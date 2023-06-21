Астронавт завершает миссию SpaceX Crew-7 на космическую станцию.

Седьмая оперативная миссия астронавтов SpaceX на Международную космическую станцию ​​(МКС) теперь имеет полное заявление экипажа.

Российский космонавт Константин Борисов полетит на борту Экипажа-7 в качестве специалиста миссии НАСА. объявить В пятницу (16 июня).

Ранее в этом году Российское космическое агентство Роскосмос Он объявил о своем намерении совершить полет в Борисов на борту Экипажа-7 в рамках проводимой Соглашения об обмене местами с НАСА. Это будет первый космический полет Борисова с момента его принятия в Отряд космонавтов России в 2018 году. Борисов присоединится к другому новичку в космическом полете, астронавту НАСА Жасмин Могбели, который будет командиром 7 экипажа.

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Также был астронавтом Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Сатоси Фурукава. недавно подтверждено Находясь в Экипаж-7. Фурукава, проживший шесть месяцев на Международной космической станции в 2011 году, будет специалистом миссии Crew-7.

Среди членов экипажа — астронавт Европейского космического агентства (ЕКА) Андреас Могенсен, который будет пилотом Crew 7. Могенсен станет первым астронавтом ЕКА, назначенным на роль пилота корабля SpaceX Crew Dragon. Он впервые полетел в космос в 2015 году, проведя 10 дней на Международной космической станции в составе Международной космической станции. миссия «Ирис» результат сотрудничества ESA и LEGO Education.

Астронавты Crew-7 полетят на борту капсулы Crew Dragon, которая также летала Экипаж 3 И Экипаж 5 миссии в 2021 и 2022 годах соответственно. Endurance запустится на ракете SpaceX Falcon 9 где-то в середине августа со стартового комплекса-39A в Космическом центре Кеннеди НАСА во Флориде.