Астронавт НАСА побил рекорд по возвращению на Землю на борту российского космического корабля в марте

Напряженность между Соединенными Штатами и Россией обострилась из-за конфликта из-за земли, но сотни миль спустя, космонавты В обеих странах в обычном режиме действует общая космическая инфраструктура, Международная космическая станция.

А примерно через месяц американский астронавт-рекордсмен вернется на человеческую планету на российском космическом корабле.

«[On] 30 марта космический корабль «Союз» вернется по расписанию с астронавтом НАСА Марком Вэнди и астронавтами Петром Дубровым и Антоном Шкаплеровым на Землю», — заявил официальный представитель НАСА Джош Финч. Nextgov в пятницу. По возвращении Ванде Хей станет рекордсменом США по продолжительности полета человека в космос, продолжительностью 355 дней.

На протяжении десятилетий Россия и Соединенные Штаты сотрудничали, чтобы раздвинуть границы космических путешествий — даже несмотря на то, что провинции и командования снова столкнулись на Земле. Вместе с некоторыми другими странами они управляют Международной космической станцией.

В настоящее время на борту этого аванпоста находятся четыре астронавта НАСА, два российских космонавта и один немецкий космонавт. Международная космическая станция разделена на российскую и американскую секции. Россия в основном зависит от американского электричества, а Соединенные Штаты зависят от их сотрудничества с российскими двигательными установками.

Президент Джо Байден в четверг объявил о новых и жестких санкциях против России в ответ на то, что последняя возглавила широкомасштабное ралли, которое все еще развивается. Вторжение Украина. Он прямо указал, что некоторые положения предназначались непосредственно недооценивать Российская космическая программа.

Вскоре после того, как об этих санкциях стало известно, главнокомандующий российской аэрокосмической предупрежден Образцовое сотрудничество, сосредоточенное на Международной космической станции, нельзя считать само собой разумеющимся в этом современном конфликте.

«Если вы помешаете сотрудничеству с нами, кто спасет Международную космическую станцию ​​(МКС) с неуправляемой орбиты и упадет в США или… Европу?» Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин Написал в Твиттере. Также существует вероятность падения 500-тонной конструкции над Индией и Китаем. Вы хотите пригрозить им такой возможностью? Международная космическая станция не летает над Россией, поэтому все риски на вас. Готовы ли вы к ним?»

Американское космическое агентство направило другой, более светлый тон.

НАСА продолжает работать со всеми нашими международными партнерами, в том числе с государственной космической компанией «Роскосмос», для продолжения безопасной эксплуатации Международной космической станции. «Новый экспортный контроль будет и впредь способствовать гражданскому космическому сотрудничеству между Соединенными Штатами и Россией», — сказал Финч. Nextgov. «Никаких изменений в поддержке агентством текущих операций на орбите и наземных станциях не планируется».

Остается неясным, как именно будет происходить это геополитическое давление, но космические историки подчеркивают глубину и долговечность государств. отношение Об исследовании Солнечной системы.

«Это долгая история. Он работал относительно хорошо на протяжении многих лет», — сказал д-р Роджер Лауниус. Nextgov. «На уровне бизнеса это работает очень хорошо».

Лауниус ранее работал главным историком НАСА и содиректором Смитсоновского национального музея авиации и космонавтики. Он отметил, что существуют международные соглашения — письменные документы, имеющие вес закона — для регулирования дистанционного сотрудничества между международными организациями.

В отдельном разговоре с NextgovДоктор Тессель Мьюир Хармони, историк и куратор Смитсоновского национального музея авиации и космонавтики, поддержал эту идею.

«В рамках более широкого контекста следует отметить, что почти сто стран ратифицировали Конвенцию о спасении 1968 года», или резолюцию ООН 2345, Конвенцию о спасении астронавтов, возвращении астронавтов и возвращении объектов, — пояснила она. .

По словам Мьюра Хармони, у постреволюционной России — или СССР — и Соединенных Штатов было множество совместных космических проектов на протяжении всей холодной войны.

Даже Соединенные Штаты и СССР работали над планированием совместных проектов в 1962 году, в разгар кубинского ракетного кризиса. В 1970-е годы астронавты и космонавты не только возвращались на Землю на космических кораблях друг друга, но и вместе готовились к испытательному проекту «Союз-Аполлон». Есть еще история Сергея Крикалева, «последнего советского гражданина». [Russia’s former Mir space station that deorbited in 2001] В два раза больше запланированной продолжительности, потому что Советский Союз был распущен во время миссии».

Элементы Международной космической станции Запущен В 1988 году первый экипаж вышел в космос в 2001 году.

«У этого экипажа был американский капитан, но они полетели на борту капсулы «Союз» на Международную космическую станцию ​​в качестве первого экипажа, управлявшего ею», — сказал Лауниус. — Значит, это не что-то необычное.

Немного после рокового космического корабля «Колумбия» Катастрофа В 2003 году единственным способом попасть на Международную космическую станцию ​​для американцев был корабль «Союз».

«Значит, американские астронавты летали на них туда-сюда. Сам шаттл был списан и ушел в отставку в 2011 году, после своего последнего полета». «Между тем, запуск SpaceX и теперь онлайн-возможностей Northrop Grumman для пополнения запасов космической станции и ротации экипажа, все миссии выполнялись на Международной космической станции на борту капсул «Союз».

Он отметил, что даже в условиях нынешнего недавнего конфликта российские официальные лица работают бок о бок с американцами в Космическом центре имени Джонсона в Техасе.

«Есть люди, которые были там годами в любом случае. Они не обязательно космонавты или астронавты — я имею в виду, они инженеры или техники, они делают все, что угодно. Но программы интегрированы друг с другом, и есть хорошие общие черты в отношениях», — объяснил Лауниус. «И знаете, я полагаю, что вам нужны более крупные геополитические проблемы, которые, конечно, реальны. Но на уровне рабочего дня об этом, вероятно, говорят меньше, чем вы думаете».

По его мнению, вряд ли будет «многое в плане распутывания, пока космическая станция не будет выведена с орбиты». Это может произойти уже в ближайшее десятилетие — хотя конкретных планов на это нет.

«И пока эта штука там, мы будем держать ее занятой. И это будет международная команда, и нам придется работать вместе или искать способы обойти все это — и никто в бизнес-уровень хочет это сделать Я имею в виду, что люди могут протестовать, знаете ли, если вы американец, вы можете иногда говорить «с русскими трудно работать», и, вероятно, так оно и есть. Если вы русский, иногда можно сказать, что «с американцами трудно работать», и, вероятно, так оно и есть», — добавил Лауниус. Прямо сейчас, потому что это унифицировано или нет».