Астронавт Европейского космического агентства Матиас Маурер совершил свой первый выход в открытый космос с водой в шлеме.

Маурер и астронавт НАСА Раджа Чари начали свой выход в открытый космос в 8:32 утра по восточному времени.

По данным НАСА, в начале ралли у Маурера возникла проблема с камерой и фонариком на шлеме, что не представляло угрозы для его безопасности. Шари Маурер помогла и разработала решение с членами управления полетами на земле, которое включало несколько проводов. После исправления дуэт начал работать над выходом в открытый космос около 9:44 утра по восточному времени.

Выход в открытый космос завершился в 15:26 по восточному времени и продлился шесть часов 54 минуты. Как только Маурер и Чари вернулись в шлюз, вода в шлеме Маурера была идентифицирована.

Группа управления полетами на земле попросила его набрать воды и определить, сколько воды там. Печальный Маурер. В вентиляционном отверстии был круг диаметром от 8 до 10 дюймов из воды и влаги. Примерно от 30% до 50% презерватива было покрыто водой.

Астронавты сделали фотографии, чтобы отправить их на анализ, и Маурер сказал, что с ним все в порядке. Ни в шлеме, ни в костюме Шари не было обнаружено воды.

Наземный контроль сказал, что для Маурера «нет никакой опасности», и астронавт улыбался, несмотря на проблемы. Его первый выход в открытый космос, по сути, привел его на экскурсию за пределами космической станции.

Находясь в космосе, космонавты работали над рядом задач. Шари и Маурер установили шланги на клапанный блок радиатора, которые направляют аммиак через радиаторы, отводящие тепло. Это гарантирует, что системы космической станции останутся при надлежащей температуре.

Кроме того, Шари и Маурер заменили внешнюю камеру, установили кабель питания и передачи данных на научную платформу Bartolomeo на модуль Columbus и внесли некоторые другие улучшения.

Внутри станции астронавты НАСА Кайла Бэррон и Том Маршберн управляли роботизированной рукой Canadarm2, чтобы помочь астронавтам.

Операция Spacewalk 248 была направлена ​​на поддержку сборки, обслуживания и модернизации космической станции. Это был второй выход Шари в открытый космос после того, как он совершил свой первый полет вместе с Бэрроном в прошлый вторник, и первый выход Маурера. Маурер становится 12-м астронавтом ЕКА, совершившим выход в открытый космос.

Во время выхода в открытый космос Шари была членом EVO 1 в красном полосатом костюме, а Маурер был узнаваем как член EVA Crew 2 в костюме без полос.

По данным Европейского космического агентства, первый выход Маурера в открытый космос был насыщенным, поскольку он прошел большую часть внешней части космической станции.

«Я выхожу с моим дорогим коллегой Раджей. Он будет ремонтировать систему охлаждения станции, а я буду ходить или, лучше сказать, ползать по другой части станции и делать разные мелочи. деятельность», — сказал Маурер в заявлении перед началом выхода в открытый космос. «Мне действительно нужно совершить полный тур по космической станции. Это такой разнообразный микс, и я с нетерпением жду этого».

Когда Маурер установил кабель питания и кабель данных для Bartolomeo, первого коммерческого европейского объекта, который будет размещен за пределами космической станции, это был последний шаг на пути к тому, чтобы устройство заработало в полную силу.

Сотрудничество с Российским космическим агентством

В настоящее время на космической станции находятся 10 членов экипажа после того, как в пятницу в орбитальную лабораторию прибыли три российских космонавта.

Количество экипажа сократится до семи 30 марта, когда астронавт НАСА Марк Ванде Хи вернется на Землю вместе с российскими космонавтами Антоном Шкаплеровым и Петром Дубровым. Они высадятся с космической станции на корабле «Союз МС-19» и приземлятся в Казахстане примерно через три с половиной часа.

На прошлой неделе НАСА подтвердило, что по-прежнему тесно сотрудничает с российским космическим агентством Рокосмос на космической станции, несмотря на эскалацию геополитической напряженности.

По словам Джоэла Монтальбано, руководителя программы Международной космической станции НАСА, совместные операции НАСА и «Роскосмоса» на российских объектах в Байконуре в Казахстане «продолжаются успешно». «Я могу точно сказать вам, что Марк (Вэнди Хи) возвращается домой» на борту российского космического корабля «Союз», сказал Монтальбано на прошлой неделе. «Мы находимся в контакте с нашими российскими коллегами, и никакого тумана вокруг этого нет».

Когда Ванде Хей приземлится, он проведет в космосе 355 дней подряд, побив предыдущий рекорд космического полета, установленный отставным астронавтом НАСА Скоттом Келли.