции, а я буду ходить или, лучше сказать, ползать по другой части станции и делать разные мелочи. деятельность», — сказал Маурер в заявлении перед началом выхода в открытый космос. «Мне действительно нужно совершить полный тур по космической станции. Это такой разнообразный микс, и я с нетерпением жду этого».
Когда Маурер установил кабель питания и кабель данных для Bartolomeo, первого коммерческого европейского объекта, который будет размещен за пределами космической станции, это был последний шаг на пути к тому, чтобы устройство заработало в полную силу.
Сотрудничество с Российским космическим агентством
Количество экипажа сократится до семи 30 марта, когда астронавт НАСА Марк Ванде Хи вернется на Землю вместе с российскими космонавтами Антоном Шкаплеровым и Петром Дубровым. Они высадятся с космической станции на корабле «Союз МС-19» и приземлятся в Казахстане примерно через три с половиной часа.
На прошлой неделе НАСА подтвердило, что по-прежнему тесно сотрудничает с российским космическим агентством Рокосмос на космической станции, несмотря на эскалацию геополитической напряженности.
Когда Ванде Хей приземлится, он проведет в космосе 355 дней подряд, побив предыдущий рекорд космического полета, установленный отставным астронавтом НАСА Скоттом Келли.
Джеки Уоттлс из CNN внесла свой вклад в этот отчет.
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