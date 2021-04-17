Астронавт НАСА Кейт Робинс и два российских космонавта приземлились на Земле

Дата первоначальной публикации: 16 апреля, 21 апреля, 14:25 по восточному времени.

Обновлено: 17 апреля, 21:15, восточноевропейское время.

Автор Эшли Стрикленд, CNN

Дубай, Объединенные Арабские Эмираты (CNN) – Всего через несколько дней после того, как экипаж Международной космической станции достиг 10 человек, трое вернулись на Землю.

Российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Куд-Свершков и астронавт НАСА Кейт Робинс завершили свой 185-дневный полет на космическую станцию ​​в пятницу.

Их вылет на корабле “Союз МС-17” транслировался в прямом эфире по телевидению НАСА и Веб-сайт. Люк на их космическом корабле закрылся в пятницу вечером после того, как экипаж попрощался с остальными на станции, отключившись от порта станции в 21:34 по восточному времени.

Тройке удалось вернуться через атмосферу Земли и приземлиться в субботу в 12:55 по восточному времени (10:55 по местному времени) в степях Казахстана.

Астронавты вернутся на свою тренировочную базу в Звездном городке, Россия, а Робинс полетит к себе домой в Хьюстон.

Время, проведенное командой вместе, составило 2960 оборотов вокруг Земли и 78,4 миллиона миль после их прибытия в октябре.

Много времени на борту космической станции

Это был второй полет Робинс, что означает, что она провела в космосе 300 дней, а второй полет Рижикова помог ему достичь в сумме 358 дней. Код Свершков совершил свой первый космический полет.

Второй космический эксперимент Робинса включал сотни часов работы над экспериментами на космической станции. Она также служила послом науки во время звонков на космическую станцию ​​с Национальным научным фондом, Национальными институтами здравоохранения и Центрами США по контролю и профилактике заболеваний, среди прочих.

Она была первым человеком, выполнившим секвенирование ДНК в космосе в 2016 году, и продолжила работу с другими последовательностями во время своего второго пребывания на космической станции. Эта способность может позволить астронавтам диагностировать болезни, пока они находятся в космосе, или даже идентифицировать микробы, растущие на космической станции, чтобы определить, представляют ли они какие-либо риски.

Образцы были собраны из разных мест на космической станции, чтобы понять микробиом космической станции. (Микробиом – это генетический материал для бактерий, вирусов и других микробов, которые живут внутри космической станции, в том числе внутри ее собственных жителей.)

Эта уникальная среда в течение 20 лет принимала и улетала сотни астронавтов, оставаясь отделенными от Земли.

Робинс также работал в кардиологических исследованиях, чтобы изучить влияние силы тяжести на сердечно-сосудистые клетки. Я выращивал и собирал редис Для лучшего понимания роста растений при отсутствии силы тяжести.

Осталось семь членов экипажа

Робинс, Региков и Код Свершков покинут космическую станцию ​​с семью членами экипажа.

Это включает в себя Новоприбывшие астронавт НАСА Марк Вандей и российские космонавты Олег Новицки и Петр Дубров, Помимо экипажа исторической миссии NASA SpaceX Crew-1, прибывшей в ноябре. Это астронавты НАСА Виктор Гловер-младший, Майкл Хопкинс, Шеннон Уокер и астронавт JAXA Соичи Ногучи.

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Апрель – самое загруженное время на космической станции, и когда команда прибывает и уходит, это похоже на вращающуюся дверь.

22 апреля заполняемость космической станции должна увеличиться до 11 после прибытия членов экипажа SpaceX Crew-2 НАСА, в том числе астронавтов НАСА Шейна Кимбро и Меган Макартур, астронавта Джаккса Акихико Хошида и астронавта ЕКА Томаса Песке.

Астронавты на космической станции подготовились к новому экипажу, создав дополнительные станции сна и освободив порты для прибытия нового космического корабля.

Затем, команда Crew-1 должна вернуться на Землю 28 апреля, снова покинув космическую станцию ​​с семью членами экипажа.

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