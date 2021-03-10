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Астронавт НАСА Марк Ванди Хэй, ветеран космонавтики, проработавший 168 дней в 2017–18 годах, присоединится к двум российским астронавтам на борту космического корабля «Союз» 9 апреля в обратном полете на Международную космическую станцию ​​в рамках сделки, достигнутой через космическую станцию ​​Axiom. Хьюстон. НАСА и Российское космическое агентство объявили во вторник.

В то время как НАСА финансировало разработку коммерческих капсул SpaceX и Boeing, чтобы положить конец пост-шаттловой зависимости агентства от России в области космических перевозок, продолжение запусков на борту корабля “Союз” обеспечит присутствие США в лаборатории, даже если американский космический корабль и его экипаж будут вынуждены Сделай так. Незапланированный отъезд.

Точно так же российские астронавты в конечном итоге планируют полетать на борту американских коммерческих экипажей, чтобы обеспечить присутствие России в случае болезни или какой-либо другой чрезвычайной ситуации, когда экипаж Союза вылетает раньше запланированного срока. Имена космонавтов, которые будут летать на новом космическом корабле США, пока не определены.

Менеджеры НАСА заявили, что места не будут продаваться и покупаться, как это было в прошлом, когда не было доступных американских космических кораблей, и агентству приходилось полагаться на Россию, чтобы добраться до станции. Вместо этого ожидается, что обе страны будут поддерживать друг друга в бартерных соглашениях, чтобы обеспечить непрерывность работы экипажа на борту лаборатории.

В пресс-релизе НАСА сообщается, что место Вандей Ше было организовано в рамках контракта с Axiom Space, возглавляемой Майком Софредини, бывшим менеджером программы космической станции. В обмен НАСА предоставит место на американском коммерческом корабле с экипажем в 2023 году астронавту, не являющемуся сотрудником НАСА, имя которого будет позже названо Axiom.

Компания уже планирует запустить четырех астронавтов не из НАСА в полный коммерческий полет к космической станции в начале следующего года.

В заявлении Роскосмоса на своем веб-сайте во вторник говорится, что он согласился разместить Ванде Ше в составе экипажа корабля “Союз МС-18 / 64С” “по срочному запросу со стороны США”.

А космическое агентство США в переведенных заявлениях заявило: «НАСА заявило о своем желании только в конце 2020 года, и поэтому российской стороне пришлось изменить уже согласованную программу полета». «Роскосмос согласен с этим решением и подтверждает свою приверженность совместным соглашениям и духу совместного использования Международной космической станции».

Астронавт НАСА Кейт Робинс, которая в настоящее время выполняет 146-дневную запланированную 185-дневную миссию на борту космической станции, использовала последнее кресло «Союз», купленное НАСА при его запуске 14 октября с космонавтами Сергеем Рижиковым и Сергеем Куд-Свершковым.

НАСА заплатило 90,3 миллиона долларов за кресло Робинса, в результате чего общий платеж НАСА российскому космическому агентству составил 4 миллиарда долларов за 71 полет “Союза” в период с 2006 по конец 2020 года.

Ванде Хей, имеющий степень магистра прикладной физики в Стэнфордском университете, впервые полетел в космос, когда он был запущен на борту космического корабля Союз МС-06 / 54S 12 сентября 2017 года вместе с Александром Мысоркиным и другим сотрудником НАСА Джо Акаба. Он провел в космосе 168 дней и совершил четыре выхода в открытый космос общей продолжительностью 26 часов 42 минуты.

Во втором полете Ванде Хей заменит космонавта Сергея Корсакова, присоединившись к командиру «Союз МС-18 / 64С» Олегу Новицкому и второму пилоту Петру Дуброву на борту космического корабля «Союз МС-18 / 64С». Запуск с космодрома Байконур в Казахстане запланирован на 3:42 по восточному поясному времени 9 апреля.

Ожидается, что они стыковятся с космической станцией примерно через три часа после взлета, вместе с Робинсом, Резиковым и Код-Свершковым на борту форпоста вместе с четырьмя астронавтами, прибывшими в ноябре прошлого года на борту капсулы SpaceX Crew-1 Dragon: Майком Хопкинсом и Виктором. Гловер, Шеннон Уокер и японский пилот Соичи Ногучи.

Робинс, Рижиков и Куд-Свершков планируют вернуться на Землю 17 апреля, завершив 185-дневную миссию.

Ожидается, что четыре поста Crew-1 Dragon вернутся в атлантический рейс в конце апреля, примерно через неделю после прибытия еще одного Crew Dragon с четырьмя новыми членами экипажа: Шейн Кимбро, Меган Макартур, астронавт ЕКА Томас Песке и японский пилот Акихико. Хошиде.

Ванде Хей останется на борту станции с Новицким и Дубровым не менее шести месяцев, хотя планы его возвращения домой не разглашаются.