Астронавт НАСА говорит, что обучение с астронавтами — это невероятная возможность

Обучение с командой российских космонавтов для проведения передовых медицинских исследований на Международной космической станции (МКС) — это прекрасная возможность, и сотрудничество было превосходным, сказал астронавт НАСА Фрэнк Рубио на пресс-конференции в Звездном городке в России в понедельник.

ВАШИНГТОН (Urdu Point News/Sputnik – 22 августа 2022 г.) Астронавт НАСА Фрэнк Рубио заявил на пресс-конференции, что обучение с командой российских космонавтов проведению передовых медицинских исследований на Международной космической станции (МКС) – это прекрасная возможность и сотрудничество было отличным. Из Звездного городка в России в понедельник.

«Мы все очень взволнованы всей миссией», — сказал Рубио в своем подкасте из Центра подготовки космонавтов имени Гагарина в Звездном городке. «Мы потратили много времени на подготовку к выходу в открытый космос… (а) эксперимент по биофабрикации будет там, опять же, возможности, которые он предоставляет, возможно, способность производить человеческие органы, что будет просто феноменом в нашей способности. бороться с человеческими болезнями здесь, на земле.

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Старт Rubio с космонавтами Роскосмоса Сергеем Прокопьевым и Дмитрием Петлиным на Международную космическую станцию ​​запланирован на 21 сентября на борту космического корабля «Союз МС-22» с космодрома Байконур в Казахстане. Он будет бортинженером и членом экипажа 68-й экспедиции на МКС.

«Мы все прекрасно ладим. Сергей — бывший летчик ВВС России. Дмитрий — инженер. Нам приходится много тусоваться.

Рубио сказал, что основные моменты его сложной программы обучения включали интенсивную работу в невесомости на российских центрифугах и обучение выживанию в воде в случае аварийной посадки в океане по возвращении на сушу.