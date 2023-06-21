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Астронавт завершает миссию SpaceX Crew-7 на космическую станцию.

21 июня, 2023
Marfa Fedoroa

Седьмая оперативная миссия астронавтов SpaceX на Международную космическую станцию ​​(МКС) теперь имеет полное заявление экипажа.

Российский космонавт Константин Борисов полетит на борту Экипажа-7 в качестве специалиста миссии НАСА. объявить В пятницу (16 июня).

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